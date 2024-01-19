https://sputniknews.com.tr/20240119/kredi-kartinda-rekor-yuzde-116-artti-1-trilyon-liraya-yaklasti-1079819663.html
Kredi kartında rekor: Yüzde 116 arttı, 1 trilyon liraya yaklaştı
Kredi kartında rekor: Yüzde 116 arttı, 1 trilyon liraya yaklaştı
Kartlı ödeme tutarı Aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 116 artarak 978,3 milyar TL oldu. 19.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-19T13:40+0300
2024-01-19T13:40+0300
2024-01-19T13:40+0300
ekonomi
kredi kartı
kredi kartı limiti
ödeme
banka
rekor
aralık
kasım
enver ocak
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Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Aralık ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 116 artarak 978.3 milyar TL oldu. 1.4 milyar adet işlem yapıldı.Kartlı ödemelerin 818.2 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken 142.6 milyar TL’sinde banka kartları, 17.5 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.İnternetten kartlı ödeme 278 milyar TLKredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 124, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 78 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 128 oldu. Mağaza içi yapılan her 4 kartlı ödemeden 3’ü temassız gerçekleşti. İnternetten kartlı ödeme 278 milyar TL oldu.Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Aralık ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artarak 1.4 milyar adet oldu. Kartlı ödemelerin 809.8 milyon adedi kredi kartları ile yapılırken 525.4 milyon adedinde banka kartları, 109.9 milyon adedinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerinde büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24, banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde yüzde 15 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde 41 oldu.
https://sputniknews.com.tr/20240119/merkez-bankasi-yayimladi-yil-sonu-enflasyon-vedolartahmini-1079817590.html
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kredi kartı, kredi kartı limiti, ödeme, banka, rekor, aralık, kasım, enver ocak
kredi kartı, kredi kartı limiti, ödeme, banka, rekor, aralık, kasım, enver ocak
Kredi kartında rekor: Yüzde 116 arttı, 1 trilyon liraya yaklaştı
Kartlı ödeme tutarı Aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 116 artarak 978,3 milyar TL oldu.
Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Aralık ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 116 artarak 978.3 milyar TL oldu. 1.4 milyar adet işlem yapıldı.
Kartlı ödemelerin 818.2 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken 142.6 milyar TL’sinde banka kartları, 17.5 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.
İnternetten kartlı ödeme 278 milyar TL
Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 124, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 78 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 128 oldu. Mağaza içi yapılan her 4 kartlı ödemeden 3’ü temassız gerçekleşti. İnternetten kartlı ödeme 278 milyar TL oldu.
Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Aralık ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artarak 1.4 milyar adet oldu. Kartlı ödemelerin 809.8 milyon adedi kredi kartları ile yapılırken 525.4 milyon adedinde banka kartları, 109.9 milyon adedinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerinde büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24, banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde yüzde 15 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde 41 oldu.