Moldova'da yabancılara görev krizi: Ülkenin kaderini Avrupalı bürokratlar mı belirleyecek?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Üç büyük kulübün görüş açıklarken nötr kalması gerekiyor'
07:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SERGEY LAVROV ÖZEL
Sergey Lavrov özel yayını
11:08
82 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:30
60 dk
SESLİ HABER
Başbakan ülkesini karıştırdı, yanlış Tag’i yazdı
13:34
1 dk
SESLİ HABER
Rusların yılbaşı tercihi Türkiye oldu
13:43
1 dk
SESLİ HABER
Alman vekilden Zelenskiy ve hükümetine eleştiri
13:51
3 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zeka ve siber güvenlik tehditleri: Deepfake yöntemiyle dolandırıcılık
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
ABD'nin Türkiye karşıtı hareketleri
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Fransız basını şaşırdı: Ukrayna’da gerçekten Fransız paralı askerler savaşıyor
17:39
1 dk
SESLİ HABER
Bulgar Bakan açıkladı: 5 bin NATO askeri geliyor
17:48
2 dk
SESLİ HABER
Kanada, Rusya, Çin ve İran'ı kara listeye aldı
17:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
SESLİ HABER
Bild böyle yazdı: Almanya savaş hazırlığına başladı
18:12
3 dk
SESLİ HABER
Korgeneral Kirillov: ABD yurtdışıdaki biyolojik laboratuvar ağını genişletiyor
18:21
3 dk
SESLİ HABER
Rusya Afrika'ya ücretsiz veriyor: Mali, 25 bin ton buğday aldı
18:30
5 dk
SESLİ HABER
Türkiye ile Rusya arasında yeni rekor
18:43
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan yeni rekor geldi
18:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Çin’den Avrupa’ya konteyner taşıma fiyatı dört katına çıktı
19:14
2 dk
SESLİ HABER
Fransız basını şaşırdı: Ukrayna’da gerçekten Fransız paralı askerler savaşıyor
19:24
1 dk
SESLİ HABER
Doç. Fenenko: Davos artık arkadaşlar arası küçük bir parti haline geldi
19:33
2 dk
SESLİ HABER
Almanya hükümeti Ukrayna'ya yardımı azaltıyor
19:43
2 dk
SESLİ HABER
Emekli subay Tabach: Beyaz Saray, Kiev'in kazanmasını istemiyor
19:52
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı generalden Zelenskiy’e tepki: Halkı kandırmaya çalışıyor
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Alman bakandan itiraf: Ukrayna harcamaları yüzünden ekonomimiz yeterince para alamıyor
20:09
1 dk
SESLİ HABER
Fransız Senatör: Bir yılda ürettiğimiz mühimmatı Ukrayna ordusu 3 günde tüketiyor
20:20
1 dk
SESLİ HABER
Fransız general: Avrupa ve NATO olarak hava savunmayı gözden kaçırmışız
20:30
1 dk
SESLİ HABER
İsrail'den doktorlara çağrı: Birleşmiş Milletler ile işbirliği yapmayın
20:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Yaşın ilerlemesi siyaset yapmaya engel mi?
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'AK Parti deprem bölgesinde mevcut adayları göstermedi'
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
SESLİ HABER
Fransız basını şaşırdı: Ukrayna’da gerçekten Fransız paralı askerler savaşıyor
11:24
1 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Grammy ödüllü opera sanatçısı Bülent Bezdüz'ün hikayesi
12:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240119/moldovada-yabancilara-gorev-krizi-ulkenin-kaderini-avrupali-burokratlar-mi-belirleyecek-1079821418.html
Moldova'da yabancılara görev krizi: Ülkenin kaderini Avrupalı bürokratlar mı belirleyecek?
Moldova'da yabancılara görev krizi: Ülkenin kaderini Avrupalı bürokratlar mı belirleyecek?
Moldova Parlamento Başkanı ve iktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisi'nin (PAS) Genel Başkanı İgor Grosu, yabancıların ülkedeki önemli görevlere getirilmesinin... 19.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-19T14:13+0300
2024-01-19T14:13+0300
dünya
moldova
moldova demokrat partisi (pdm)
moldova anayasa mahkemesi
moldova cumhurbaşkanı igor dodon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/1c/1058065921_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a9807232386b5b24a4de6f1f854ed409.jpg
TVR Moldova televizyonuna demeç veren Grosu, muhalefetin tepki gösterdiği karar hakkında "Yabancı vatandaşların devletimizdeki önemli pozisyonlara atanması Moldova için bir avantaj" dedi.Grosu, Romanya'dan bir başsavcı davet etme fikri her zaman dile getirildiğini söyleyerek "Bu çok fazla cesaret ve kararlılık gerektiriyor. İyi bir uzmana sahip olduğunuzda, ki bunun Romanya'dan olması şart değil, bu bizim avantajımızadır. Akıllı davranmalıyız ve doğru kişiyi bulmalıyız. Eğer bu kişi Brüksel veya Romanya'daki görevinden ayrılıp Moldova'ya gelirse şanslı olacağız" ifadelerini kullandı.Başsavcı örneğini vererek yabancı uzmanların görevlendirilmesinin önemini anlatan Grosu, başsavcının Romanya vatandaşı olması halinde, Moldova hukuk sistemiyle bağları bulunmayacağı için bunun avantaj olacağını savundu.Moldova Başsavcısı Aleksandr Stoyanoglo, görevi kötüye kullanma suçlaması sonrası görevden uzaklaştırılmıştı. Stoyanoglo istifasının hukuka aykırı olduğuna dair AİHM'de açtığı davayı kazansa da, Moldova hükümeti ondan boşalan koltuğa Rumen vatandaşları da dahil yeni bir aday arıyor.Merkez Bankası başkanı da RumenAralık ayında Moldova parlamentosu, Merkez Bankası'nın başına daha önce Romanya Senatosu’na başkanlık yapan Rumen Anka Dragu’yu getirmişti. Grosu, parlamentoda yapılan oylamanın ardından "Bu aday, Moldova’nın tüm yasal normlarına uygun. 58 milletvekili Dragu lehine oy kullandı" derken Gragu, Moldova pasaportunu alarak göreve başlamıştı.'Moldova'nın kaderini Avrupalı bürokratlar tayin etmemeli'Moldova'da muhalefet, iktidarın önemli görevlere yabancıları getirmesine tepkili.Eski Moldova Devlet Başkanı İgor Dodon, daha önceki bir değerlendirmesinde, ülkenin kaderini Avrupalı bürokratların değil bizzat Moldova halkının tayin etmesi gerektiğini vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240119/pasinyan-ermenistanin-yeni-anayasaya-ihtiyaci-var-1079820801.html
moldova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/1c/1058065921_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_0eeda69cb94d973254cd69677ec3d58c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
moldova, moldova demokrat partisi (pdm), moldova anayasa mahkemesi, moldova cumhurbaşkanı igor dodon
moldova, moldova demokrat partisi (pdm), moldova anayasa mahkemesi, moldova cumhurbaşkanı igor dodon

