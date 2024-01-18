https://sputniknews.com.tr/20240118/elazigda-deprem-1079789027.html
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
AFAD, Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde yerin 7.34 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8... 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T16:14+0300
2024-01-18T16:14+0300
2024-01-18T16:26+0300
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AFAD, saat 15.59'da merkez Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandığı bilgisini paylaştı. Deprem 7.34 kilometre derinlikte meydana geldi.Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8 derinliğini 2.7 kilometre olarak açıklarken, merkez üssünün Elazığ Gedikyolu olduğunu belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20240117/hatay-buyuksehir-belediye-baskani-lutfu-savas-depremin-tek-musebbibi-ben-degilim-1079734387.html
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elazığ deprem, son depremler, elazığda deprem mi oldu, elazığ depremi, elazığ depremi ne zaman oldu
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
16:14 18.01.2024 (güncellendi: 16:26 18.01.2024)
AFAD, Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde yerin 7.34 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıklarken, 2.7 kilometre derinlikte olduğunu bildirdi.
AFAD, saat 15.59'da merkez Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandığı bilgisini paylaştı. Deprem 7.34 kilometre derinlikte meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8 derinliğini 2.7 kilometre olarak açıklarken, merkez üssünün Elazığ Gedikyolu olduğunu belirtti.