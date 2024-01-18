https://sputniknews.com.tr/20240118/adiyamanda-deprem-1079804348.html
Adıyaman'da 4 büyüklüğünde deprem
Adıyaman'da 4 büyüklüğünde deprem
AFAD, Adıyaman'da 4 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinlikte deprem meydana geldiğini duyurdu. Bugün Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmişti. 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T23:43+0300
2024-01-18T23:43+0300
2024-01-18T23:50+0300
deprem
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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde saat 23.37'de 4 büyüklüğünde deprem yaşandı. AFAD, depremin derinliğini 7 kilometre olarak açıkladı.Bugün saat 15.59'da Elazığ'da da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240118/elazigda-deprem-1079789027.html
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adıyaman deprem, son depremler, afad deprem
adıyaman deprem, son depremler, afad deprem
Adıyaman'da 4 büyüklüğünde deprem
23:43 18.01.2024 (güncellendi: 23:50 18.01.2024)
AFAD, Adıyaman'da 4 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinlikte deprem meydana geldiğini duyurdu. Bugün Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmişti.
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde saat 23.37'de 4 büyüklüğünde deprem yaşandı. AFAD, depremin derinliğini 7 kilometre olarak açıkladı.
Bugün saat 15.59'da Elazığ'da da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.