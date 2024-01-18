https://sputniknews.com.tr/20240118/elazigda-deprem-1079789027.html

Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem

AFAD, Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde yerin 7.34 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8... 18.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-18T16:14+0300

2024-01-18T16:14+0300

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elazığ

deprem

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türkiye

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AFAD, saat 15.59'da merkez Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandığı bilgisini paylaştı. Deprem 7.34 kilometre derinlikte meydana geldi.Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8 derinliğini 2.7 kilometre olarak açıklarken, merkez üssünün Elazığ Gedikyolu olduğunu belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20240117/hatay-buyuksehir-belediye-baskani-lutfu-savas-depremin-tek-musebbibi-ben-degilim-1079734387.html

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