https://sputniknews.com.tr/20240119/mhp-55-baskan-adayini-daha-acikladi-1079827616.html
MHP'de 55 ilçe belediye başkan adayı daha açıklandı
MHP'de 55 ilçe belediye başkan adayı daha açıklandı
MHP, adaylıkları kesinleşen 2 Büyükşehir İlçe, 53 İlçe Belediye Başkan adayını daha açıkladı. 19.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-19T17:29+0300
2024-01-19T17:29+0300
2024-01-19T17:46+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
mhp
devlet bahçeli
sadir durmaz
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 55 ilçe belediye başkan adayını daha açıkladı.Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için aralarında İzmir'in Dikili ve Antalya'nın Finike ilçelerinin de bulunduğu 55 ilçe belediye başkan adayı daha belirlendi.
https://sputniknews.com.tr/20240118/milliyetci-hareket-partisi-55-adayin-daha-ismini-duyurdu-1079779760.html
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mhp, devlet bahçeli, sadir durmaz
mhp, devlet bahçeli, sadir durmaz
MHP'de 55 ilçe belediye başkan adayı daha açıklandı
17:29 19.01.2024 (güncellendi: 17:46 19.01.2024)
MHP, adaylıkları kesinleşen 2 Büyükşehir İlçe, 53 İlçe Belediye Başkan adayını daha açıkladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 55 ilçe belediye başkan adayını daha açıkladı.
Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için aralarında İzmir'in Dikili ve Antalya'nın Finike ilçelerinin de bulunduğu 55 ilçe belediye başkan adayı daha belirlendi.