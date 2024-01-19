https://sputniknews.com.tr/20240119/avrupaya-gidenlere-kotu-haber-ulkeler-radikal-karar-aldi-binlerce-turk-sinir-disi-edilecek-1079810399.html

Avrupa’ya gidenlere kötü haber: Ülkeler radikal karar aldı, binlerce Türk sınır dışı edilecek

Avrupa’ya gidenlere kötü haber: Ülkeler radikal karar aldı, binlerce Türk sınır dışı edilecek

Almanya ve İngiltere ülkelerine kaçak girenler için radikal bir karar aldı. İki ülke de sınır dışı kararlarını onayladı. Karara göre 50 bin Türk sınır dışı... 19.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-19T08:20+0300

2024-01-19T08:20+0300

2024-01-19T08:20+0300

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sınır dışı

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Avrupa kaçak insanlarla ilgili harekete geçti. Özellikle Almanya ve İngiltere'den bu konuyla ilgili keskin bir karar geldi. Bu ülkeler kaçak gelen ve 'iltica hakkı olmayanların' hızlıca sınır dışı edilmesini öngören yasalarını meclislerinden geçirdi. Karara göre, İngiltere’ye kaçak giden Türkler, ilticaları reddedildikten sonra eğer ülkesi geri almazsa, Ruanda’da kurulacak kampa gönderilecek ve sınır dışı edilen diğer ülke vatandaşları ile birlikte kalacak.En çok Türkler varSözcü'de yer alan habere göre Almanya, 'hızlı ve kolay sınır dışı' durumuyla yasa değişikliğini onayladı. İngiltere ile birlikte ilk etapta toplam 50 bin Türk’ün sınır dışı edilmesi bekleniyor.Türkler yüzde 87 oranıyla ilticaları en çok kabul edilmeyen kişiler ve şu anda iki ülkeden sınır dışı bekleyenlerin toplam sayısı ise 60 bini aşmış durumda.Almanya’nın Ruanda veya Doğu Avrupa kampları ise AB ile varılan anlaşma gereği, 2026’da kurulacak.Alman Federal Meclisi’nden dün geçip yasalaşan ve İltica Yasası ile sınır dışı etme durumlarını düzenleyen değişiklik, şimdiye kadarki uygulamaları önemli ölçüde değiştiriyor. Değişiklikler, polisin karşılaştığı sorunlara çözüm olarak öngörüldü.İşte ülkeye kaçak giren ya da suç işleyenlerin daha kolay sınır dışı öngören kararlar:

https://sputniknews.com.tr/20240119/dev-yatirim-bankasindan-turkiye-yorumu-beklenenden-daha-hizli-gerileyebilir-1079808671.html

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