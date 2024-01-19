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SON DAKİKA | LPG'nin ardından tarih verildi: Motorine dev zam geliyor, sırada benzin mi var?
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LPG'nin ardından tarih verildi: Motorine dev zam geliyor, sırada benzin mi var?
LPG'nin ardından tarih verildi: Motorine dev zam geliyor, sırada benzin mi var?
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Yarından itibaren motorine zam... 19.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-19T09:28+0300
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Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre, motorin fiyatlarında 20 Ocak Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 39.06 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 36.87 liradan satılıyor.Benzine zam gelecek mi?Sektör kaynakları, benzine de yakın bir zamanda zam gelmesini bekliyor.Fiyatlar neden yükseliyor?Yemen’deki İran destekli Husilerin ticari gemilere yönelik saldırıları devam ederken, dünya üzerinde ciddi bir tedarik sorunu yaşanabileceğine ve bunun petrol fiyatlarına yansıyabileceğine dair uzmanların yorumları da gerçekleşiyor.Kaliforniya merkezli çok uluslu enerji şirketi Chevron’un CEO’su Michael Wirth, “Kızıldeniz'deki kriz, petrol akışına yönelik ciddi riskler oluşturuyor ve gerginliklerin Ortadoğu'da büyük bir arz kesintisine yol açması halinde fiyatlar hızla değişebilir. Bu çok ciddi bir durum ve daha da kötüye gidiyor gibi görünüyor. ABD ham petrolünün varil başına 73 doların altında işlem görmesine şaşırıyorum çünkü riskler oldukça gerçek. Dünyadaki petrolün büyük bir kısmı bu bölgeden akıyor ve kesilmesi durumunda işlerin çok hızlı değiştiğini görebilirsiniz. 18 küresel lojistik şirketi, gemilerini Kızıldeniz’den çekti, güzergahın uzamasına rağmen Ümit Burnu’na yönlendirdi" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240119/bayiler-liste-fiyatlarini-guncelledi-sifir-ve-ikinci-elde-en-cok-talep-goren-modeller-hangileri-1079809640.html
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LPG'nin ardından tarih verildi: Motorine dev zam geliyor, sırada benzin mi var?

09:28 19.01.2024 (güncellendi: 09:36 19.01.2024)
© AAbenzin, motorin
benzin, motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2024
© AA
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Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Yarından itibaren motorine zam geliyor.
Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre, motorin fiyatlarında 20 Ocak Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 39.06 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 36.87 liradan satılıyor.

Benzine zam gelecek mi?

Sektör kaynakları, benzine de yakın bir zamanda zam gelmesini bekliyor.

Fiyatlar neden yükseliyor?

Yemen’deki İran destekli Husilerin ticari gemilere yönelik saldırıları devam ederken, dünya üzerinde ciddi bir tedarik sorunu yaşanabileceğine ve bunun petrol fiyatlarına yansıyabileceğine dair uzmanların yorumları da gerçekleşiyor.
Kaliforniya merkezli çok uluslu enerji şirketi Chevron’un CEO’su Michael Wirth, “Kızıldeniz'deki kriz, petrol akışına yönelik ciddi riskler oluşturuyor ve gerginliklerin Ortadoğu'da büyük bir arz kesintisine yol açması halinde fiyatlar hızla değişebilir. Bu çok ciddi bir durum ve daha da kötüye gidiyor gibi görünüyor. ABD ham petrolünün varil başına 73 doların altında işlem görmesine şaşırıyorum çünkü riskler oldukça gerçek. Dünyadaki petrolün büyük bir kısmı bu bölgeden akıyor ve kesilmesi durumunda işlerin çok hızlı değiştiğini görebilirsiniz. 18 küresel lojistik şirketi, gemilerini Kızıldeniz’den çekti, güzergahın uzamasına rağmen Ümit Burnu’na yönlendirdi" ifadelerini kullandı.
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