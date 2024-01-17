https://sputniknews.com.tr/20240117/hatay-buyuksehir-belediye-baskani-lutfu-savas-depremin-tek-musebbibi-ben-degilim-1079734387.html

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Depremin tek müsebbibi ben değilim

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Depremin tek müsebbibi ben değilim

Lütfü Savaş, depremle ilgili tek sorumlu kişinin kendi olmadığını söyledi. Seçimleri kazanacaklarını söyleyen Savaş, "Genel başkanımız 4 anket yaptırmış, bizi... 17.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-17T10:54+0300

2024-01-17T10:54+0300

2024-01-17T10:54+0300

türkiye

lütfü savaş

deprem

hatay

belediye

hatay büyükşehir belediyesi

seçim

cumhuriyet halk partisi (chp)

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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. 'Depremin tek müsebbibi ben değilim'Deprem boyunca sadece 15-16 ilde deprem oldu. Bu depremin tek müsebbibi Lütfü Savaşmış gibi, kentsel dönüşümlere karşı imiş gibi imaj çizilmeye çalışıldı. Özellikle sosyal medya boyutunda. Bizler sanal dünyada değil gerçek dünyada yaşıyoruz. Sayın Özgür Özel daha sonradan hakkımızda güzel şeyler söyledi. Kendisiyle görüşmemizde 'Sizden memnunum sizinle devam edeceğiz başkanım' dedi. Ben bugün CHP'ye gelmedim. Geçmişte Kemal Bey beni davet etmişti. İlk 5 yıl Antakya Belediye Başkanlığımdan sonra AK Parti'den adaylık başvurusunda bulunmadım. Önce Saadet daha sonra MHP bana büyükşehir belediye başkanlığı teklif etmişti. Ben CHP'den aday olmuştum. Kazanmanın çok zor olduğu bir süreçte Adalet Bakanı'na karşı seçim kazandık.'Kılıçdaroğlu'nu destekledim''4 ankette de birinci çıktım''16 ilde sadece Savaş suçlandı''Kentsel dönüşüm için yanıt vermediler''Depremden beri konteynerde kalıyoruz'

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lütfü savaş, deprem, hatay, belediye, hatay büyükşehir belediyesi, seçim, cumhuriyet halk partisi (chp)