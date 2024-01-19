https://sputniknews.com.tr/20240119/istanbul-valiliginden-firtina-uyarisi-1079837461.html

İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği'nce, yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması... 19.01.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

istanbul

istanbul valiliği

fırtına

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Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji'den alınan bilgiye göre; Marmara'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.Paylaşımda, fırtınadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

https://sputniknews.com.tr/20240116/meteoroloji-ve-afad-saat-vererek-uyardi-25-kent-icin-alarm-moduna-gecildi-1079680814.html

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