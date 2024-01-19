https://sputniknews.com.tr/20240119/bidenden-yeni-gaf-az-once-onunla-resim-cektirdim-dedigi-kadin-baska-eyalette-cikti-1079812810.html

Biden’den yeni gaf: ‘Az önce onunla resim çektirdim’ dediği kadın başka eyalette çıktı

Biden’den yeni gaf: ‘Az önce onunla resim çektirdim’ dediği kadın başka eyalette çıktı

ABD Başkanı Biden, Kuzey Carolina’daki bir etkinlik sırasında, Kongre üyesi Deborah Ross ile resim çektirdiğini söyledi. Lakin bu kadının o anda Washington’da... 19.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-19T10:37+0300

2024-01-19T10:37+0300

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ABD Başkanı Joe Biden, Kuzey Karolina’daki bir etkinlikte toplananlara, “Kongre üyesi Deborah Ross’tan bahsetmek istiyorum. Deborah nerde? Az önce onunla resim çektirdim. Galiba bu yüzden gitti” dedi.Hemen ardından her şeyi karıştırdığını belirten Biden, adını çektiği kadının şu anda Washington’da bulunduğunu söyledi.Biden halka açık etkinlikler sırasında düzenli olarak gaf yapıyor. ABD lideri, Ekim sonunda, Gazze Şeridi’ne yapılan insani yardım sevkiyatlarından dolayı Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi yerine Filistinlilere teşekkür etmişti. Daha öncesinde de Beyaz Saray’da görüştüğü Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin görevini karıştırmıştı.Biden, geçen yılın Nisan ayında da Irak ve İran’ı karıştırarak oğlunun askerlik yaptığını anlatmıştı.Yardımcısı Kamala Harris için ‘başkan’ diyen Biden, Rus mevkidaşı Vladimir Putin’in adını telaffuz etmekte de zorluk çekmişti.

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