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https://sputniknews.com.tr/20230908/ahmet-ercanturkiyede-buyuk-deprem-beklenen-illere-yenilerini-ekledi-sayi-20ye-cikti-1075294593.html
Ahmet Ercan, Türkiye'de büyük deprem beklenen illere yenilerini ekledi: Sayı 20'ye çıktı
Ahmet Ercan, Türkiye'de büyük deprem beklenen illere yenilerini ekledi: Sayı 20'ye çıktı
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye'de büyük deprem beklenen 11 ili açıklamasının ardından listeye yenilerini ekledi. Ercan’ın... 08.09.2023, Sputnik Türkiye
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ahmet ercan
deprem
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Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye’nin görebileceği en büyük depremler ve illerini açıklamaya devam ediyor. Ercan, Türkiye’de hangi ilde kaç büyüklüğünde deprem meydana gelebileceğine dair X hesabından yeni paylaşım yaptı. Türkiye’de en büyük deprem 7.5 büyüklüğüyle Bolu ve Ağrı'da bekleniyor. Ercan'ın paylaşımı şöyle:"Türkiye’de, her il sınırı kapsamında beklenen en büyük deprem: Bartın M6.7, Batman M&lt;6.5, Bayburt M&lt;6.5, Bilecik M&lt;6.5, Bingöl M7.2, Bitlis M6.5, Bolu M7.5, Burdur M7.0, Bursa M7.1. Buradaki büyüklükler yalnız il başkentinde değil, tüm il kapsamındadır. &lt;6.5 6,5’dan küçük demektir."Ercan dün yaptığı paylaşımında, şunları kaydetmişti:“Türkiye il sınırları kapsamında görebileceği en büyük deprem: Adana M7.1, Adıyaman M6.9, Afyon M6.9, Ağrı M7.5, Aksaray M6.5, Amasya M7.3, Ankara M6.6, Antalya M7.0(!), Ardahan M6.5, Artvin M6.5, Aydın M7.3 (Öteki iller için yarın sürecek.). Ortalama yıkıcılık eşik değeri M6,5’dur.”
https://sputniknews.com.tr/20230908/prof-dr-ahmet-ercan-acikladi-turkiyenin-gorecegi-en-buyuk-depremler-hangi-illerde-olacak-1075288348.html
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ahmet ercan, deprem, ağrı, bolu
ahmet ercan, deprem, ağrı, bolu

Ahmet Ercan, Türkiye'de büyük deprem beklenen illere yenilerini ekledi: Sayı 20'ye çıktı

11:57 08.09.2023 (güncellendi: 13:45 08.09.2023)
© İHAProf. Dr. Övgün Ahmet Ercan
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2023
© İHA
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Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye'de büyük deprem beklenen 11 ili açıklamasının ardından listeye yenilerini ekledi. Ercan’ın verdiği bilgiye göre, Türkiye’de en büyük deprem 7.5 büyüklüğüyle Bolu ve Ağrı'da bekleniyor.
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye’nin görebileceği en büyük depremler ve illerini açıklamaya devam ediyor.
Ercan, Türkiye’de hangi ilde kaç büyüklüğünde deprem meydana gelebileceğine dair X hesabından yeni paylaşım yaptı.
Türkiye’de en büyük deprem 7.5 büyüklüğüyle Bolu ve Ağrı'da bekleniyor. Ercan'ın paylaşımı şöyle:
"Türkiye’de, her il sınırı kapsamında beklenen en büyük deprem: Bartın M6.7, Batman M<6.5, Bayburt M<6.5, Bilecik M<6.5, Bingöl M7.2, Bitlis M6.5, Bolu M7.5, Burdur M7.0, Bursa M7.1. Buradaki büyüklükler yalnız il başkentinde değil, tüm il kapsamındadır. <6.5 6,5’dan küçük demektir."
Ercan dün yaptığı paylaşımında, şunları kaydetmişti:
“Türkiye il sınırları kapsamında görebileceği en büyük deprem: Adana M7.1, Adıyaman M6.9, Afyon M6.9, Ağrı M7.5, Aksaray M6.5, Amasya M7.3, Ankara M6.6, Antalya M7.0(!), Ardahan M6.5, Artvin M6.5, Aydın M7.3 (Öteki iller için yarın sürecek.). Ortalama yıkıcılık eşik değeri M6,5’dur.”
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2023
TÜRKİYE
Prof. Dr. Ahmet Ercan açıkladı: Türkiye’nin göreceği en büyük depremler hangi illerde olacak?
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