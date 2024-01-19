https://sputniknews.com.tr/20240119/pakistan-iranla-gerilimi-tirmandirmak-istemiyoruz-1079824600.html

Pakistan: İran'la gerilimi tırmandırmak istemiyoruz

Pakistan: İran'la gerilimi tırmandırmak istemiyoruz

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, İran ile Pakistan arasındaki karşılıklı saldırılar ışığında İslamabad'ın Tahran'la gerilimi... 19.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-19T16:22+0300

2024-01-19T16:22+0300

2024-01-19T16:22+0300

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rusya

mariya zaharova

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Bloomberg'e demeç veren Beluç, "İran'ın dost olduğunu defaatle söyledik. Gerilimin tırmanmasını istemiyoruz ve onların tarafında da benzer eğilimler görüyoruz" dedi.Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi de, İran ile yükselen tansiyonun ardından Tahran ile kardeş ülke olduklarını ancak topraklarını savunmak için her türlü tedbiri alacaklarını belirtmişti.Pakistan'ın tüm devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam saygı gösterdiğine işaret eden Alvi, diğer ülkelerden de uluslararası hukuku ihlal etmemelerini beklediklerini aktarmış, İran ile sorunların diyalog ve karşılıklı istişare ile çözülmesi gerektiğine dikkati çekmişti.İran'ın Pakistan'ın Belucistan eyaletinde örgüt kamplarını hedef almasıİran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, 16 Ocak'ta Ceyşu'l Adl örgütünün Pakistan'daki kamplarının füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurmuştu.Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın, 16 Ocak'ta sınırdaki Belucistan eyaletinin Panjgur bölgesine hava saldırısı düzenlediğini ve saldırıda 2 çocuğun hayatını kaybettiğini, 3 kız çocuğunun yaralandığını açıklamıştı.Dün Tahran Büyükelçisini geri çağırma kararı alan Pakistan, halen İran'ı ziyaret eden İran'ın İslamabad Büyükelçisinin de bir süre geri dönmeyebileceğini Tahran'a bildirmişti.Ceyşu'l Adl örgütüİran'da terör örgütü kabul edilen Ceyşu'l Adl, 'Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek, ülkenin güneydoğusundaki Pakistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde zaman zaman İran'a karşı silahlı eylemler düzenliyor.Moskova'dan itidal çağrısıRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İran ve Pakistan’a azami itidal sergileyerek aralarındaki tüm sorunları sadece siyasi ve diplomatik yollarla çözüme kavuşturma çağrısında bulunduklarını belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240118/pakistan-iran-ile-yasanan-durumu-tirmandirma-niyetimiz-yok-1079777096.html

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pakistan, iran, pakistan dışişleri bakanlığı, arif alvi, rusya, mariya zaharova