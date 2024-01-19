https://sputniknews.com.tr/20240119/rus-disisleri-fransa-buyukelcisinin-bakanliga-cagrilmasinin-ayrintilarini-acikladi-1079832139.html

Rus Dışişleri, Fransa Büyükelçisi'nin bakanlığa çağrılmasının ayrıntılarını açıkladı

Rus Dışişleri, Fransa Büyükelçisi'nin bakanlığa çağrılmasının ayrıntılarını açıkladı

Fransa Büyükelçisi Pierre Levy'in Cuma günü Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Paris'in Ukrayna'daki çatışmalara giderek daha fazla müdahil olmasıyla... 19.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-19T18:21+0300

2024-01-19T18:21+0300

2024-01-19T18:21+0300

ukrayna krizi

rusya dışişleri bakanlığı

fransa

büyükelçi

paralı asker

ukrayna

ukrayna ordusu

harkov

vladimir zelenskiy

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Fransa'nın Rusya Büyükelçisi Pierre Levy, aralarında Fransızların da bulunduğu yabancı paralı askerlerin Harkov'daki geçici konuşlanma noktasının Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından imha edilmesiyle ilgili olarak Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.Fransa'nın Moskova Büyükelçisi Pierre Levy Cuma günü Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda yaklaşık 40 dakika kaldıktan sonra ayrıldı. Levy Moskova saatiyle 15.00'te Rusya Dışişleri Bakanlığı'na giriş yaptı. Büyükelçi saat 15.40'ta Dışişleri Bakanlığı'ndan ayrıldı ve gazetecilerin sorularını yanıtlamadı.Rus Dışişleri görüşmenin ayrıntılarını açıkladı17 Ocak'ta Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Harkov'da Fransız paralı askerlere ait geçici konuşlanma noktasını imha ettiğini açıklamış ve 60'tan fazla militanın imha edildiğini kaydetmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, "19 Ocak'ta Fransa Büyükelçisi Pierre Levy Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve Paris'in Ukrayna çevresindeki çatışmalara artan katılımı ile ilgili gerçekler kendisine sunuldu" denildi.Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Büyükelçiye yurttaşlarının ölümlerinin, Kiev rejiminin yanında çatışmalara katılmak üzere paralı askerlerin toplandığı ülkedeki askere alma mekanizmalarının çalışmasına göz yuman resmi Paris'in vicdanında yattığı söylendi" cümlelerine yer verdi.Bakanlık, Fransa da dâhil olmak üzere Batı'nın bir 'vekâlet savaşı' yürütmesinin ve Vladimir Zelenskiy rejimine silah ve askeri teçhizat tedarikindeki istikrarlı artışın, barışın tesis edilmesinin önemine ilişkin açıklamalara ters düştüğünü, çatışmaların tırmanmasına neden olduğunu, siviller arasında çok sayıda can kaybına yol açtığını ve Kiev rejiminin savaş suçlarına ortak olduğunu da kaydetti.Bakanlık açıklamasını, "Fransız kamuoyunun nihayet Fransa'nın çatışmaya katılımının gerçek boyutları hakkında doğru bilgi alacağına ve giderek artan sayıda insanın ölümünün ve acı çekmesinin sorumluluğunu yetkilileriyle paylaşmak zorunda olduğunu anlayacağına inanıyoruz" cümleleriyle sonlandırdı.

https://sputniknews.com.tr/20240119/fransiz-savas-muhabiri-acikladi-listelerimde-yer-alan-145-parali-askerden-37si-tam-bir-neo-nazi-1079827807.html

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rusya dışişleri bakanlığı, fransa, büyükelçi, paralı asker, ukrayna, ukrayna ordusu, harkov, vladimir zelenskiy