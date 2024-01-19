https://sputniknews.com.tr/20240119/israil-cumhurbaskani-herzog-hakkinda-davos-ziyareti-sirasinda-cok-sayida-suc-duyurusunda-bulunuldu-1079832813.html
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog hakkında Davos ziyareti sırasında çok sayıda suç duyurusunda bulunuldu
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog hakkında Davos ziyareti sırasında çok sayıda suç duyurusunda bulunuldu
İsviçre Federal Savcılığı, Davos kasabasından düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılmak üzere İsviçre'ye gelen İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog... 19.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-19T18:41+0300
2024-01-19T18:41+0300
2024-01-19T18:41+0300
israil- filistin çatışması
isaac herzog
israil
davos
davos zirvesi
suç duyurusu
dokunulmazlık
diplomatik dokunulmazlık
bern
cenevre
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Herzog hakkında çok sayıda bireysel suç duyurularının Bern, Cenevre ve Zürih kantonlarından yapıldığı kaydedildi.Savcılık, suç duyurularının artık olağan prosedüre uygun olarak inceleneceğini belirtirken Herzog'un dokunulmazlığıyla ilgili durumu incelemek için Dışişleri Bakanlığı ile temas halinde olduklarını açıkladı.Herzog'un dokunulmazlığıyla ilgili kararı, İsviçre Dışişleri Bakanlığı verecek.Savcılık, yöneltilen soru üzerine suçlamaların tam olarak neyle ilgili olduğu konusuna ise yanıt vermedi.Legal Action Against Crimes Against Humanity grubu suç duyurusunda bulunduİsviçre'nin resmi haber sitesi Keystone-SDA'da yer alan habere göre, suç duyuruları 'Legal Action Against Crimes Against Humanity' isimli bir grup tarafından yapıldı.Grup yaptığı yazılı açıklamada, "Cezai bir soruşturma açılacağını umuyoruz; böyle bir soruşturma Uluslararası Ceza Mahkemesi önündeki yargılamalara paralel olarak yürütülebilir" ifadelerini kullandı.Grup, İsviçre'nin bir soruşturma yürütmekle yükümlü olduğuna inanıyor.İsviçre, daha önce eski Gambiya Devlet Başkanı Yahya Jammeh'in durumunda olduğu gibi, diplomatik dokunulmazlığı daha önce de birçok kez göz ardı etmişti. Grup bu durumun 'Batılı suçlular' için de geçerli olması gerektiğini savundu.Dünya Ekonomik Forumu, bu yıl 15-19 Ocak tarihlerinden Davos'ta düzenlendi.
https://sputniknews.com.tr/20240118/israil-cumhurbaskani-herzog-suudi-arabistan-ile-normallesme-gazzedeki-savastan-cikisin-anahtari-1079788395.html
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isaac herzog, israil, davos, davos zirvesi, suç duyurusu, dokunulmazlık, diplomatik dokunulmazlık, bern, cenevre, isviçre dışişleri bakanlığı'
isaac herzog, israil, davos, davos zirvesi, suç duyurusu, dokunulmazlık, diplomatik dokunulmazlık, bern, cenevre, isviçre dışişleri bakanlığı'
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog hakkında Davos ziyareti sırasında çok sayıda suç duyurusunda bulunuldu
İsviçre Federal Savcılığı, Davos kasabasından düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılmak üzere İsviçre'ye gelen İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog hakkında çok sayıda suç duyurusu alındığını bildirdi.
Herzog hakkında çok sayıda bireysel suç duyurularının Bern, Cenevre ve Zürih kantonlarından yapıldığı kaydedildi.
Savcılık, suç duyurularının artık olağan prosedüre uygun olarak inceleneceğini belirtirken Herzog'un dokunulmazlığıyla ilgili durumu incelemek için Dışişleri Bakanlığı ile temas halinde olduklarını açıkladı.
Herzog'un dokunulmazlığıyla ilgili kararı, İsviçre Dışişleri Bakanlığı verecek.
Savcılık, yöneltilen soru üzerine suçlamaların tam olarak neyle ilgili olduğu konusuna ise yanıt vermedi.
Legal Action Against Crimes Against Humanity grubu suç duyurusunda bulundu
İsviçre'nin resmi haber sitesi Keystone-SDA'da yer alan habere göre, suç duyuruları 'Legal Action Against Crimes Against Humanity' isimli bir grup tarafından yapıldı.
Grup yaptığı yazılı açıklamada, "Cezai bir soruşturma açılacağını umuyoruz; böyle bir soruşturma Uluslararası Ceza Mahkemesi önündeki yargılamalara paralel olarak yürütülebilir" ifadelerini kullandı.
Grup, İsviçre'nin bir soruşturma yürütmekle yükümlü olduğuna inanıyor.
İsviçre, daha önce eski Gambiya Devlet Başkanı Yahya Jammeh'in durumunda olduğu gibi, diplomatik dokunulmazlığı daha önce de birçok kez göz ardı etmişti. Grup bu durumun 'Batılı suçlular' için de geçerli olması gerektiğini savundu.
Dünya Ekonomik Forumu, bu yıl 15-19 Ocak tarihlerinden Davos'ta düzenlendi.