Kuzey Kore: ABD’nin bölgedeki eylemlerini protesto amaçlı nükleer silah testi gerçekleştirdik

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Üç büyük kulübün görüş açıklarken nötr kalması gerekiyor'
07:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SERGEY LAVROV ÖZEL
Sergey Lavrov özel yayını
11:08
82 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:30
60 dk
SESLİ HABER
Başbakan ülkesini karıştırdı, yanlış Tag’i yazdı
13:34
1 dk
SESLİ HABER
Rusların yılbaşı tercihi Türkiye oldu
13:43
1 dk
SESLİ HABER
Alman vekilden Zelenskiy ve hükümetine eleştiri
13:51
3 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
ABD'nin Türkiye karşıtı hareketleri
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Fransız basını şaşırdı: Ukrayna’da gerçekten Fransız paralı askerler savaşıyor
17:39
1 dk
SESLİ HABER
Bulgar Bakan açıkladı: 5 bin NATO askeri geliyor
17:48
2 dk
SESLİ HABER
Kanada, Rusya, Çin ve İran'ı kara listeye aldı
17:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
SESLİ HABER
Bild böyle yazdı: Almanya savaş hazırlığına başladı
18:12
3 dk
SESLİ HABER
Korgeneral Kirillov: ABD yurtdışıdaki biyolojik laboratuvar ağını genişletiyor
18:21
3 dk
SESLİ HABER
Rusya Afrika'ya ücretsiz veriyor: Mali, 25 bin ton buğday aldı
18:30
5 dk
SESLİ HABER
Türkiye ile Rusya arasında yeni rekor
18:43
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan yeni rekor geldi
18:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Çin’den Avrupa’ya konteyner taşıma fiyatı dört katına çıktı
19:14
2 dk
SESLİ HABER
Fransız basını şaşırdı: Ukrayna’da gerçekten Fransız paralı askerler savaşıyor
19:24
1 dk
SESLİ HABER
Doç. Fenenko: Davos artık arkadaşlar arası küçük bir parti haline geldi
19:33
2 dk
SESLİ HABER
Almanya hükümeti Ukrayna'ya yardımı azaltıyor
19:43
2 dk
SESLİ HABER
Emekli subay Tabach: Beyaz Saray, Kiev'in kazanmasını istemiyor
19:52
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı generalden Zelenskiy’e tepki: Halkı kandırmaya çalışıyor
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Alman bakandan itiraf: Ukrayna harcamaları yüzünden ekonomimiz yeterince para alamıyor
20:09
1 dk
SESLİ HABER
Fransız Senatör: Bir yılda ürettiğimiz mühimmatı Ukrayna ordusu 3 günde tüketiyor
20:20
1 dk
SESLİ HABER
Fransız general: Avrupa ve NATO olarak hava savunmayı gözden kaçırmışız
20:30
1 dk
SESLİ HABER
İsrail'den doktorlara çağrı: Birleşmiş Milletler ile işbirliği yapmayın
20:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Yaşın ilerlemesi siyaset yapmaya engel mi?
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'AK Parti deprem bölgesinde mevcut adayları göstermedi'
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
SESLİ HABER
Fransız basını şaşırdı: Ukrayna’da gerçekten Fransız paralı askerler savaşıyor
11:24
1 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://sputniknews.com.tr/20240119/kuzey-kore-abdnin-bolgedeki-eylemlerini-protesto-amacli-nukleer-silah-testi-gerceklestirdik-1079813140.html
Kuzey Kore: ABD’nin bölgedeki eylemlerini protesto amaçlı nükleer silah testi gerçekleştirdik
Kuzey Kore: ABD’nin bölgedeki eylemlerini protesto amaçlı nükleer silah testi gerçekleştirdik
Kuzey Kore’nin, ABD, Japonya ve Güney Kore’nin ortak askeri tatbikatını protesto amacıyla su altı nükleer silah sisteminin test ettiği duyuruldu. 19.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-19T10:47+0300
2024-01-19T10:47+0300
savunma
kuzey kore
dünya
kim yo jong
kuzey kore lideri kim jong un
nükleer
nükleer füze
nükleer silah
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/0e/1079618360_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8cca0e1f7be72a5ff2faca328e9344bf.jpg
Kuzey Kore Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, 15 Ocak'tan bu yana Amerikan nükleer uçak gemisi Carl Vinson ve Aegis füze sistemine sahip Princeton kruvazörü ile Japonya ve Güney Kore savaş gemilerinin Jeju Adası çevresinde ortak deniz tatbikatı gerçekleştirdiği belirtilerek, “Tatbikat güvenliğimize büyük tehdit oluşturdu” dendi.Bu tatbikata karşılık Kuzey Kore Ulusal Savunma Akademisi Su Altı Silah Sistemleri Enstitüsü’nün Japon Denizi’nde, henüz geliştirilme aşamasında olan Heil-5-23 sualtı nükleer silah sistemini test ettiği kaydedildi.ABD ve müttefiklerinin bölgedeki 'pervasız eylemlerini' kınayan Kuzey Kore Savunma Bakanlığı, bunun feci sonuçları olacağı uyarısında bulundu.Açıklamada, “Kuzey Kore ordusu kesinlikle akılsız askeri çatışma histerisine yer vermez, lakin caydırma güçlerini sorumlu şekilde kullanarak devlet güvenliğini ve bölgedeki barışı güvenilir şekilde koruyacak” ifadesi kullanıldı.Kuzey Kore daha önce Heil ve Heil-2 sistemlerini geçen yıl test etmişti. Devlet medyasının verdiği bilgiye göre bu ‘gizli silah’, 2012’den bu yana geliştirilmekte olan Heil nükleer insansız su altı aracı. Araç son iki yılda 50’den fazla testten geçti. 29’u Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un şahsi kontrolünde gerçekleştirildi.
https://sputniknews.com.tr/20240119/bidenden-yeni-gaf-az-once-onunla-resim-cektirdim-dedigi-kadin-baska-eyalette-cikti-1079812810.html
kuzey kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/0e/1079618360_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_be336c1ee86488a1c851666ed4b7f669.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kuzey kore, dünya, kim yo jong, kuzey kore lideri kim jong un, nükleer, nükleer füze, nükleer silah, abd
kuzey kore, dünya, kim yo jong, kuzey kore lideri kim jong un, nükleer, nükleer füze, nükleer silah, abd

