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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240118/israil-ulusal-guvenlik-konseyi-baskani-gazzede-hamastan-sonrasini-konusmak-icin-erken-1079759208.html
İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı: Gazze'de Hamas'tan sonrasını konuşmak için erken
İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı: Gazze'de Hamas'tan sonrasını konuşmak için erken
İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, Hamas'ın hala yenilmediğini bu yüzden Gazze Şeridi'nde "Hamas'tan sonrasını" konuşmak için henüz erken... 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T00:11+0300
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israil- filistin çatışması
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hamas
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Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Hanegbi, İsrail Meclisinde Dışişleri ve Güvenlik Komisyonu toplantısında konuştu.Hanegbi, "Hamas hala yenilgiye uğratılmadı, bu nedenle Hamas'tan sonrasını konuşmak için henüz erken" dedi.İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrasıHamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 300'ü çocuk, 7 bin 100'ü kadın olmak üzere 24 bin 448 Filistinli öldürüldü, 61 bin 504 kişi yaralandı. Enkaz altında hâlen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 193’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 529 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 362 Filistinli hayatını kaybetti.İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 162 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.
https://sputniknews.com.tr/20240117/israilin-gazze-saldirilarinda-oldurulen-filistinlilerin-sayisi-24-bin-448e-yukseldi-1079738499.html
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İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı: Gazze'de Hamas'tan sonrasını konuşmak için erken

00:11 18.01.2024
© AP Photo / Ariel Schalitİsrail ordusu askeri Gazze Şeridi saldırı
İsrail ordusu askeri Gazze Şeridi saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
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İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, Hamas'ın hala yenilmediğini bu yüzden Gazze Şeridi'nde "Hamas'tan sonrasını" konuşmak için henüz erken olduğunu söyledi.
Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Hanegbi, İsrail Meclisinde Dışişleri ve Güvenlik Komisyonu toplantısında konuştu.
Hanegbi, "Hamas hala yenilgiye uğratılmadı, bu nedenle Hamas'tan sonrasını konuşmak için henüz erken" dedi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 300'ü çocuk, 7 bin 100'ü kadın olmak üzere 24 bin 448 Filistinli öldürüldü, 61 bin 504 kişi yaralandı. Enkaz altında hâlen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 193’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 529 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 362 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 162 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.
İsrail Gazze Şeridi saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2024
İsrail- Filistin çatışması
İsrail'in Gazze saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 24 bin 448'e yükseldi
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