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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Depremin tek müsebbibi ben değilim
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Depremin tek müsebbibi ben değilim
Lütfü Savaş, depremle ilgili tek sorumlu kişinin kendi olmadığını söyledi. Seçimleri kazanacaklarını söyleyen Savaş, "Genel başkanımız 4 anket yaptırmış, bizi... 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T10:54+0300
2024-01-17T10:54+0300
türkiye
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hatay büyükşehir belediyesi
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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. 'Depremin tek müsebbibi ben değilim'Deprem boyunca sadece 15-16 ilde deprem oldu. Bu depremin tek müsebbibi Lütfü Savaşmış gibi, kentsel dönüşümlere karşı imiş gibi imaj çizilmeye çalışıldı. Özellikle sosyal medya boyutunda. Bizler sanal dünyada değil gerçek dünyada yaşıyoruz. Sayın Özgür Özel daha sonradan hakkımızda güzel şeyler söyledi. Kendisiyle görüşmemizde 'Sizden memnunum sizinle devam edeceğiz başkanım' dedi. Ben bugün CHP'ye gelmedim. Geçmişte Kemal Bey beni davet etmişti. İlk 5 yıl Antakya Belediye Başkanlığımdan sonra AK Parti'den adaylık başvurusunda bulunmadım. Önce Saadet daha sonra MHP bana büyükşehir belediye başkanlığı teklif etmişti. Ben CHP'den aday olmuştum. Kazanmanın çok zor olduğu bir süreçte Adalet Bakanı'na karşı seçim kazandık.'Kılıçdaroğlu'nu destekledim''4 ankette de birinci çıktım''16 ilde sadece Savaş suçlandı''Kentsel dönüşüm için yanıt vermediler''Depremden beri konteynerde kalıyoruz'
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lütfü savaş, deprem, hatay, belediye, hatay büyükşehir belediyesi, seçim, cumhuriyet halk partisi (chp)
lütfü savaş, deprem, hatay, belediye, hatay büyükşehir belediyesi, seçim, cumhuriyet halk partisi (chp)

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Depremin tek müsebbibi ben değilim

10:54 17.01.2024
© FADIL KÖSEDAĞ - İSA AKAR-AW852166Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2024
© FADIL KÖSEDAĞ - İSA AKAR-AW852166
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Lütfü Savaş, depremle ilgili tek sorumlu kişinin kendi olmadığını söyledi. Seçimleri kazanacaklarını söyleyen Savaş, "Genel başkanımız 4 anket yaptırmış, bizi tercih etti. Herkese teşekkür ediyorum. Seçime gireceğiz ve kazanacağız" ifadelerini kullandı. Savaş depreme yönelik eleştirilere ise "Depremin tek müsebbibi ben değilim" diye yanıt verdi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

'Depremin tek müsebbibi ben değilim'

Deprem boyunca sadece 15-16 ilde deprem oldu. Bu depremin tek müsebbibi Lütfü Savaşmış gibi, kentsel dönüşümlere karşı imiş gibi imaj çizilmeye çalışıldı. Özellikle sosyal medya boyutunda. Bizler sanal dünyada değil gerçek dünyada yaşıyoruz. Sayın Özgür Özel daha sonradan hakkımızda güzel şeyler söyledi. Kendisiyle görüşmemizde 'Sizden memnunum sizinle devam edeceğiz başkanım' dedi. Ben bugün CHP'ye gelmedim. Geçmişte Kemal Bey beni davet etmişti. İlk 5 yıl Antakya Belediye Başkanlığımdan sonra AK Parti'den adaylık başvurusunda bulunmadım. Önce Saadet daha sonra MHP bana büyükşehir belediye başkanlığı teklif etmişti. Ben CHP'den aday olmuştum. Kazanmanın çok zor olduğu bir süreçte Adalet Bakanı'na karşı seçim kazandık.

