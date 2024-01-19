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Tanju Özcan canlı yayında kağıda şartlı istifasını yazıp imzaladı
Tanju Özcan canlı yayında kağıda şartlı istifasını yazıp imzaladı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın canlı yayında 'istifa' çıkışı gündeme geldi. Özcan'ın bir önceki "Siyaseti bırakırım" açıklamasının tartışıldığı sırada... 19.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-19T10:28+0300
2024-01-19T10:28+0300
politika
tanju özcan
imza
istifa
bolu
bolu belediyesi
seçim
31 mart yerel seçimleri
yerel seçimler
yerel seçim
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CHP'nin yeniden belediye başkanı adayı gösterdiği isimlerden biri de Tanju Özcan. Özcan, Bolu Büyükşehir Belediyesi'ni 5 yıl daha CHP'nin elinde tutmaya çalışacak. 2023 seçimleri gerçekleşmeden önce Özcan, "Recep Tayyip Erdoğan kazanırsa siyaseti bırakırım" sözleriyle çok konuşulmuştu. Özcan bu konuya da ilginç bir yanıt verdi.Dün akşam tv100 canlı yayınında eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, Özcan'a "Sen Recep Tayyip Erdoğan seçilirse tekrar Bolu Belediye Başkan adayı olmayacağım demedin mi?" sorusunu yöneltti.Özcan'ın yanıtı "O günlerde daha aday belli bile değildi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını öngöremedim" şeklinde oldu. Özcan, 2024 seçimleriyle ilgili benzer bir iddiayı ortaya koyduğunda stüdyo hareketlendi. Özcan "Bu sefer açık bir şekilde imzalayıp Erdoğan Aktaş beye vereceğim. Ben seçimi kaybedersem bırakırım siyaseti" diye konuştu.Bunun üzerine Özcan "Yerel seçimleri kaybedersem siyaseti bırakıyorum. Sayın Erdoğan'la da uğraşmayacağım" yazdığı kağıdı imzaladı, Metiner'in ekranlara göstermesinin ardından sunucu Erdoğan Aktaş kağıdı teslim aldı.
https://sputniknews.com.tr/20240118/ak-parti-adaylarini-acikliyor-ankara-ve-izmir-adaylari-bekleniyor-1079782402.html
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tanju özcan, imza, istifa, bolu, bolu belediyesi, seçim, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, yerel seçim, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), recep tayyip erdoğan
tanju özcan, imza, istifa, bolu, bolu belediyesi, seçim, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, yerel seçim, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), recep tayyip erdoğan

Tanju Özcan canlı yayında kağıda şartlı istifasını yazıp imzaladı

10:28 19.01.2024
© AA / Cem ÖzdelTanju Özcan
Tanju Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2024
© AA / Cem Özdel
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın canlı yayında 'istifa' çıkışı gündeme geldi. Özcan'ın bir önceki "Siyaseti bırakırım" açıklamasının tartışıldığı sırada Özcan iddiasını somutlaştırmak üzere farklı bir yola gitti. Yayın sırasında bir kağıda şartlı istifasını yazan Özcan altına da imzasını attı.
CHP'nin yeniden belediye başkanı adayı gösterdiği isimlerden biri de Tanju Özcan. Özcan, Bolu Büyükşehir Belediyesi'ni 5 yıl daha CHP'nin elinde tutmaya çalışacak. 2023 seçimleri gerçekleşmeden önce Özcan, "Recep Tayyip Erdoğan kazanırsa siyaseti bırakırım" sözleriyle çok konuşulmuştu. Özcan bu konuya da ilginç bir yanıt verdi.
Dün akşam tv100 canlı yayınında eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, Özcan'a "Sen Recep Tayyip Erdoğan seçilirse tekrar Bolu Belediye Başkan adayı olmayacağım demedin mi?" sorusunu yöneltti.
Özcan'ın yanıtı "O günlerde daha aday belli bile değildi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını öngöremedim" şeklinde oldu. Özcan, 2024 seçimleriyle ilgili benzer bir iddiayı ortaya koyduğunda stüdyo hareketlendi. Özcan "Bu sefer açık bir şekilde imzalayıp Erdoğan Aktaş beye vereceğim. Ben seçimi kaybedersem bırakırım siyaseti" diye konuştu.
Bunun üzerine Özcan "Yerel seçimleri kaybedersem siyaseti bırakıyorum. Sayın Erdoğan'la da uğraşmayacağım" yazdığı kağıdı imzaladı, Metiner'in ekranlara göstermesinin ardından sunucu Erdoğan Aktaş kağıdı teslim aldı.
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
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