https://sputniknews.com.tr/20240120/almanyada-ciftciler-hukumeti-protesto-etti-biktik-ciftciler-sirket-cikarlarindan-once-gelir-1079860783.html
Almanya'da çiftçiler hükümeti protesto etti: 'Bıktık, çiftçiler şirket çıkarlarından önce gelir'
Almanya'da çiftçiler hükümeti protesto etti: 'Bıktık, çiftçiler şirket çıkarlarından önce gelir'
SPD ile Yeşiller ve Hür Demokrat Partiden oluşan hükümetin tarım alanında sübvansiyonları kaldırmayı planlamasına karşı çıkan çiftçiler, hükümetin tarım... 20.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-20T19:39+0300
2024-01-20T19:39+0300
2024-01-20T19:39+0300
dünya
almanya
sdp
sosyal demokrat parti (sdp)
çiftçi
şirketler
gdo
mazot
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Almanya'da sürdürülebilir bir tarım isteyen çiftçiler, Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Merkezi önünde traktörlerle gösteri yaptı.SPD Genel Merkezi önünde toplanan yaklaşık bin kişi, "Bıktık" , "Herkes bir şeyler yapabilir", "İyi gıdanın bir geleceğe ihtiyacı var - GDO'suz, kırsal ve çevre dostu tarım için" sloganları attı.Protestocular, "Çiftçilerin toprağı çiftçilerin elindedir", "Gıda siyasidir" ve "Çiftçiler şirket çıkarlarından önce gelir" pankartları açtı.Gösteriye katılan Klaus Böglen, hükümetin tarım politikalarından bıktıklarını söyledi.Böglen, "Çünkü hükümetin doğanın ve gelecek nesillerin çıkarlarını koruma konusunda çok tutarsız olduğunu düşünüyoruz. Bu sadece tarım politikası değil, aynı zamanda sosyal politika, iklim politikası için de geçerli. Çiftçiler için aynı şeyler geçerli bazı şeylere çok hızlı bir şekilde ve çiftçilerle önceden tartışılmadan karar veriliyor ve biz bunu tartışmak istiyoruz. Herkesin bir şeylere katkıda bulunması gerekiyor, örneğin mazotun sübvanse edilmesi, uçuşların sübvanse edilmesi gibi" dedi.Gösteriye katılan genç bir kadın ismini vermek istemediğini belirterek ekolojik tarım ve çiftçilerin desteklenmesi amacıyla toplandıklarını vurgulayarak, sürdürebilir bir tarım için hükümetin buna destek vermesini talep etti.
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almanya, sdp, sosyal demokrat parti (sdp), çiftçi, şirketler, gdo, mazot
almanya, sdp, sosyal demokrat parti (sdp), çiftçi, şirketler, gdo, mazot
Almanya'da çiftçiler hükümeti protesto etti: 'Bıktık, çiftçiler şirket çıkarlarından önce gelir'
SPD ile Yeşiller ve Hür Demokrat Partiden oluşan hükümetin tarım alanında sübvansiyonları kaldırmayı planlamasına karşı çıkan çiftçiler, hükümetin tarım politikalarını protesto etti.
Almanya'da sürdürülebilir bir tarım isteyen çiftçiler, Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Merkezi önünde traktörlerle gösteri yaptı.
SPD Genel Merkezi önünde toplanan yaklaşık bin kişi, "Bıktık" , "Herkes bir şeyler yapabilir", "İyi gıdanın bir geleceğe ihtiyacı var - GDO'suz, kırsal ve çevre dostu tarım için" sloganları attı.
Protestocular, "Çiftçilerin toprağı çiftçilerin elindedir", "Gıda siyasidir" ve "Çiftçiler şirket çıkarlarından önce gelir" pankartları açtı.
Gösteriye katılan Klaus Böglen, hükümetin tarım politikalarından bıktıklarını söyledi.
Böglen, "Çünkü hükümetin doğanın ve gelecek nesillerin çıkarlarını koruma konusunda çok tutarsız olduğunu düşünüyoruz. Bu sadece tarım politikası değil, aynı zamanda sosyal politika, iklim politikası için de geçerli. Çiftçiler için aynı şeyler geçerli bazı şeylere çok hızlı bir şekilde ve çiftçilerle önceden tartışılmadan karar veriliyor ve biz bunu tartışmak istiyoruz. Herkesin bir şeylere katkıda bulunması gerekiyor, örneğin mazotun sübvanse edilmesi, uçuşların sübvanse edilmesi gibi" dedi.
Gösteriye katılan genç bir kadın ismini vermek istemediğini belirterek ekolojik tarım ve çiftçilerin desteklenmesi amacıyla toplandıklarını vurgulayarak, sürdürebilir bir tarım için hükümetin buna destek vermesini talep etti.