https://sputniknews.com.tr/20240120/bakan-bolat-acikladi-turkiye-ekonomisi-son-13-ceyrekte-buyume-gosterdi-1079861478.html

Bakan Bolat açıkladı: Türkiye ekonomisi son 13 çeyrekte büyüme gösterdi

Bakan Bolat açıkladı: Türkiye ekonomisi son 13 çeyrekte büyüme gösterdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Son 13 çeyrekte Türkiye ekonomisi büyümeye devam etti. Almanya'nın yüzde 0,6 küçüldüğü, Avro bölgesinin yüzde 0.5'larda büyüdüğü... 20.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-20T20:51+0300

2024-01-20T20:51+0300

2024-01-20T20:51+0300

ekonomi

ömer bolat

ticaret bakanlığı

tüik

büyüme oranı

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5. Ticari Diplomasi Ödülleri Töreni'nde bir konuşma yapan Ticaret Bakanı Bolat, küresel jeopolitik gerilimler ile bunun ortaya çıkardığı ağır enflasyon dalgası ve küresel ticaretteki daralma, küresel ekonomideki durgunluk özellikle enflasyonla mücadelede mali sıkıştırma tedbirleri hakikaten dünya ekonomisinde olumsuzluklar meydana getirdiğini söyledi.Bolat, şunları kaydetti:Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) verilerine göre dünya ticaretinde 2023'ün ocak-eylül döneminde 2022 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 5.6 gerileme söz konusunu dile getiren Bolat, şunları belirtti:Bolat, Türkiye Yüzyılı projesi çerçevesinde DEİK ailesi, özel sektör kuruluşları, iş insanları ve kamu kurumlarının yoğun çabaları ile 2023'te ekonomik alanda ümit verici rakamlara ulaşmayı başardıklarının altını çizdi.Türkiye'nin ihracatı 2023'ün 3. çeyreğinde yüzde 5.9 arttığını ve 9 ayı ortalama yüzde 4.7 büyümeyle geçirdiklerini belirten Bolat, "Bu şu anlama geliyor. Son 13 çeyrekte Türkiye ekonomisi büyümeye devam etti. Almanya'nın yüzde 0,6 küçüldüğü, Avro bölgesinin yüzde 0,5'larda büyüdüğü bir tabloda bizim Türkiye olarak yüzde 4.7 olarak büyümemiz sevindirici" dedi.'1 Mart'ta TÜİK büyüme rakamlarını açıkladığında 1 trilyon 100 milyar doları aştığımızı görmeyi ümit ediyoruz'Türkiye'nin G20 ülkeleri arasında ikinci sırayı koruduğunu aktaran Bolat, "9 ay sonu itibariyle yıllıklandırılmış anlamda milli gelir rakamımız 1 trilyon 75 milyar doları aştı. İnşallah 1 Mart'ta TÜİK büyüme rakamlarını açıkladığında 1 trilyon 100 milyar doları aştığımızı görmeyi ümit ediyoruz. 1923-2022 yılları arasında ortalama yıllık yüzde 4,9 büyürken, 2002-2022 arasında ortalama yüzde 5,4 büyümeyi başardık. Türkiye bu anlamda sektörlere baktığımızda ihracatta önemli rakamlara ulaştı turizmde önemli rakamlara ulaştı" açıklamasında bulundu.'Lojistikte toplamda 100 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne sahibiz'Bakan Bolat, 2023'te 55 milyon turist sayısı ile dünyada 4. büyük ülke konumunda tamamladıklarını belirterek, turizm gelirleri olarak ilk 9 ayda 41,4 milyar dolar ile yılı da 50 milyar dolar turizm geliriyle kapatıp dünyada 7. sırayı elde etmiş olacaklarını söyledi.Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:Bolat, 1923 yılında Cumhuriyet kurulurken 50 milyon dolarlık ihracata ulaşılan dönemden, 1980'de 2 milyar 900 milyon dolara, 1987'de aylık 1 milyar dolara ve 2023 itibariyle 256 milyar dolarlık ihracata ulaşıldığını aktararak, "Bu sabah aldığımız veriye göre bu yılın ilk 19 gününde 256 milyar doların üzerine çıktık yıllık bazda. Orta Vadeli Program'daki (OVP) 255 milyar dolar hedefimizi geride bıraktık. Bunun yanında hep birlikte 267 milyar dolara ulaşacağız. İnşallah yüzde 4,5-5 civarında ihracatımızda artışı sağladığımız taktirde 267 milyar dolar mal ihracat hedefimizi geçeceğiz. 2025'te 287 milyar dolar ve 2026'da 302 milyar dolar hedeflerimizi yakalayacağız" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240120/bakanliktan-mehmet-simsek-gaye-erkan-krizi-baslikli-haberlerle-ilgili-aciklama-1079857727.html

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ömer bolat, ticaret bakanlığı, tüik, büyüme oranı