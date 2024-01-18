https://sputniknews.com.tr/20240118/israil-ulusal-guvenlik-konseyi-baskani-gazzede-hamastan-sonrasini-konusmak-icin-erken-1079759208.html

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı: Gazze'de Hamas'tan sonrasını konuşmak için erken

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı: Gazze'de Hamas'tan sonrasını konuşmak için erken

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, Hamas'ın hala yenilmediğini bu yüzden Gazze Şeridi'nde "Hamas'tan sonrasını" konuşmak için henüz erken... 18.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-18T00:11+0300

2024-01-18T00:11+0300

2024-01-18T00:11+0300

israil- filistin çatışması

israil-filistin

israil

gazze

gazze şeridi

hamas

hamas

hamas

hamas

hamas hareketi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/0e/1079629927_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c96eb07a4f8cdfb391cdb95284b0ebf9.jpg

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Hanegbi, İsrail Meclisinde Dışişleri ve Güvenlik Komisyonu toplantısında konuştu.Hanegbi, "Hamas hala yenilgiye uğratılmadı, bu nedenle Hamas'tan sonrasını konuşmak için henüz erken" dedi.İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrasıHamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 300'ü çocuk, 7 bin 100'ü kadın olmak üzere 24 bin 448 Filistinli öldürüldü, 61 bin 504 kişi yaralandı. Enkaz altında hâlen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 193’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 529 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 362 Filistinli hayatını kaybetti.İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 162 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

https://sputniknews.com.tr/20240117/israilin-gazze-saldirilarinda-oldurulen-filistinlilerin-sayisi-24-bin-448e-yukseldi-1079738499.html

israil

gazze

gazze şeridi

hamas

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil-filistin, israil, gazze, gazze şeridi, hamas, hamas, hamas, hamas, hamas hareketi, tzachi hanegbi, benyamin netahyahu, benyamin netanyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu