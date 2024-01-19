https://sputniknews.com.tr/20240119/kuzey-kore-abdnin-bolgedeki-eylemlerini-protesto-amacli-nukleer-silah-testi-gerceklestirdik-1079813140.html
Kuzey Kore: ABD’nin bölgedeki eylemlerini protesto amaçlı nükleer silah testi gerçekleştirdik
Kuzey Kore: ABD’nin bölgedeki eylemlerini protesto amaçlı nükleer silah testi gerçekleştirdik
Kuzey Kore’nin, ABD, Japonya ve Güney Kore’nin ortak askeri tatbikatını protesto amacıyla su altı nükleer silah sisteminin test ettiği duyuruldu. 19.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-19T10:47+0300
2024-01-19T10:47+0300
2024-01-19T10:47+0300
savunma
kuzey kore
dünya
kim yo jong
kuzey kore lideri kim jong un
nükleer
nükleer füze
nükleer silah
abd
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Kuzey Kore Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, 15 Ocak'tan bu yana Amerikan nükleer uçak gemisi Carl Vinson ve Aegis füze sistemine sahip Princeton kruvazörü ile Japonya ve Güney Kore savaş gemilerinin Jeju Adası çevresinde ortak deniz tatbikatı gerçekleştirdiği belirtilerek, “Tatbikat güvenliğimize büyük tehdit oluşturdu” dendi.Bu tatbikata karşılık Kuzey Kore Ulusal Savunma Akademisi Su Altı Silah Sistemleri Enstitüsü’nün Japon Denizi’nde, henüz geliştirilme aşamasında olan Heil-5-23 sualtı nükleer silah sistemini test ettiği kaydedildi.ABD ve müttefiklerinin bölgedeki 'pervasız eylemlerini' kınayan Kuzey Kore Savunma Bakanlığı, bunun feci sonuçları olacağı uyarısında bulundu.Açıklamada, “Kuzey Kore ordusu kesinlikle akılsız askeri çatışma histerisine yer vermez, lakin caydırma güçlerini sorumlu şekilde kullanarak devlet güvenliğini ve bölgedeki barışı güvenilir şekilde koruyacak” ifadesi kullanıldı.Kuzey Kore daha önce Heil ve Heil-2 sistemlerini geçen yıl test etmişti. Devlet medyasının verdiği bilgiye göre bu ‘gizli silah’, 2012’den bu yana geliştirilmekte olan Heil nükleer insansız su altı aracı. Araç son iki yılda 50’den fazla testten geçti. 29’u Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un şahsi kontrolünde gerçekleştirildi.
https://sputniknews.com.tr/20240119/bidenden-yeni-gaf-az-once-onunla-resim-cektirdim-dedigi-kadin-baska-eyalette-cikti-1079812810.html
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kuzey kore, dünya, kim yo jong, kuzey kore lideri kim jong un, nükleer, nükleer füze, nükleer silah, abd
kuzey kore, dünya, kim yo jong, kuzey kore lideri kim jong un, nükleer, nükleer füze, nükleer silah, abd
Kuzey Kore: ABD’nin bölgedeki eylemlerini protesto amaçlı nükleer silah testi gerçekleştirdik
Kuzey Kore’nin, ABD, Japonya ve Güney Kore’nin ortak askeri tatbikatını protesto amacıyla su altı nükleer silah sisteminin test ettiği duyuruldu.
Kuzey Kore Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, 15 Ocak'tan bu yana Amerikan nükleer uçak gemisi Carl Vinson ve Aegis füze sistemine sahip Princeton kruvazörü ile Japonya ve Güney Kore savaş gemilerinin Jeju Adası çevresinde ortak deniz tatbikatı gerçekleştirdiği belirtilerek, “Tatbikat güvenliğimize büyük tehdit oluşturdu” dendi.
Bu tatbikata karşılık Kuzey Kore Ulusal Savunma Akademisi Su Altı Silah Sistemleri Enstitüsü’nün Japon Denizi’nde, henüz geliştirilme aşamasında olan Heil-5-23 sualtı nükleer silah sistemini test ettiği kaydedildi.
ABD ve müttefiklerinin bölgedeki 'pervasız eylemlerini' kınayan Kuzey Kore Savunma Bakanlığı, bunun feci sonuçları olacağı uyarısında bulundu.
Açıklamada, “Kuzey Kore ordusu kesinlikle akılsız askeri çatışma histerisine yer vermez, lakin caydırma güçlerini sorumlu şekilde kullanarak devlet güvenliğini ve bölgedeki barışı güvenilir şekilde koruyacak” ifadesi kullanıldı.
Kuzey Kore daha önce Heil ve Heil-2 sistemlerini geçen yıl test etmişti. Devlet medyasının verdiği bilgiye göre bu ‘gizli silah’, 2012’den bu yana geliştirilmekte olan Heil nükleer insansız su altı aracı. Araç son iki yılda 50’den fazla testten geçti. 29’u Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un şahsi kontrolünde gerçekleştirildi.