'Kılıçdaroğlu'nu destekledim'

Kurultay'da şahsım olarak sayın Kılıçdaroğlu'nu destekledim. Kendisine manevi borcum vardı. Kemal Bey'e oy verdim ben. Heyecanı 3 dönemdir yaşatıyoruz, bir daha yaşatacağız. İktidarın ve CHP'nin yaptığı anketlerde ben çıkıyorum. Bu işler iddia ile ve size gönül verenlerin katkı sağlamasıyla olur. Zor bir coğrafyada güzel işler yapmışız ki, insanlar bizimle olmak istiyor. Sayın genel başkanımız anketler yapmış 4 tane. Hepsinde açık ara önde çıkmışım. Önde çıkmışsam, demek ki benim aday yapılmam lazım.

'4 ankette de birinci çıktım'

4 ankette de Lütfü Savaş çıkıyorsa... Siyasi partilerin amacı hem şehirleri hem de ülkeyi yönetmektir. CHP kazanmak istiyorsa Lütfü Savaş'la çıkmak istemiştir, bu da çok doğaldır. Ben sadece 5 yıl ruhsat verecek pozisyonda oldum. Antakya Belediye Başkanı iken. Ben orada iken 76 belediye başkanlığı vardı. Bütün bunların ruhsat ve yapı kullanım izin verme yetkisi vardı. Rönesans'ın benimle alakası yok. Bizim yanımızdaki bir beldenin sınırları içerisindedir. Bu süreçte ben Antakya belediye başkanıydım.

'16 ilde sadece Savaş suçlandı'

Büyükşehir statüsüne geçince beldeler kalktı. 10 yıldır ben ruhsat vermiyorum. Ruhsatı ilçeler veriyor. Şu anda 11 ilçe mevcut iktidara ait. Lütfü Savaş sadece 5 yıl yaptı. Bir inşaatla kusurum varsa hesap vermeye razıyım. Bugüne kadar bana bir şey intikal etmiş değil. 16 ilde bir tane belediye başkanı suçlanmadı sadece Lütfü Savaş suçlandı. Şu anda büyükşehirlerin ruhsat verme yetkisi yoktur. Yıkılan binalar varsa belde, ilçe ve il belediyelerinin sorumluluğundadır. Bundan kimse hesap sormadı. 2013 yılında kentsel dönüşüm yasasından hemen sonra Antakya'da en riskli iki mahalleyi seçtim. Büyükşehir seçimi olunca orayı Antakya Belediyesi'ne verdiler. Antakya Belediyesi bunu başaramadı.

'Kentsel dönüşüm için yanıt vermediler'

Bütün bölgede çalıştık, 46 mahallede. Çalıştığımız yerleri 26 bölgeye ayırdık. 13 bin 400 adet risk altındadır dedik. Yüzde 54'ü yıkılabilir demişiz, yüzde 55'i ya yıkılmış ya da acil yıkılması gereken pozisyona gelmiş. 427 hektarlık alan dokunulması gereken alanlar olarak tespit edildi. Tek tek çalıştık ve modelleme yaptık. Bakanlığa 2021 yılında çalışmamızı gönderdik, cevap gelmedi. Bakanlık izin vermeden kentsel projede adım atamazsınız.

'Depremden beri konteynerde kalıyoruz'

Hatay'da konteynerde yattık. Normal herkesin kalmış olduğu 21 metrekarelik konteynerde kalıyoruz. Depremden bu yana. Benim evim orta hasarlı. Orada kalamıyoruz. Doktor arkadaşım var benim. Onun evi var 2 katlı, küçük dubleks, depremi orada yaşadık. Bunu ilk defa sizinle konuşuyoruz, depremden bu yana konteynerde kalıyoruz. 15 yıllık siyasetteyim, hiç yalan söylemedim. Ciner Holding bizim orada 100 tane ev yaptı. Biz de yardımcı olmuştuk. Öncelikle Ciner Holding'e teşekkür ediyoruz. Hatay halkı nasıl yaşıyorsa, depremi nasıl geçirdiyse biz de öyle.
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