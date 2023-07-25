https://sputniknews.com.tr/20230725/litvanyadan-abye-cagri-ukrayna-tahilinin-ihracati-icin-baltik-limanlari-kullanilsin-1073962871.html
Litvanya'dan AB'ye çağrı: Ukrayna tahılının ihracatı için Baltık limanları kullanılsın
Litvanya'dan AB'ye çağrı: Ukrayna tahılının ihracatı için Baltık limanları kullanılsın
Litvanya hükümeti, tahıl anlaşmasını sona ermesi sonrası Ukrayna tahılının ihracatı için Baltık limanlarının kullanılması konusunda AB'ye çağrı yaptı. 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T16:05+0300
2023-07-25T16:05+0300
2023-07-25T16:08+0300
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AB Komisyonu'na mektup gönderen Litvanyalı üç bakan, tahıl da dahil Ukrayna'daki ürünlerin ihracatı için Baltık limanlarının güvenilir bir alternatif olabileceğini belirtti.Bakanlar, Baltık limanlarının yılda 25 milyon ton tahılın ihraç edilmesine yardımcı olabileceğini ifade etti.Batı'nın tahıl anlaşmasındaki Rusya'yla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Moskova, 18 Temmuz'da sona eren anlaşmayı bir daha uzatmama kararı aldığını açıklamıştı.Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Batı'nın 7 şartı yerine getirmesi halinde Moskova'nın tahıl anlaşmasına döneceğini söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230722/rusya-tahil-anlasmasina-donmek-icin-7-sartini-acikladi-1073837741.html
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rusya, tahıl, litvanya, ab, ukrayna, baltık ülkeleri
rusya, tahıl, litvanya, ab, ukrayna, baltık ülkeleri
Litvanya'dan AB'ye çağrı: Ukrayna tahılının ihracatı için Baltık limanları kullanılsın
16:05 25.07.2023 (güncellendi: 16:08 25.07.2023) Abone ol
Litvanya hükümeti, tahıl anlaşmasını sona ermesi sonrası Ukrayna tahılının ihracatı için Baltık limanlarının kullanılması konusunda AB'ye çağrı yaptı.
AB Komisyonu'na mektup gönderen Litvanyalı üç bakan, tahıl da dahil Ukrayna'daki ürünlerin ihracatı için Baltık limanlarının güvenilir bir alternatif olabileceğini belirtti.
Bakanlar, Baltık limanlarının yılda 25 milyon ton tahılın ihraç edilmesine yardımcı olabileceğini ifade etti.
Batı'nın tahıl anlaşmasındaki Rusya'yla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Moskova, 18 Temmuz'da sona eren anlaşmayı bir daha uzatmama kararı aldığını açıklamıştı.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Batı'nın 7 şartı yerine getirmesi halinde Moskova'nın tahıl anlaşmasına döneceğini söylemişti.