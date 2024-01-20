https://sputniknews.com.tr/20240120/canakkale-bogazi-10-knot-altindaki-tum-gemiler-icin-kapatildi-1079864039.html

Çanakkale Boğazı 10 knot altındaki tüm gemiler için kapatıldı

Çanakkale Boğazı 10 knot altındaki tüm gemiler için kapatıldı

Çanakkale Boğazı, kuvvetli akıntı ve sert rüzgar nedeniyle maksimum manevra sürati 10 knot altında olan tüm gemiler için çift yönlü olarak transit gemi... 20.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-20T23:27+0300

2024-01-20T23:27+0300

2024-01-20T23:27+0300

türkiye

çanakkale boğazı

gemi

transit

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Çanakkale Boğazı’nda etkili olan kuvvetli akıntı ve sert rüzgar nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Liman Başkanlığı'nın talimatıyla saat 22.10 itibariyle Çanakkale Boğazı kuvvetli akıntı ve sert rüzgar nedeniyle maksimum manevra sürati 10 knot altında olan tüm gemiler için çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240120/valilik-duyurdu-motosiklet-elektrikli-scooter-ve-motokuryeler-trafige-cikamayacak-1079861832.html

türkiye

çanakkale boğazı

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çanakkale boğazı, gemi, transit