https://sputniknews.com.tr/20240120/belarus-guvenlik-konseyi-yabanci-istihbarat-servisleri-belarusta-darbe-hazirligi-yapiyor-1079863915.html
Belarus Güvenlik Konseyi: Yabancı istihbarat servisleri Belarus’ta darbe hazırlığı yapıyor
Belarus Güvenlik Konseyi: Yabancı istihbarat servisleri Belarus’ta darbe hazırlığı yapıyor
Belarus Devlet Güvenlik Konseyi Sekreteri Volfoviç, yabancı istihbarat servislerinin Belarus’ta darbe hazırlığı yaptığını belirtti. 20.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-20T23:13+0300
2024-01-20T23:13+0300
2024-01-20T23:13+0300
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Belarus Devlet Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksandr Volfoviç, Belarus istihbarat servislerinin ülkede iktidar değişikliği yapmaya hazırlanan askeri hücreleri tespit ettiğini ve onların komşu AB ülkeleri ve Ukrayna'daki eğitim yerlerini bildiğini söyledi.‘Belarus 1’ televizyonuna konuşan Volfoviç, "ABD'nin bu yıkıcı askeri politikasının öncülüğünü Polonya, Baltık ülkeleri ve Ukrayna gibi komşularımız yapıyor. Bu ülkelerin topraklarında Rusya ve Belarus topraklarından kaçan suçlulardan oluşan sabotaj ve keşif grupları, yasadışı silahlı gruplar oluşturuyorlar. Öldürmeye, sabotaj yapmaya, komşu ülkelerin topraklarında anayasaya aykırı yollarla hükümeti devirmek için savaşmaya hazır kişileri eğitiyorlar” dedi.Volfoviç, ‘Demokratik yollardan hükümeti devirmeyi’ açıkça dile getirmekten çekinmeyen Polonya ve Baltık ülkeleri yetkililerinin bunu teşvik ettiğini belirterek, "Bu nasıl demokrasi? Bu demokrasi değil. Ancak bunların tümünden haberdarız. İstihbarat servislerimiz bunları yakından takip ediyor” diye konuştu.Belarus istihbarat servislerinin ülkeye yönelik bu tehditleri etkisiz hale getirmek için gerekli önlemleri almaya devam ettiğini vurgulayan Volfoviç, “Bugün hem siyasi hem de ekonomik yönleri ve bilgi bileşenini kapsayan hibrit bir savaş yürütülüyor. Ve bu tehditleri etkisiz hale getirecek mekanizmalar, ülkenin yeni ulusal güvenlik konsepti ve askeri doktrininde açıkca ortaya konmuştur” dedi.Rusya ve Belarus’un ABD ve müttefiklerinin aksine başka ülkelere tehdit oluşturmadığını belirten Volfoviç, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20240119/belarus-savunma-bakani-minsk-ve-moskovanin-dusmani-yok-fakat-cikarlari-ve-yukumlulukleri-var-1079817849.html
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belarus, darbe, istihbarat
belarus, darbe, istihbarat
Belarus Güvenlik Konseyi: Yabancı istihbarat servisleri Belarus’ta darbe hazırlığı yapıyor
Belarus Devlet Güvenlik Konseyi Sekreteri Volfoviç, yabancı istihbarat servislerinin Belarus’ta darbe hazırlığı yaptığını belirtti.
Belarus Devlet Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksandr Volfoviç, Belarus istihbarat servislerinin ülkede iktidar değişikliği yapmaya hazırlanan askeri hücreleri tespit ettiğini ve onların komşu AB ülkeleri ve Ukrayna'daki eğitim yerlerini bildiğini söyledi.
‘Belarus 1’ televizyonuna konuşan Volfoviç, "ABD'nin bu yıkıcı askeri politikasının öncülüğünü Polonya, Baltık ülkeleri ve Ukrayna gibi komşularımız yapıyor. Bu ülkelerin topraklarında Rusya ve Belarus topraklarından kaçan suçlulardan oluşan sabotaj ve keşif grupları, yasadışı silahlı gruplar oluşturuyorlar. Öldürmeye, sabotaj yapmaya, komşu ülkelerin topraklarında anayasaya aykırı yollarla hükümeti devirmek için savaşmaya hazır kişileri eğitiyorlar” dedi.
Volfoviç, ‘Demokratik yollardan hükümeti devirmeyi’ açıkça dile getirmekten çekinmeyen Polonya ve Baltık ülkeleri yetkililerinin bunu teşvik ettiğini belirterek, "Bu nasıl demokrasi? Bu demokrasi değil. Ancak bunların tümünden haberdarız. İstihbarat servislerimiz bunları yakından takip ediyor” diye konuştu.
Belarus istihbarat servislerinin ülkeye yönelik bu tehditleri etkisiz hale getirmek için gerekli önlemleri almaya devam ettiğini vurgulayan Volfoviç, “Bugün hem siyasi hem de ekonomik yönleri ve bilgi bileşenini kapsayan hibrit bir savaş yürütülüyor. Ve bu tehditleri etkisiz hale getirecek mekanizmalar, ülkenin yeni ulusal güvenlik konsepti ve askeri doktrininde açıkca ortaya konmuştur” dedi.
Rusya ve Belarus’un ABD ve müttefiklerinin aksine başka ülkelere tehdit oluşturmadığını belirten Volfoviç, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Dünya artık değişti, Tek kutuplu dünya yıkılıyor, çok kutuplu bir dünya inşa ediliyor. Bunun arka planında Batı ile Doğu arasında süren bir mücadele söz konusu. Bugün ABD ve NATO müttefikleri kendi etki alanlarının genişlediğini duyuruyor. ABD liderliğinin Ukrayna topraklarının kendi sorumluluk alanına dahil olduğuna ilişkin açıklamaları var. ABD nerede, Ukrayna nerede? Biz, Rusya ve Belarus devletleri olarak başkalarını tehdit etmekle suçlanıyoruz. Ne Rusya, ne de Belarus, sorumluluk bölgeleri ilan etmiyor, örneğin ABD'ye yakın yerlerde Kanada veya Güney Amerika'da kendi nüfuz alanları iddiasında bulunmuyor. Buna ihtiyacımız yok, her zaman tüm ülkelere karşı barışçıl, iyi komşuluk ve karşılıklı saygıya dayalı tutumu savunuyoruz.”