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CANLI YAYIN | Lavrov: Zelenskiy giderek Batılı sponsorlarının ellerinden kayıyor
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Pakistan: İran ile yaşanan durumu tırmandırma niyetimiz yok
Pakistan: İran ile yaşanan durumu tırmandırma niyetimiz yok
Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, ülkesinin İran içerisinde 'teröristlere' karşı hava saldırısı düzenlemesinin ardından Tahran ile... 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T11:48+0300
2024-01-18T11:48+0300
dünya
pakistan
iran
çatışma
jalil abbas jilani
dünya ekonomik forumu
terörist
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Sözcü Beluç, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Pakistan'ın İran da dahil, tüm ülkelerle barışçıl ilişkiler arzuladığını vurgulayarak "Ancak Pakistan'ın güvenliğinin ve egemenliğinin kutsal olduğunu ve Pakistan'ın kendini korumaya hazır ve istekli olduğunu da ifade ettik" dedi.Beluç, Pakistan'ın İran içerisinde 'teröristlere' karşı hava saldırısı düzenlemesinin ardından Tahran ile yaşanan durumu tırmandırma niyetlerinin olmadığını söyledi.Pakistan'ın her zaman diyalog yolunu seçtiğini ve barışın hüküm sürmesini sağlamak için komşularıyla ilişki kurmaya devam edeceğini dile getiren Beluç, Pakistan'ın İran halkını dost ve kardeş olarak gördüğünün altını çizdi.Beluç, terör tehdidi de dahil olmak üzere ortak zorluklarla yüzleşmek için diyalog ve işbirliğinin şart olduğuna inandıklarını kaydetti.Arabuluculuk yapan üçüncü bir taraf olmadığına işaret eden Beluç, Pakistan ile İran'ın çeşitli iletişim kanallarına sahip olduğunu belirtti.​​​​​​​Beluç, Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak için İsviçre'nin Davos kasabasında bulunan Başbakan Anvarul Hak Kakar'ın ve Uganda'da bulunan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani'nin yaşanan gelişmeler üzerine ziyaretlerini yarıda keserek ülkeye döneceklerini de kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240118/cinden-pakistan-ile-irana-arabuluculuk-teklifi-1079770812.html
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pakistan, iran, çatışma, jalil abbas jilani, dünya ekonomik forumu, terörist
pakistan, iran, çatışma, jalil abbas jilani, dünya ekonomik forumu, terörist

Pakistan: İran ile yaşanan durumu tırmandırma niyetimiz yok

11:48 18.01.2024
CC BY-SA 4.0 / Amnagondal / Pakistan Flag in airPakistan Flag in air
Pakistan Flag in air - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
CC BY-SA 4.0 / Amnagondal / Pakistan Flag in air
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Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, ülkesinin İran içerisinde 'teröristlere' karşı hava saldırısı düzenlemesinin ardından Tahran ile yaşanan durumu tırmandırma niyetlerinin olmadığını bildirdi.
Sözcü Beluç, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Pakistan'ın İran da dahil, tüm ülkelerle barışçıl ilişkiler arzuladığını vurgulayarak "Ancak Pakistan'ın güvenliğinin ve egemenliğinin kutsal olduğunu ve Pakistan'ın kendini korumaya hazır ve istekli olduğunu da ifade ettik" dedi.
Beluç, Pakistan'ın İran içerisinde 'teröristlere' karşı hava saldırısı düzenlemesinin ardından Tahran ile yaşanan durumu tırmandırma niyetlerinin olmadığını söyledi.
Pakistan'ın her zaman diyalog yolunu seçtiğini ve barışın hüküm sürmesini sağlamak için komşularıyla ilişki kurmaya devam edeceğini dile getiren Beluç, Pakistan'ın İran halkını dost ve kardeş olarak gördüğünün altını çizdi.
Beluç, terör tehdidi de dahil olmak üzere ortak zorluklarla yüzleşmek için diyalog ve işbirliğinin şart olduğuna inandıklarını kaydetti.
Arabuluculuk yapan üçüncü bir taraf olmadığına işaret eden Beluç, Pakistan ile İran'ın çeşitli iletişim kanallarına sahip olduğunu belirtti.
​​​​​​​Beluç, Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak için İsviçre'nin Davos kasabasında bulunan Başbakan Anvarul Hak Kakar'ın ve Uganda'da bulunan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani'nin yaşanan gelişmeler üzerine ziyaretlerini yarıda keserek ülkeye döneceklerini de kaydetti.
İran Pakistan müzakere diplomasi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
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