https://sputniknews.com.tr/20240119/istanbulda-deniz-ulasimina-firtina-engeli-bazi-vapur-seferleri-iptal-edildi-1079812477.html

İstanbul'da deniz ulaşımına fırtına engeli: Bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da deniz ulaşımına fırtına engeli: Bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi. 19.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-19T10:16+0300

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türkiye

istanbul

vapur

fırtına

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Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları dolayısıyla bazı seferlerin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.Açıklamada, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası, Maltepe-Adalar ile Beşiktaş-Adalar seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20240109/meteorolojiden-canakkale-icin-kuvvetli-kar-yagisi-uyarisi-1079447480.html

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