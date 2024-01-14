https://sputniknews.com.tr/20240114/yuzde-50yi-gecemeyen-ahmet-turk-adayliktan-cekildi-aktif-siyasetten-cekiliyorum-1079645734.html

Yüzde 50'yi geçemeyen Ahmet Türk adaylıktan çekildi: 'Aktif siyasetten çekiliyorum'

Yüzde 50'yi geçemeyen Ahmet Türk adaylıktan çekildi: 'Aktif siyasetten çekiliyorum'

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için ön seçim sonuçlarında birinci çıkan ancak yüzde 50... 14.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-14T23:25+0300

2024-01-14T23:25+0300

2024-01-14T23:25+0300

türkiye

dem parti

dem parti

ahmet türk

mardin büyükşehir belediyesi

seçim

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DEM Parti’den Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı olan ve dün yapılan birinci tur ön seçimlerinde birinci çıkan Ahmet Türk, yüzde 50 oranını aşamadığı için adaylıktan çekildiğini açıkladı. Eski parlamenter olan ve iki dönem Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Türk, “Daha önce yüzde 50’yi aşmamam durumunda çekileceğimi açıklamıştım. Halkın sahiplenmesinden dolayı halka teşekkür ediyorum. Aktif siyasetten çekiliyorum. Kürt halkının mücadelesini farklı platformlarda sürdüreceğim” ifadelerine yer verdi.

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