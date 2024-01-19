Rus uzman: Astana'daki görüşmede taraflar ABD'nin bölgedeki varlığı sorununa odaklanabilir

“Diğer konularda bana göre, önceki nihai ortak bildirilerde dile getirilen hükümler kaydedilecek. Mesela İdlib konusunda büyük ihtimalle herhangi bir karar çıkmayacak. Orada artık belli bir statüko oluştu ve bence taraflar bunu şimdilik değiştirmeyecek. Elbette ne Rusya ne de Türkiye, İdlib'in artık fiilen Hayat Tahrir el Şam terör örgütünün eline geçmesinden memnun değil. Ancak tarafların artık bunu ortadan kaldıracak somut eylemler konusunda karşılıklı olarak kabul edilebilir bir karara varmaları pek mümkün görünmüyor. Rusya için şu anda zamanı değil, Türkiye için ise Suriye’nin kuzeydoğusundaki durumun aksine bu bir öncelik değil. Üstelik İdlib'deki durumu değiştirmeye yönelik bir girişim daha fazla kaosa yol açabilir. Bu durumda gerçekten yapılabilecek tek şey, hükümet güçleri ile muhalefet arasında yeni bir esir takası gerçekleştirmektir.”