https://sputniknews.com.tr/20240118/israil-cumhurbaskani-herzog-suudi-arabistan-ile-normallesme-gazzedeki-savastan-cikisin-anahtari-1079788395.html
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Suudi Arabistan ile normalleşme Gazze'deki savaştan çıkışın anahtarı
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Suudi Arabistan ile normalleşme Gazze'deki savaştan çıkışın anahtarı
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 54. Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) yaptığı konuşmada, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına... 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T16:02+0300
2024-01-18T16:02+0300
2024-01-18T16:02+0300
israil- filistin çatışması
isaac herzog
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israil-filistin
israil-filistin sorunu
filistin
gazze
gazze şeridi
suudi arabistan
avrupa
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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Suudi Arabistan'la normalleşmenin, Tel Aviv yönetimi için Gazze'de yürüttüğü savaştan çıkışın ve yeni bir ufka açılmasının anahtarı olduğunu söyledi.Herzog, "Açıkçası, tüm normalleşme sürecinin bir parçası olarak Suudi seçeneği, savaştan yeni bir ufka doğru çıkmanın anahtarıdır" dedi.Riyad yönetimiyle normalleşmenin 'hala hassas ve kırılgan olduğunu' belirten Herzog, olası bir normalleşmenin ezberleri bozacağını iddia etti.İsrail'in Orta Doğu’da Avrupa ve ABD'ye yönelebilecek tehditleri engellediğini savunan Herzog, "Tüm insanlık ve özgür dünya için bir savaş veriyoruz" açıklamasında bulundu.Herzog, İsrail ordusunun Gazze’ye saldırılarına ve Lübnan’ın güneyinde Hizbullah’la yaşanan çatışmalara değinerek "İsrail olmasaydı sıra Avrupa’da olurdu ve sonrasında da ABD..." değerlendirmesini yaptı.136 İsrailli esirin serbest bırakılması çağrısıCumhurbaşkanı Herzog, halihazırda 136 İsrailli esirin Hamas’ın elinde olduğunu ve söz konusu esirlerden 4'ünün 2014'ten bu yana Gazze’de tutulduğunu belirtti.Herzog, uluslararası kamuoyuna 'İsrailli esirlerin serbest bırakılması yönünde çaba gösterilmesi' çağrısında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20240118/israil-ulusal-guvenlik-konseyi-baskani-gazzede-hamastan-sonrasini-konusmak-icin-erken-1079759208.html
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filistin
gazze
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isaac herzog, israil, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin, gazze, gazze şeridi, suudi arabistan, avrupa, abd
isaac herzog, israil, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin, gazze, gazze şeridi, suudi arabistan, avrupa, abd
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Suudi Arabistan ile normalleşme Gazze'deki savaştan çıkışın anahtarı
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 54. Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) yaptığı konuşmada, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına ve bölge ülkeleriyle normalleşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Suudi Arabistan'la normalleşmenin, Tel Aviv yönetimi için Gazze'de yürüttüğü savaştan çıkışın ve yeni bir ufka açılmasının anahtarı olduğunu söyledi.
Herzog, "Açıkçası, tüm normalleşme sürecinin bir parçası olarak Suudi seçeneği, savaştan yeni bir ufka doğru çıkmanın anahtarıdır" dedi.
Riyad yönetimiyle normalleşmenin 'hala hassas ve kırılgan olduğunu' belirten Herzog, olası bir normalleşmenin ezberleri bozacağını iddia etti.
İsrail'in Orta Doğu’da Avrupa ve ABD'ye yönelebilecek tehditleri engellediğini savunan Herzog, "Tüm insanlık ve özgür dünya için bir savaş veriyoruz" açıklamasında bulundu.
Herzog, İsrail ordusunun Gazze’ye saldırılarına ve Lübnan’ın güneyinde Hizbullah’la yaşanan çatışmalara değinerek "İsrail olmasaydı sıra Avrupa’da olurdu ve sonrasında da ABD..." değerlendirmesini yaptı.
136 İsrailli esirin serbest bırakılması çağrısı
Cumhurbaşkanı Herzog, halihazırda 136 İsrailli esirin Hamas’ın elinde olduğunu ve söz konusu esirlerden 4'ünün 2014'ten bu yana Gazze’de tutulduğunu belirtti.
Herzog, uluslararası kamuoyuna 'İsrailli esirlerin serbest bırakılması yönünde çaba gösterilmesi' çağrısında bulundu.