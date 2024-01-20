https://sputniknews.com.tr/20240120/alman-gazeteci-ukrayna-ordusu-personel-sikintisi-nedeniyle-mevzilerini-terk-etmek-zorunda-kaliyor-1079857975.html
Alman gazeteci: Ukrayna ordusu, personel sıkıntısı nedeniyle mevzilerini terk etmek zorunda kalıyor
Alman gazeteci: Ukrayna ordusu, personel sıkıntısı nedeniyle mevzilerini terk etmek zorunda kalıyor
Alman gazeteci Christoph Wanner, Ukrayna ordusunun asker sayısının yetersizliği nedeniyle mevzilerini terk etmek zorunda kaldıklarını belirtti. 20.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-20T18:02+0300
2024-01-20T18:02+0300
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Alman Welt televizyonu muhabiri Christoph Wanner, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kritik derecedeki asker sıkıntısı nedeniyle mevzilerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi.Wanner, “Ruslar, Ukraynalıların artık mühimmat konusunda sorunları olduğunu ve Kiev'in istediği sayıda askere sahip olmadıklarını biliyor. Bu da, Ukrayna ordusunun diğer bölgeleri koruyabilmesi ve Rus saldırılarını püskürtebilmesi için cephede sürekli olarak terk etmek zorunda kaldıkları bölgelerin ortaya çıkması anlamına geliyor” dedi.Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin zayıf noktalarına, cephenin bu bölgelerine saldırdığına dikkat çeken Muhabir, “Ruslar burada zayıf buldukları noktaları vuruyor. Sonra Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bu açıkları kapatmaya çalışıyor ama Rus ordusu yeni zayıf noktalar buluyor ve oraları vurmaya başlıyor ve böylece adım adım ilerliyor” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240120/zelenskiyin-danismani-podolyak-cephedeki-durum-ukrayna-ordusu-icin-zor-1079857442.html
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christoph wanner, welt, ukrayna, ukrayna ordusu, rus ordusu, rusya
christoph wanner, welt, ukrayna, ukrayna ordusu, rus ordusu, rusya
Alman gazeteci: Ukrayna ordusu, personel sıkıntısı nedeniyle mevzilerini terk etmek zorunda kalıyor
18:02 20.01.2024 (güncellendi: 18:03 20.01.2024)
Alman gazeteci Christoph Wanner, Ukrayna ordusunun asker sayısının yetersizliği nedeniyle mevzilerini terk etmek zorunda kaldıklarını belirtti.
Alman Welt televizyonu muhabiri Christoph Wanner, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kritik derecedeki asker sıkıntısı nedeniyle mevzilerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi.
Wanner, “Ruslar, Ukraynalıların artık mühimmat konusunda sorunları olduğunu ve Kiev'in istediği sayıda askere sahip olmadıklarını biliyor. Bu da, Ukrayna ordusunun diğer bölgeleri koruyabilmesi ve Rus saldırılarını püskürtebilmesi için cephede sürekli olarak terk etmek zorunda kaldıkları bölgelerin ortaya çıkması anlamına geliyor” dedi.
Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin zayıf noktalarına, cephenin bu bölgelerine saldırdığına dikkat çeken Muhabir, “Ruslar burada zayıf buldukları noktaları vuruyor. Sonra Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bu açıkları kapatmaya çalışıyor ama Rus ordusu yeni zayıf noktalar buluyor ve oraları vurmaya başlıyor ve böylece adım adım ilerliyor” diye konuştu.