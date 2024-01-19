https://sputniknews.com.tr/20240119/prof-dr-naci-gorur-adiyaman-depremini-yorumladi-artci-bir-deprem-1079822904.html
Prof. Dr. Naci Görür Adıyaman depremini yorumladı: 'Artçı bir deprem'
Prof. Dr. Naci Görür Adıyaman depremini yorumladı: 'Artçı bir deprem'
Prof. Dr. Naci Görür'den Adıyaman'da 4 büyüklüğündeki depremin ardından ilk açıklama geldi. Görür, Doğu Anadolu Fayı ve Bitlis-Zagros Bindirme kuşağına dikkat... 19.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-19T15:21+0300
2024-01-19T15:21+0300
2024-01-19T15:21+0300
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deprem
naci görür
adıyaman
fay
doğu anadolu fay hattı
fay hattı
artçı
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Prof. Dr. Naci Görür'den Adıyaman'da 4 büyüklüğündeki depremin ardından ilk açıklama geldi. Görür, Doğu Anadolu Fayı ve Bitlis-Zagros Bindirme kuşağına dikkat çekti.Görür sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20240118/adiyamanda-deprem-1079804348.html
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deprem, naci görür, adıyaman, fay, doğu anadolu fay hattı, fay hattı, artçı
deprem, naci görür, adıyaman, fay, doğu anadolu fay hattı, fay hattı, artçı
Prof. Dr. Naci Görür Adıyaman depremini yorumladı: 'Artçı bir deprem'
Prof. Dr. Naci Görür'den Adıyaman'da 4 büyüklüğündeki depremin ardından ilk açıklama geldi. Görür, Doğu Anadolu Fayı ve Bitlis-Zagros Bindirme kuşağına dikkat çekti.
Prof. Dr. Naci Görür'den Adıyaman'da 4 büyüklüğündeki depremin ardından ilk açıklama geldi. Görür, Doğu Anadolu Fayı ve Bitlis-Zagros Bindirme kuşağına dikkat çekti.
Görür sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
Taşdamlar-Çelikhan/Adıyaman’da deprem oldu. Deprem Doğu Anadolu Fayının üzerinde ve Bitlis-Zagros Bindirme kuşağının çok yakınında. Bu özelliği ile artçı bir deprem olarak kabul edilebilir. Sevgiyle