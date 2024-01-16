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Meteoroloji ve AFAD saat vererek uyardı: 25 kent için alarm moduna geçildi
Meteoroloji ve AFAD saat vererek uyardı: 25 kent için alarm moduna geçildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; İzmir, Aydın ve Muğla'nın da aralarında olduğu 25 il için sarı ve turuncu... 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T06:51+0300
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Yeni haftada sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkarken, Meteoroloji ve AFAD'dan yeni bir uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı hava durumu tahmin raporuna göre; 25 ilde kuvvetli sağanak yağış ve rüzgarın etkili olması bekleniyor.Sarı kod verilen şehirlerÇanakkale, Bursa, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çorum, Osmaniye, Hatay, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Kahramanmaraş ve Adana.Turuncu kod verilen şehirlerBalıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Mersin ve Antalya.Bakan Yerlikaya'dan uyarıİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da AFAD'ın raporunu paylaşarak önemli uyarılarda bulundu. Yerlikaya, "Aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzlara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacaktır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun" ifadelerini kullandı.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, Edremit Körfezi çevreleri ile akşam saatlerinden sonra bölgenin batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde, Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 13°CParçalı, zamanla çok bulutluEGEParçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde İzmir'in güney ve batı kesimlerinin, sabah ve öğle saatlerinde Aydın ve Muğla ile Edremit Körfezi çevrelerinin, zamanla bölgenin batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 8°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ °C, 13°CParçalı, zamanla çok bulutluİZMİR °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde güney ve batı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren il genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MANİSA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlıAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in doğusunun, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Antalya'nın batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Toroslar Mevkii'nde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ADANA °C, 15°CParçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıANTALYA °C, 15°CParçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların Toroslar Mevkii'nde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.HATAY °C, 11°CParçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıISPARTA °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurluİÇ ANADOLUParçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ANKARA °C, 8°CParçalı ve yer yer çok bulutluÇANKIRI °C, 6°CParçalı ve yer yer çok bulutluESKİŞEHİR °C, 8°CParçalı ve yer yer çok bulutluKONYA °C, 9°CParçalı ve yer yer çok bulutluBATI KARADENİZParçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.BOLU °C, 8°CParçalı ve yer yer çok bulutluDÜZCE °C, 11°CParçalı ve yer yer çok bulutluKASTAMONU °C, 8°CParçalı ve yer yer çok bulutluZONGULDAK °C, 12°CParçalı ve yer yer çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 9°CParçalı ve yer yer çok bulutluSAMSUN °C, 15°CParçalı ve yer yer çok bulutluTOKAT °C, 11°CParçalı ve yer yer çok bulutluTRABZON °C, 10°CParçalı ve yer yer çok bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. 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Meteoroloji ve AFAD saat vererek uyardı: 25 kent için alarm moduna geçildi

06:51 16.01.2024
© AAFırtına
Fırtına - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2024
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; İzmir, Aydın ve Muğla'nın da aralarında olduğu 25 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Söz konusu illerde kuvvetli sağanak ve rüzgarın etkili olması bekleniyor. İçişleri Bakanı Yerlikaya da sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.
Yeni haftada sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkarken, Meteoroloji ve AFAD'dan yeni bir uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı hava durumu tahmin raporuna göre; 25 ilde kuvvetli sağanak yağış ve rüzgarın etkili olması bekleniyor.

Sarı kod verilen şehirler

Çanakkale, Bursa, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çorum, Osmaniye, Hatay, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Kahramanmaraş ve Adana.

Turuncu kod verilen şehirler

Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Mersin ve Antalya.

Bakan Yerlikaya'dan uyarı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da AFAD'ın raporunu paylaşarak önemli uyarılarda bulundu. Yerlikaya, "Aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzlara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacaktır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun" ifadelerini kullandı.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Edremit Körfezi çevreleri ile akşam saatlerinden sonra bölgenin batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde, Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde İzmir'in güney ve batı kesimlerinin, sabah ve öğle saatlerinde Aydın ve Muğla ile Edremit Körfezi çevrelerinin, zamanla bölgenin batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde güney ve batı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren il genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in doğusunun, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Antalya'nın batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Toroslar Mevkii'nde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların Toroslar Mevkii'nde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
HATAY °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 6°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 9°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 8°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
DÜZCE °C, 11°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
KASTAMONU °C, 8°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 9°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
TOKAT °C, 11°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -2°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
KARS °C, 0°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
MALATYA °C, 4°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
VAN °C, 3°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 8°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 6°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 8°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 8°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
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