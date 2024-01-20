https://sputniknews.com.tr/20240120/biden-ile-netanyahu-arasinda-27-gun-sonra-ilk-gorusme-1079840215.html
Biden ile Netanyahu arasında 27 gün sonra ilk görüşme
Biden ile Netanyahu arasında 27 gün sonra ilk görüşme
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile 27 gün sonra gerçekleştirdiği ilk telefon görüşmesinde, “masum sivilleri koruma sorumluluğunu"... 20.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-20T00:19+0300
2024-01-20T00:19+0300
2024-01-20T00:19+0300
israil- filistin çatışması
joe biden
netanya
benyamin netanyahu
israil
israil-filistin
abd
abd
gazze
gazze şeridi
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ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu 27 gün sonra ilk kez görüştü.İki lider arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Gazze Şeridi’ndeki durumun ele alındığı aktarıldı. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Gazze'de tutulan tüm rehinelerin serbest bırakılması için sürdürülen çabaların da ele alındığını söyledi.Biden’ın Netanyahu’ya bölgedeki masum sivilleri koruma sorumluluğunu vurguladığını aktaran Kirby, ABD Başkanı'nın İsrail hükümetinin Gazze’ye büyük miktarda un sevkiyatına izin vermesini memnuniyetle karşıladığını belirtti. Kirby, görüşmede tarafların bölgeye deniz yoluyla yardım ulaştırılmasına yönelik seçenekler üzerinde de çalıştıklarını ifade etti.
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joe biden, netanya, benyamin netanyahu, israil, israil-filistin, abd, abd, gazze, gazze şeridi
joe biden, netanya, benyamin netanyahu, israil, israil-filistin, abd, abd, gazze, gazze şeridi
Biden ile Netanyahu arasında 27 gün sonra ilk görüşme
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile 27 gün sonra gerçekleştirdiği ilk telefon görüşmesinde, “masum sivilleri koruma sorumluluğunu" vurguladı.
ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu 27 gün sonra ilk kez görüştü.
İki lider arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Gazze Şeridi’ndeki durumun ele alındığı aktarıldı.
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Gazze'de tutulan tüm rehinelerin serbest bırakılması için sürdürülen çabaların da ele alındığını söyledi.
Biden’ın Netanyahu’ya bölgedeki masum sivilleri koruma sorumluluğunu vurguladığını aktaran Kirby, ABD Başkanı'nın İsrail hükümetinin Gazze’ye büyük miktarda un sevkiyatına izin vermesini memnuniyetle karşıladığını belirtti.
Kirby, görüşmede tarafların bölgeye deniz yoluyla yardım ulaştırılmasına yönelik seçenekler üzerinde de çalıştıklarını ifade etti.