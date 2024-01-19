https://sputniknews.com.tr/20240119/tanju-ozcan-canli-yayinda-kagida-sartli-istifasini-yazipimzaladi-1079812566.html

Tanju Özcan canlı yayında kağıda şartlı istifasını yazıp imzaladı

Tanju Özcan canlı yayında kağıda şartlı istifasını yazıp imzaladı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın canlı yayında 'istifa' çıkışı gündeme geldi. Özcan'ın bir önceki "Siyaseti bırakırım" açıklamasının tartışıldığı sırada... 19.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-19T10:28+0300

2024-01-19T10:28+0300

2024-01-19T10:28+0300

politika

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yerel seçimler

yerel seçim

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CHP'nin yeniden belediye başkanı adayı gösterdiği isimlerden biri de Tanju Özcan. Özcan, Bolu Büyükşehir Belediyesi'ni 5 yıl daha CHP'nin elinde tutmaya çalışacak. 2023 seçimleri gerçekleşmeden önce Özcan, "Recep Tayyip Erdoğan kazanırsa siyaseti bırakırım" sözleriyle çok konuşulmuştu. Özcan bu konuya da ilginç bir yanıt verdi.Dün akşam tv100 canlı yayınında eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, Özcan'a "Sen Recep Tayyip Erdoğan seçilirse tekrar Bolu Belediye Başkan adayı olmayacağım demedin mi?" sorusunu yöneltti.Özcan'ın yanıtı "O günlerde daha aday belli bile değildi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını öngöremedim" şeklinde oldu. Özcan, 2024 seçimleriyle ilgili benzer bir iddiayı ortaya koyduğunda stüdyo hareketlendi. Özcan "Bu sefer açık bir şekilde imzalayıp Erdoğan Aktaş beye vereceğim. Ben seçimi kaybedersem bırakırım siyaseti" diye konuştu.Bunun üzerine Özcan "Yerel seçimleri kaybedersem siyaseti bırakıyorum. Sayın Erdoğan'la da uğraşmayacağım" yazdığı kağıdı imzaladı, Metiner'in ekranlara göstermesinin ardından sunucu Erdoğan Aktaş kağıdı teslim aldı.

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