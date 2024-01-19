https://sputniknews.com.tr/20240119/istanbulda-deniz-ulasimina-firtina-engeli-bazi-vapur-seferleri-iptal-edildi-1079812477.html
İstanbul'da deniz ulaşımına fırtına engeli: Bazı vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da deniz ulaşımına fırtına engeli: Bazı vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi. 19.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-19T10:16+0300
2024-01-19T10:16+0300
2024-01-19T10:16+0300
türkiye
istanbul
vapur
fırtına
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Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları dolayısıyla bazı seferlerin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.Açıklamada, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası, Maltepe-Adalar ile Beşiktaş-Adalar seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20240109/meteorolojiden-canakkale-icin-kuvvetli-kar-yagisi-uyarisi-1079447480.html
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istanbul, vapur, fırtına
İstanbul'da deniz ulaşımına fırtına engeli: Bazı vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi.
Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları dolayısıyla bazı seferlerin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.
Açıklamada, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası, Maltepe-Adalar ile Beşiktaş-Adalar seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.