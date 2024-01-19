https://sputniknews.com.tr/20240119/mhp-55-baskan-adayini-daha-acikladi-1079827616.html

MHP'de 55 ilçe belediye başkan adayı daha açıklandı

MHP'de 55 ilçe belediye başkan adayı daha açıklandı

MHP, adaylıkları kesinleşen 2 Büyükşehir İlçe, 53 İlçe Belediye Başkan adayını daha açıkladı. 19.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-19T17:29+0300

2024-01-19T17:29+0300

2024-01-19T17:46+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

mhp

devlet bahçeli

sadir durmaz

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 55 ilçe belediye başkan adayını daha açıkladı.Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için aralarında İzmir'in Dikili ve Antalya'nın Finike ilçelerinin de bulunduğu 55 ilçe belediye başkan adayı daha belirlendi.

https://sputniknews.com.tr/20240118/milliyetci-hareket-partisi-55-adayin-daha-ismini-duyurdu-1079779760.html

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mhp, devlet bahçeli, sadir durmaz