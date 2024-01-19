https://sputniknews.com.tr/20240119/istanbul-valiliginden-firtina-uyarisi-1079837461.html
İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı
İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı
İstanbul Valiliği'nce, yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması... 19.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-19T21:53+0300
2024-01-19T21:53+0300
2024-01-19T21:53+0300
türkiye
istanbul
istanbul valiliği
fırtına
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Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji'den alınan bilgiye göre; Marmara'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.Paylaşımda, fırtınadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
https://sputniknews.com.tr/20240116/meteoroloji-ve-afad-saat-vererek-uyardi-25-kent-icin-alarm-moduna-gecildi-1079680814.html
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istanbul, istanbul valiliği, fırtına
istanbul, istanbul valiliği, fırtına
İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı
İstanbul Valiliği'nce, yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji'den alınan bilgiye göre; Marmara'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Paylaşımda, fırtınadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.