Kuzey Kore: ABD’nin bölgedeki eylemlerini protesto amaçlı nükleer silah testi gerçekleştirdik

10:47 19.01.2024
© AP Photo / Lee Jin-manKuzey Kore nükleer balistik füze
Kuzey Kore nükleer balistik füze - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2024
© AP Photo / Lee Jin-man
Abone ol
Kuzey Kore’nin, ABD, Japonya ve Güney Kore’nin ortak askeri tatbikatını protesto amacıyla su altı nükleer silah sisteminin test ettiği duyuruldu.
Kuzey Kore Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, 15 Ocak'tan bu yana Amerikan nükleer uçak gemisi Carl Vinson ve Aegis füze sistemine sahip Princeton kruvazörü ile Japonya ve Güney Kore savaş gemilerinin Jeju Adası çevresinde ortak deniz tatbikatı gerçekleştirdiği belirtilerek, “Tatbikat güvenliğimize büyük tehdit oluşturdu” dendi.
Bu tatbikata karşılık Kuzey Kore Ulusal Savunma Akademisi Su Altı Silah Sistemleri Enstitüsü’nün Japon Denizi’nde, henüz geliştirilme aşamasında olan Heil-5-23 sualtı nükleer silah sistemini test ettiği kaydedildi.
ABD ve müttefiklerinin bölgedeki 'pervasız eylemlerini' kınayan Kuzey Kore Savunma Bakanlığı, bunun feci sonuçları olacağı uyarısında bulundu.
Açıklamada, “Kuzey Kore ordusu kesinlikle akılsız askeri çatışma histerisine yer vermez, lakin caydırma güçlerini sorumlu şekilde kullanarak devlet güvenliğini ve bölgedeki barışı güvenilir şekilde koruyacak” ifadesi kullanıldı.
Kuzey Kore daha önce Heil ve Heil-2 sistemlerini geçen yıl test etmişti. Devlet medyasının verdiği bilgiye göre bu ‘gizli silah’, 2012’den bu yana geliştirilmekte olan Heil nükleer insansız su altı aracı. Araç son iki yılda 50’den fazla testten geçti. 29’u Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un şahsi kontrolünde gerçekleştirildi.
ABD Başkanı Joe Biden üzgün - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2024
DÜNYA
Biden’den yeni gaf: ‘Az önce onunla resim çektirdim’ dediği kadın başka eyalette çıktı
10:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала