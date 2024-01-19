https://sputniknews.com.tr/20240119/belarus-savunma-bakani-minsk-ve-moskovanin-dusmani-yok-fakat-cikarlari-ve-yukumlulukleri-var-1079817849.html
Belarus Savunma Bakanı: Minsk ve Moskova'nın düşmanı yok fakat çıkarları ve yükümlülükleri var
Belarus Savunma Bakanı: Minsk ve Moskova'nın düşmanı yok fakat çıkarları ve yükümlülükleri var
Belarus Savunma Bakanı Hrenin yaptığı açıklamada Minsk ve Moskova'nın düşmanı olmadığını ancak çıkarları ve yükümlülükleri olduğunun altını çizdi. 19.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-19T12:12+0300
2024-01-19T12:12+0300
2024-01-19T12:12+0300
dünya
belarus
viktor hrenin
belarus savunma bakanlığı
minsk
moskova
rusya
ulusal çıkar istisnaları
yükümlülük
nükleer
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Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, Minsk ve Moskova'nın düşmanı olmadığını ancak halkların çıkarları ve karşılıklı müttefik yükümlülükleri olduğunu, bu hususunda güncellenmiş askeri doktrin taslağında yer aldığını söyledi.Hrenin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Hem bağımsız olarak hem de Birlik Devleti çerçevesinde tüm karar ve eylemlerde yalnızca sadece bu faktörlerin yer alacğaını söyleyen Hrenin, güncellenen askeri doktrin taslağının tehditlerin hangi ülkelerden geldiğini, askeri güvenliğe yönelik iç ve dış tehditlerin kapsamını, Cumhuriyetin müttefik taahhütlerini ve taktik nükleer silahların kullanımına ilişkin tutumunu açıkça belirttiğini ve ayrıca çatışma türlerinin (devletlerarası ve koalisyonlar arası olarak ikiye ayrılıyor) ve bunlara yanıt vermek için alınacak önlemlerin daha iyi sınıflandırıldığını söyledi.Belarus Güvenlik Konseyi'nin 16 Ocak'taki toplantısında ülkenin yeni askeri doktrin taslağı ele alındı. Tartışmanın sonuçlarına göre belgeye son şeklinin verilmesine karar verildi. Belge ileride Nisan ayında yapılacak olan Belarus Halk Meclisi'nin onayına sunulacak.
https://sputniknews.com.tr/20240112/belarus-lideri-lukasenko-dunya-muazzam-olaylarin-arifesinde-1079589424.html
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belarus, viktor hrenin, belarus savunma bakanlığı, minsk, moskova, rusya, ulusal çıkar istisnaları, yükümlülük, nükleer, birlik devleti anlaşması
belarus, viktor hrenin, belarus savunma bakanlığı, minsk, moskova, rusya, ulusal çıkar istisnaları, yükümlülük, nükleer, birlik devleti anlaşması
Belarus Savunma Bakanı: Minsk ve Moskova'nın düşmanı yok fakat çıkarları ve yükümlülükleri var
Belarus Savunma Bakanı Hrenin yaptığı açıklamada Minsk ve Moskova'nın düşmanı olmadığını ancak çıkarları ve yükümlülükleri olduğunun altını çizdi.
Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, Minsk ve Moskova'nın düşmanı olmadığını ancak halkların çıkarları ve karşılıklı müttefik yükümlülükleri olduğunu, bu hususunda güncellenmiş askeri doktrin taslağında yer aldığını söyledi.
Hrenin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Neredeyse bir haftadır susmak bilmeyen, yeni askeri doktrin taslağı ve Belarus Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasındaki ilişkiler hakkında, nükleer silahların kullanımı da dahil olmak üzere, çeşitli öngörü senaryoları ve değerlendirmeler yayımlayan Batılı sözde analistlere, konuşmacılara ve sadece aşırılık yanlılarına Bakanlığımızın tutumunu açıklamak istiyorum. Herkese bir kez daha söylüyorum ki bizim düşmanımız yok. Politikalarımızda kimseye dönüp bakmayacağız ve kimseye ayar vermeyeceğiz. Halklarımızın çıkarları var, karşılıklı müttefik yükümlülüklerimiz var.
Hem bağımsız olarak hem de Birlik Devleti çerçevesinde tüm karar ve eylemlerde yalnızca sadece bu faktörlerin yer alacğaını söyleyen Hrenin, güncellenen askeri doktrin taslağının tehditlerin hangi ülkelerden geldiğini, askeri güvenliğe yönelik iç ve dış tehditlerin kapsamını, Cumhuriyetin müttefik taahhütlerini ve taktik nükleer silahların kullanımına ilişkin tutumunu açıkça belirttiğini ve ayrıca çatışma türlerinin (devletlerarası ve koalisyonlar arası olarak ikiye ayrılıyor) ve bunlara yanıt vermek için alınacak önlemlerin daha iyi sınıflandırıldığını söyledi.
Belarus Güvenlik Konseyi'nin 16 Ocak'taki toplantısında ülkenin yeni askeri doktrin taslağı ele alındı. Tartışmanın sonuçlarına göre belgeye son şeklinin verilmesine karar verildi. Belge ileride Nisan ayında yapılacak olan Belarus Halk Meclisi'nin onayına sunulacak.