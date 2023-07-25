Litvanya'dan AB'ye çağrı: Ukrayna tahılının ihracatı için Baltık limanları kullanılsın

AB Komisyonu'na mektup gönderen Litvanyalı üç bakan, tahıl da dahil Ukrayna'daki ürünlerin ihracatı için Baltık limanlarının güvenilir bir alternatif olabileceğini belirtti.



Bakanlar, Baltık limanlarının yılda 25 milyon ton tahılın ihraç edilmesine yardımcı olabileceğini ifade etti.



Batı'nın tahıl anlaşmasındaki Rusya'yla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Moskova, 18 Temmuz'da sona eren anlaşmayı bir daha uzatmama kararı aldığını açıklamıştı.



Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Batı'nın 7 şartı yerine getirmesi halinde Moskova'nın tahıl anlaşmasına döneceğini söylemişti.