Moldova'da yabancılara görev krizi: Ülkenin kaderini Avrupalı bürokratlar mı belirleyecek?

14:13 19.01.2024
© Sputnik / Михай КараушMoldova bayrağı
Moldova bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2024
© Sputnik / Михай Карауш
Abone ol
Moldova Parlamento Başkanı ve iktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisi'nin (PAS) Genel Başkanı İgor Grosu, yabancıların ülkedeki önemli görevlere getirilmesinin avantaj olduğunu belirterek Moldova gündemindeki bu tartışmalı karara destek verdi.
TVR Moldova televizyonuna demeç veren Grosu, muhalefetin tepki gösterdiği karar hakkında "Yabancı vatandaşların devletimizdeki önemli pozisyonlara atanması Moldova için bir avantaj" dedi.

Grosu, Romanya'dan bir başsavcı davet etme fikri her zaman dile getirildiğini söyleyerek "Bu çok fazla cesaret ve kararlılık gerektiriyor. İyi bir uzmana sahip olduğunuzda, ki bunun Romanya'dan olması şart değil, bu bizim avantajımızadır. Akıllı davranmalıyız ve doğru kişiyi bulmalıyız. Eğer bu kişi Brüksel veya Romanya'daki görevinden ayrılıp Moldova'ya gelirse şanslı olacağız" ifadelerini kullandı.

Başsavcı örneğini vererek yabancı uzmanların görevlendirilmesinin önemini anlatan Grosu, başsavcının Romanya vatandaşı olması halinde, Moldova hukuk sistemiyle bağları bulunmayacağı için bunun avantaj olacağını savundu.

Moldova Başsavcısı Aleksandr Stoyanoglo, görevi kötüye kullanma suçlaması sonrası görevden uzaklaştırılmıştı. Stoyanoglo istifasının hukuka aykırı olduğuna dair AİHM'de açtığı davayı kazansa da, Moldova hükümeti ondan boşalan koltuğa Rumen vatandaşları da dahil yeni bir aday arıyor.

Merkez Bankası başkanı da Rumen

Aralık ayında Moldova parlamentosu, Merkez Bankası'nın başına daha önce Romanya Senatosu’na başkanlık yapan Rumen Anka Dragu’yu getirmişti. Grosu, parlamentoda yapılan oylamanın ardından "Bu aday, Moldova’nın tüm yasal normlarına uygun. 58 milletvekili Dragu lehine oy kullandı" derken Gragu, Moldova pasaportunu alarak göreve başlamıştı.

'Moldova'nın kaderini Avrupalı bürokratlar tayin etmemeli'

Moldova'da muhalefet, iktidarın önemli görevlere yabancıları getirmesine tepkili.
Eski Moldova Devlet Başkanı İgor Dodon, daha önceki bir değerlendirmesinde, ülkenin kaderini Avrupalı bürokratların değil bizzat Moldova halkının tayin etmesi gerektiğini vurgulamıştı.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2024
DÜNYA
Paşinyan: Ermenistan’ın yeni anayasaya ihtiyacı var
13:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала