https://sputniknews.com.tr/20240119/dev-yatirim-bankasindan-turkiye-yorumu-beklenenden-daha-hizli-gerileyebilir-1079808671.html

Dev yatırım bankasından Türkiye yorumu: 'Beklenenden daha hızlı gerileyebilir'

Dev yatırım bankasından Türkiye yorumu: 'Beklenenden daha hızlı gerileyebilir'

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının not görünümü yükseltmesinin ardından bu sefer uluslararası bankalar da Türkiye'ye yönelik tahminleri iyimser... 19.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-19T06:51+0300

2024-01-19T06:51+0300

2024-01-19T06:51+0300

ekonomi

goldman sachs

türkiye

enflasyon

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düşük faiz politikası

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Goldman Sachs'ın Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ekonomi analistlerinin yayımladığı raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) piyasadaki para arzını azaltma hızı göz önünde bulundurulduğunda, enflasyonun beklenenden daha hızlı gerileyebileceği vurgulandı.Raporda, enflasyonun yüzde 42.6 olan öngörülere kıyasla yıl sonunda yüzde 30 seviyelerine kadar inebileceği aktarıldı. TCMB'nin şu anki iletişimine bakıldığında, Bankanın bu ay politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkaracağı öngörüsünde bulunulan raporda, Goldman Sachs'ın politika faizine ilişkin önceki tahmininin yüzde 42.5 olduğu anımsatıldı.Raporda, enflasyonun, piyasaların fiyatladığından daha hızlı gerilemesiyle Bankanın politika faizini yıl ortasında indirmeye başlayabileceği, bunu da TL üzerinde baskı oluşmadan yapabileceği kaydedildi.Raporda, "'Enflasyonun beklentilerden daha hızlı gerilemesinin mutlaka büyük bir negatif çıktı açığı gerektirmeyeceği' yönündeki görüşümüz dikkate alındığında para politikasındaki erken gevşeme riski piyasaların fiyatlamasından daha düşük" denildi.Borçlanma uyarısıAyrıca Goldman Sachs’a göre gelişmiş ülkelerde kamunun tahvil ihraçları yoluyla artan borçlanması ve merkez bankalarının bilanço küçültmesi tahvil getirilerinde orta vadede yükselişe yol açacak.Japonya dışındaki gelişmiş ülke tahvil piyasasını inceleyen Goldman Sachs analistleri kamu borcunun GSYH’ye oranında yaşanacak bir yüzde puanlık artışın orta vadede tahvil getirilerinde en az iki baz puan artışa yol açacağı sonucuna vardı.

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