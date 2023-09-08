https://sputniknews.com.tr/20230908/ahmet-ercanturkiyede-buyuk-deprem-beklenen-illere-yenilerini-ekledi-sayi-20ye-cikti-1075294593.html

Ahmet Ercan, Türkiye'de büyük deprem beklenen illere yenilerini ekledi: Sayı 20'ye çıktı

Ahmet Ercan, Türkiye'de büyük deprem beklenen illere yenilerini ekledi: Sayı 20'ye çıktı

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye'de büyük deprem beklenen 11 ili açıklamasının ardından listeye yenilerini ekledi. Ercan’ın... 08.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-08T11:57+0300

2023-09-08T11:57+0300

2023-09-08T13:45+0300

türkiye

ahmet ercan

deprem

ağrı

bolu

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Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye’nin görebileceği en büyük depremler ve illerini açıklamaya devam ediyor. Ercan, Türkiye’de hangi ilde kaç büyüklüğünde deprem meydana gelebileceğine dair X hesabından yeni paylaşım yaptı. Türkiye’de en büyük deprem 7.5 büyüklüğüyle Bolu ve Ağrı'da bekleniyor. Ercan'ın paylaşımı şöyle:"Türkiye’de, her il sınırı kapsamında beklenen en büyük deprem: Bartın M6.7, Batman M<6.5, Bayburt M<6.5, Bilecik M<6.5, Bingöl M7.2, Bitlis M6.5, Bolu M7.5, Burdur M7.0, Bursa M7.1. Buradaki büyüklükler yalnız il başkentinde değil, tüm il kapsamındadır. <6.5 6,5’dan küçük demektir."Ercan dün yaptığı paylaşımında, şunları kaydetmişti:“Türkiye il sınırları kapsamında görebileceği en büyük deprem: Adana M7.1, Adıyaman M6.9, Afyon M6.9, Ağrı M7.5, Aksaray M6.5, Amasya M7.3, Ankara M6.6, Antalya M7.0(!), Ardahan M6.5, Artvin M6.5, Aydın M7.3 (Öteki iller için yarın sürecek.). Ortalama yıkıcılık eşik değeri M6,5’dur.”

https://sputniknews.com.tr/20230908/prof-dr-ahmet-ercan-acikladi-turkiyenin-gorecegi-en-buyuk-depremler-hangi-illerde-olacak-1075288348.html

türkiye

ağrı

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