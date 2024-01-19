https://sputniknews.com.tr/20240119/belarus-savunma-bakani-minsk-ve-moskovanin-dusmani-yok-fakat-cikarlari-ve-yukumlulukleri-var-1079817849.html

Belarus Savunma Bakanı: Minsk ve Moskova'nın düşmanı yok fakat çıkarları ve yükümlülükleri var

Belarus Savunma Bakanı: Minsk ve Moskova'nın düşmanı yok fakat çıkarları ve yükümlülükleri var

Belarus Savunma Bakanı Hrenin yaptığı açıklamada Minsk ve Moskova'nın düşmanı olmadığını ancak çıkarları ve yükümlülükleri olduğunun altını çizdi. 19.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-19T12:12+0300

2024-01-19T12:12+0300

2024-01-19T12:12+0300

dünya

belarus

viktor hrenin

belarus savunma bakanlığı

minsk

moskova

rusya

ulusal çıkar istisnaları

yükümlülük

nükleer

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/1d/1051254828_0:0:3191:1796_1920x0_80_0_0_65fe8ced614c20ab708e2b60219d171a.jpg

Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, Minsk ve Moskova'nın düşmanı olmadığını ancak halkların çıkarları ve karşılıklı müttefik yükümlülükleri olduğunu, bu hususunda güncellenmiş askeri doktrin taslağında yer aldığını söyledi.Hrenin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Hem bağımsız olarak hem de Birlik Devleti çerçevesinde tüm karar ve eylemlerde yalnızca sadece bu faktörlerin yer alacğaını söyleyen Hrenin, güncellenen askeri doktrin taslağının tehditlerin hangi ülkelerden geldiğini, askeri güvenliğe yönelik iç ve dış tehditlerin kapsamını, Cumhuriyetin müttefik taahhütlerini ve taktik nükleer silahların kullanımına ilişkin tutumunu açıkça belirttiğini ve ayrıca çatışma türlerinin (devletlerarası ve koalisyonlar arası olarak ikiye ayrılıyor) ve bunlara yanıt vermek için alınacak önlemlerin daha iyi sınıflandırıldığını söyledi.Belarus Güvenlik Konseyi'nin 16 Ocak'taki toplantısında ülkenin yeni askeri doktrin taslağı ele alındı. Tartışmanın sonuçlarına göre belgeye son şeklinin verilmesine karar verildi. Belge ileride Nisan ayında yapılacak olan Belarus Halk Meclisi'nin onayına sunulacak.

https://sputniknews.com.tr/20240112/belarus-lideri-lukasenko-dunya-muazzam-olaylarin-arifesinde-1079589424.html

belarus

minsk

moskova

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

belarus, viktor hrenin, belarus savunma bakanlığı, minsk, moskova, rusya, ulusal çıkar istisnaları, yükümlülük, nükleer, birlik devleti anlaşması