https://sputniknews.com.tr/20240120/baltik-ulkeleri-rusya-sinirina-savunma-hatti-insa-etme-karari-aldi-1079838686.html

Baltık ülkeleri Rusya sınırına ‘savunma hattı’ inşa etme kararı aldı

Baltık ülkeleri Rusya sınırına ‘savunma hattı’ inşa etme kararı aldı

Estonya, Litvanya ve Letonya’nın Rusya sınırına savunma hattı inşa etmeyi planladıkları bildirildi. 20.01.2024, Sputnik Türkiye

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Estonya Savunma Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Estonya, Letonya ve Litvanya doğu sınırında bir savunma hattı inşa etme kararı aldı.Açıklamada, “Estonya, Letonya ve Litvanya'nın savunma bakanları, Rusya ile Belarus arasındaki sınır boyunca ortak bir Baltık savunma bölgesinin oluşturulması planını onayladı" denildi.Riga'da bir araya gelen üç ülkenin bakanlarının, askeri tehditlere karşı caydırıcı ve koruma amaçlı çeşitli tesislerden oluşacak savunma bölgesi oluşturulması planına ilişkin anlaşmayı imzaladığı kaydedildi.Öte yandan, Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur, Baltık savunma bölgesinin dikkatle düşünülmüş bir proje olduğunu belirterek, “Ukrayna'daki çatışma, Estonya'yı ilk metreden itibaren korumak için ekipman, mühimmat ve insan gücünün yanı sıra, sınırda savunma tesislerine de ihtiyacımız olduğunu gösterdi” diyerek, barış zamanında güvenlik bölgesine patlayıcılar, dikenli teller ve diğer bariyer unsurları yerleştirilmeyeceğini kaydetti.Postimees gazetesine göre Tallinn, ‘Rusya'dan gelebilecek olası bir tehdit’ durumunda ülkenin doğu sınırına yaklaşık 600 sığınak inşa etmeyi planlıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230725/litvanyadan-abye-cagri-ukrayna-tahilinin-ihracati-icin-baltik-limanlari-kullanilsin-1073962871.html

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