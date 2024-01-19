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Rus kozmonot: Türkiye, uzaya tek uçuşla sınırlı kalmayacak
Rus kozmonot: Türkiye, uzaya tek uçuşla sınırlı kalmayacak
Türk astronot Alper Gezeravcı’nın Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) yolculuğunun yaklaşık 36 saat sürmesi bekleniyor. Mürettebat, UUİ’ye ulaştıktan sonra... 19.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-19T20:22+0300
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görüş
kozmonot
türkiye
astronot
alper gezeravcı
uluslararası uzay istasyonu (uui)
uluslararası uzay istasyonu (iss)
uluslararası uzay istasyonu
uluslararası uzay istasyonu
muş
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Gezeravcı, Muş Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin geliştirdiği ve propolisin mikro yer çekimi ortamında bakteriler üzerindeki etkisinin araştırıldığı PRANET projesi gibi 13 bilimsel deney gerçekleştirecek. Radyasyonun uzay koşullarında kanser hücreleri üzerindeki etkisini inceleyen MYELOID deneyi de bunlardan biri olacak.Rusya Federasyonu Kahramanı, Kozmonot Birliği Başkanı, Pilot-Kozmonot Andrey Borisenko, Türk astronot Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğunu Sputnik’e değerlendirdi.'Büyük olasılıkla yakın zamanda gerçekleşecek'Türkiye'nin uzay alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Borisenko, “Bu, Türkiye'nin kendi uzay programını yürütmesinin ilk adımı olmasına rağmen, muhtemelen bu noktada durmayacaktır. Bir sonraki uçuşun ne zaman gerçekleşeceğini tahmin etmek zor; bu aynı zamanda uçuş sırasında elde edilen sonuçlara da bağlı olacak. Ancak, Türkiye'nin uzay araştırmaları konusunda iyi bir teknik ve güçlü bir potansiyele sahip olması nedeniyle, büyük olasılıkla yakın zamanda gerçekleşecek” dedi.'Türkiye uzay programını çok ciddiye alıyor'Türkiye'nin astronotik alanındaki eylemlerinin, uzay programını geliştirmeye devam etme arzusunun olduğunu gösterdiğine vurgu yapan Borisenko, “Türkiye uzay programını çok ciddiye alıyor. Ülke liderliği bu programın uygulanmasını yakından takip ediyor, bu nedenle Türkiye'nin uzay bilimi alanındaki yeni adımlarını çok yakında duyacağımıza eminim” diye konuştu.Borisenko, UUİ’de yapılacak deneylerin uzmanlar tarafından dünyada hazırlandığını, astronotların yalnızca onların talimatlarını uyguladığını belirterek, “Uçuştan çok önce uygulanan bir program var. Deneyler önce dünyada gerçekleştiriliyor, ardından tekrarlanıyor ve ancak ondan sonra uzayda test ediliyor. Yerdeki astronotlar da belirli deneyleri ‘yukarıda’ uygulamak için özel eğitimden geçiyorlar” ifadelerini kullandı.Bu deneylerin astronotun operatör faaliyeti açısından karmaşık veya basit olabileceğini belirten Borisenko, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20240119/ilk-turk-astronot-gezeravcinin-uzaydaki-ilk-sozu-istikbal-goklerdedir-oldu-1079807890.html
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kozmonot, türkiye, astronot, alper gezeravcı, uluslararası uzay istasyonu (uui), uluslararası uzay istasyonu (iss), uluslararası uzay istasyonu, uluslararası uzay istasyonu, muş, andrey borisenko, uzay
kozmonot, türkiye, astronot, alper gezeravcı, uluslararası uzay istasyonu (uui), uluslararası uzay istasyonu (iss), uluslararası uzay istasyonu, uluslararası uzay istasyonu, muş, andrey borisenko, uzay

