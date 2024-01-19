https://sputniknews.com.tr/20240119/oyuncu-erdal-besikcioglu-ilk-kez-acikladi-neden-etimesguttan-aday-oldu-1079820206.html
Oyuncu Erdal Beşikçioğlu ilk kez açıkladı: Neden Etimesgut'tan aday oldu?
Oyuncu Erdal Beşikçioğlu ilk kez açıkladı: Neden Etimesgut'tan aday oldu?
CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu, kültür sanat ve sosyal yardımlar açısında modern bir Etimesgut yaratmak istediğini belirterek... 19.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-19T13:58+0300
2024-01-19T13:58+0300
2024-01-19T13:59+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
erdal beşikçioğlu
etimesgut
siyaset
seçim
aday
belediye
belediye başkanı
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Beşikçioğlu, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın Yeni Bir Sabah programına konuk oldu.Adaylığına dair soruları yanıtlayan Beşikçioğlu, "Benim ikna olmam uzun sürdü. Çünkü daha önce böyle bir şey yapmadım" dedi.Etimesgut Belediye Başkan adaylığının önemli bir sorumluluk olduğunu söyleyen Beşikçioğlu, "Bunun bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Ben rant bilmem, imar bilmem. Ama bildiğim bir şey var. O da insanın kalbine giden yolu biliyorum. Sanatçı insanın kalbine giden yolu bilir" diye konuştu.Neden Etimesgut'tan aday oldu?"Kültür sanat konusunda, sosyal yardımlar konusunda modern bir Etimesgut yaratmak istiyorum" diyen Beşikçioğlu, "Siyasileri salona alamıyorsak biz siyaset sahnesine çıkalım dedik. Neden Etimesgut dedim, orda ihtiyaç var dendi. Burası kültür sanatın doğan güneşi olmak zorunda dediler. Etimesgut'ta sosyal hayat üzerine çok eksik var. Ben bunu hazmedemiyorum. Ülkenin başkentinde bir ilçede bunu hazmetmek mümkün değil" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240114/yuzde-50yi-gecemeyen-ahmet-turk-adayliktan-cekildi-aktif-siyasetten-cekiliyorum-1079645734.html
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erdal beşikçioğlu, etimesgut, siyaset, seçim, aday, belediye, belediye başkanı
erdal beşikçioğlu, etimesgut, siyaset, seçim, aday, belediye, belediye başkanı
Oyuncu Erdal Beşikçioğlu ilk kez açıkladı: Neden Etimesgut'tan aday oldu?
13:58 19.01.2024 (güncellendi: 13:59 19.01.2024)
CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu, kültür sanat ve sosyal yardımlar açısında modern bir Etimesgut yaratmak istediğini belirterek "Ben rant, imar bilmem" ifadesini kullandı. Beşikçioğlu Etimesgut'u seçme sebebini ise 'Etimesgut'ta sosyal hayat üzerine çok eksik var, o bölgede daha yoğun ihtiyaç var' diyerek açıkladı.
Beşikçioğlu, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın Yeni Bir Sabah programına konuk oldu.
Adaylığına dair soruları yanıtlayan Beşikçioğlu, "Benim ikna olmam uzun sürdü. Çünkü daha önce böyle bir şey yapmadım" dedi.
Etimesgut Belediye Başkan adaylığının önemli bir sorumluluk olduğunu söyleyen Beşikçioğlu, "Bunun bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Ben rant bilmem, imar bilmem. Ama bildiğim bir şey var. O da insanın kalbine giden yolu biliyorum. Sanatçı insanın kalbine giden yolu bilir" diye konuştu.
Neden Etimesgut'tan aday oldu?
"Kültür sanat konusunda, sosyal yardımlar konusunda modern bir Etimesgut yaratmak istiyorum" diyen Beşikçioğlu, "Siyasileri salona alamıyorsak biz siyaset sahnesine çıkalım dedik. Neden Etimesgut dedim, orda ihtiyaç var dendi. Burası kültür sanatın doğan güneşi olmak zorunda dediler. Etimesgut'ta sosyal hayat üzerine çok eksik var. Ben bunu hazmedemiyorum. Ülkenin başkentinde bir ilçede bunu hazmetmek mümkün değil" ifadelerini kullandı.