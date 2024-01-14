https://sputniknews.com.tr/20240114/yuzde-50yi-gecemeyen-ahmet-turk-adayliktan-cekildi-aktif-siyasetten-cekiliyorum-1079645734.html
Yüzde 50'yi geçemeyen Ahmet Türk adaylıktan çekildi: 'Aktif siyasetten çekiliyorum'
Yüzde 50'yi geçemeyen Ahmet Türk adaylıktan çekildi: 'Aktif siyasetten çekiliyorum'
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için ön seçim sonuçlarında birinci çıkan ancak yüzde 50... 14.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-14T23:25+0300
2024-01-14T23:25+0300
2024-01-14T23:25+0300
türkiye
dem parti
dem parti
ahmet türk
mardin büyükşehir belediyesi
seçim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/03/1f/1044161113_0:103:2001:1228_1920x0_80_0_0_79659af992d9b7dfa43bb488a2381e52.jpg
DEM Parti’den Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı olan ve dün yapılan birinci tur ön seçimlerinde birinci çıkan Ahmet Türk, yüzde 50 oranını aşamadığı için adaylıktan çekildiğini açıkladı. Eski parlamenter olan ve iki dönem Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Türk, “Daha önce yüzde 50’yi aşmamam durumunda çekileceğimi açıklamıştım. Halkın sahiplenmesinden dolayı halka teşekkür ediyorum. Aktif siyasetten çekiliyorum. Kürt halkının mücadelesini farklı platformlarda sürdüreceğim” ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230908/ahmet-ercanturkiyede-buyuk-deprem-beklenen-illere-yenilerini-ekledi-sayi-20ye-cikti-1075294593.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/03/1f/1044161113_112:0:1888:1332_1920x0_80_0_0_dfb24266b1c8c0423fe5eec6497f85b0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dem parti, dem parti, ahmet türk, mardin büyükşehir belediyesi, seçim
dem parti, dem parti, ahmet türk, mardin büyükşehir belediyesi, seçim
Yüzde 50'yi geçemeyen Ahmet Türk adaylıktan çekildi: 'Aktif siyasetten çekiliyorum'
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için ön seçim sonuçlarında birinci çıkan ancak yüzde 50 oranını geçemeyen Ahmet Türk, adaylıktan çekildiğini ve aktif siyaseti bıraktığını açıkladı.
DEM Parti’den Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı olan ve dün yapılan birinci tur ön seçimlerinde birinci çıkan Ahmet Türk, yüzde 50 oranını aşamadığı için adaylıktan çekildiğini açıkladı.
Eski parlamenter olan ve iki dönem Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Türk, “Daha önce yüzde 50’yi aşmamam durumunda çekileceğimi açıklamıştım. Halkın sahiplenmesinden dolayı halka teşekkür ediyorum. Aktif siyasetten çekiliyorum. Kürt halkının mücadelesini farklı platformlarda sürdüreceğim” ifadelerine yer verdi.