Rus kozmonot: Türkiye, uzaya tek uçuşla sınırlı kalmayacak

20:22 19.01.2024 (güncellendi: 20:23 19.01.2024)
© AAAlper Gezeravcı
Alper Gezeravcı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2024
© AA
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Tatiana Şuvalova
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Türk astronot Alper Gezeravcı’nın Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) yolculuğunun yaklaşık 36 saat sürmesi bekleniyor. Mürettebat, UUİ’ye ulaştıktan sonra istasyonda 14 gün geçirecek ve bu süre zarfında ülkeleriyle ilgili bilimsel görevleri yerine getirecek.
Gezeravcı, Muş Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin geliştirdiği ve propolisin mikro yer çekimi ortamında bakteriler üzerindeki etkisinin araştırıldığı PRANET projesi gibi 13 bilimsel deney gerçekleştirecek. Radyasyonun uzay koşullarında kanser hücreleri üzerindeki etkisini inceleyen MYELOID deneyi de bunlardan biri olacak.
Rusya Federasyonu Kahramanı, Kozmonot Birliği Başkanı, Pilot-Kozmonot Andrey Borisenko, Türk astronot Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğunu Sputnik’e değerlendirdi.

'Büyük olasılıkla yakın zamanda gerçekleşecek'

Türkiye'nin uzay alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Borisenko, “Bu, Türkiye'nin kendi uzay programını yürütmesinin ilk adımı olmasına rağmen, muhtemelen bu noktada durmayacaktır. Bir sonraki uçuşun ne zaman gerçekleşeceğini tahmin etmek zor; bu aynı zamanda uçuş sırasında elde edilen sonuçlara da bağlı olacak. Ancak, Türkiye'nin uzay araştırmaları konusunda iyi bir teknik ve güçlü bir potansiyele sahip olması nedeniyle, büyük olasılıkla yakın zamanda gerçekleşecek” dedi.

'Türkiye uzay programını çok ciddiye alıyor'

Türkiye'nin astronotik alanındaki eylemlerinin, uzay programını geliştirmeye devam etme arzusunun olduğunu gösterdiğine vurgu yapan Borisenko, “Türkiye uzay programını çok ciddiye alıyor. Ülke liderliği bu programın uygulanmasını yakından takip ediyor, bu nedenle Türkiye'nin uzay bilimi alanındaki yeni adımlarını çok yakında duyacağımıza eminim” diye konuştu.
Borisenko, UUİ’de yapılacak deneylerin uzmanlar tarafından dünyada hazırlandığını, astronotların yalnızca onların talimatlarını uyguladığını belirterek, “Uçuştan çok önce uygulanan bir program var. Deneyler önce dünyada gerçekleştiriliyor, ardından tekrarlanıyor ve ancak ondan sonra uzayda test ediliyor. Yerdeki astronotlar da belirli deneyleri ‘yukarıda’ uygulamak için özel eğitimden geçiyorlar” ifadelerini kullandı.
Bu deneylerin astronotun operatör faaliyeti açısından karmaşık veya basit olabileceğini belirten Borisenko, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Zor olanlar, karmaşık programları uygulamanın, belirli bir zamanda komutlar vermenin ve bu operasyonların zamanlamasına sıkı sıkıya uymanın gerekli olduğu durumlardır. Basit deneylerde, örneğin bazı numunelerin bulunduğu bir kabın alınması ve doğru zamanda istasyonun içine veya araç dışı aktivite sırasında harici bir yüzeye yerleştirilmesi gerekli olabilir. Operatör faaliyeti açısından bakıldığında bu basit bir deney olabilir, ancak beklenen sonuçlar açısından son derece ciddi de olabilir.”
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın üyesi olduğu Ax-3 mürettebatının SpaceX Dragon uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) doğru 36 saat sürecek yolculuğu devam ediyor. İlk Türk astronot Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözü İstikbal göklerdedir oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2024
TÜRKİYE
İlk Türk astronot Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözü: 'İstikbal göklerdedir'
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