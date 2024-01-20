https://sputniknews.com.tr/20240120/adanada-kruvasan-paketlerinden-uyusturucu-cikti-1079845021.html
Adana'da yakalandı: Kruvasan paketine 300 gram sentetik uyuşturucu koymuş
Adana'da yakalandı: Kruvasan paketine 300 gram sentetik uyuşturucu koymuş
Adana'da alışveriş poşetindeki kruvasan paketlerinden 300 gram sentetik uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı. 20.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-20T11:05+0300
2024-01-20T11:05+0300
2024-01-20T11:06+0300
türkiye
narkotik
adana
uyuşturucu
uyuşturucu operasyonu
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Adana'da alışveriş poşetindeki kruvasan paketlerinden 300 gram sentetik uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla Fuat Ç'yi takibe aldı.Merkez Seyhan ilçesi Adana Otogarı yakınında yakalanan şüphelinin yanındaki alışveriş poşetini inceleyen ekipler, üç kruvasan paketine gizlenmiş 300 gram sentetik uyuşturucu buldu.Bunun üzerine Fuat Ç, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
https://sputniknews.com.tr/20240120/kirklarelide-buyuk-operasyon-8-binden-fazla-tarihi-eser-ele-gecirildi--1079844729.html
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narkotik, adana, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu
narkotik, adana, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu
Adana'da yakalandı: Kruvasan paketine 300 gram sentetik uyuşturucu koymuş
11:05 20.01.2024 (güncellendi: 11:06 20.01.2024)
Adana'da alışveriş poşetindeki kruvasan paketlerinden 300 gram sentetik uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı.
Adana'da alışveriş poşetindeki kruvasan paketlerinden 300 gram sentetik uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla Fuat Ç'yi takibe aldı.
Merkez Seyhan ilçesi Adana Otogarı yakınında yakalanan şüphelinin yanındaki alışveriş poşetini inceleyen ekipler, üç kruvasan paketine gizlenmiş 300 gram sentetik uyuşturucu buldu.
Bunun üzerine Fuat Ç, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.