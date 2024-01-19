https://sputniknews.com.tr/20240119/moldovada-yabancilara-gorev-krizi-ulkenin-kaderini-avrupali-burokratlar-mi-belirleyecek-1079821418.html

Moldova'da yabancılara görev krizi: Ülkenin kaderini Avrupalı bürokratlar mı belirleyecek?

Moldova'da yabancılara görev krizi: Ülkenin kaderini Avrupalı bürokratlar mı belirleyecek?

Moldova Parlamento Başkanı ve iktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisi'nin (PAS) Genel Başkanı İgor Grosu, yabancıların ülkedeki önemli görevlere getirilmesinin... 19.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-19T14:13+0300

2024-01-19T14:13+0300

2024-01-19T14:13+0300

dünya

moldova

moldova demokrat partisi (pdm)

moldova anayasa mahkemesi

moldova cumhurbaşkanı igor dodon

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TVR Moldova televizyonuna demeç veren Grosu, muhalefetin tepki gösterdiği karar hakkında "Yabancı vatandaşların devletimizdeki önemli pozisyonlara atanması Moldova için bir avantaj" dedi.Grosu, Romanya'dan bir başsavcı davet etme fikri her zaman dile getirildiğini söyleyerek "Bu çok fazla cesaret ve kararlılık gerektiriyor. İyi bir uzmana sahip olduğunuzda, ki bunun Romanya'dan olması şart değil, bu bizim avantajımızadır. Akıllı davranmalıyız ve doğru kişiyi bulmalıyız. Eğer bu kişi Brüksel veya Romanya'daki görevinden ayrılıp Moldova'ya gelirse şanslı olacağız" ifadelerini kullandı.Başsavcı örneğini vererek yabancı uzmanların görevlendirilmesinin önemini anlatan Grosu, başsavcının Romanya vatandaşı olması halinde, Moldova hukuk sistemiyle bağları bulunmayacağı için bunun avantaj olacağını savundu.Moldova Başsavcısı Aleksandr Stoyanoglo, görevi kötüye kullanma suçlaması sonrası görevden uzaklaştırılmıştı. Stoyanoglo istifasının hukuka aykırı olduğuna dair AİHM'de açtığı davayı kazansa da, Moldova hükümeti ondan boşalan koltuğa Rumen vatandaşları da dahil yeni bir aday arıyor.Merkez Bankası başkanı da RumenAralık ayında Moldova parlamentosu, Merkez Bankası'nın başına daha önce Romanya Senatosu’na başkanlık yapan Rumen Anka Dragu’yu getirmişti. Grosu, parlamentoda yapılan oylamanın ardından "Bu aday, Moldova’nın tüm yasal normlarına uygun. 58 milletvekili Dragu lehine oy kullandı" derken Gragu, Moldova pasaportunu alarak göreve başlamıştı.'Moldova'nın kaderini Avrupalı bürokratlar tayin etmemeli'Moldova'da muhalefet, iktidarın önemli görevlere yabancıları getirmesine tepkili.Eski Moldova Devlet Başkanı İgor Dodon, daha önceki bir değerlendirmesinde, ülkenin kaderini Avrupalı bürokratların değil bizzat Moldova halkının tayin etmesi gerektiğini vurgulamıştı.

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moldova, moldova demokrat partisi (pdm), moldova anayasa mahkemesi, moldova cumhurbaşkanı igor dodon