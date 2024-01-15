https://sputniknews.com.tr/20240115/var-olmamasi-gerekiyordu-bilim-insanlari-uzayda-devasa-bir-yapi-kesfetti-1079646907.html

Var olmaması gerekiyordu: Bilim insanları uzayda devasa bir yapı keşfetti

Var olmaması gerekiyordu: Bilim insanları uzayda devasa bir yapı keşfetti

İngiltere'deki Central Lancashire Üniversitesi'nden bilim insanları uzayda halka şeklinde devasa bir oluşum keşfettiler. Dev yapı, ‘Büyük Halka’ olarak... 15.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-15T07:07+0300

2024-01-15T07:07+0300

2024-01-15T07:07+0300

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Central Lancashire Üniversitesi’nden keşifle ilgili dün yapılan araştırmada, uzayda devasa ve halka şeklinde bir yapı keşfedildiği, ‘Büyük Halka’ olarak adlandırılan bu keşfin Dünya’dan 9.2 milyar ışık yılı uzakta olduğu belirtildi.1.3 milyar ışık yılı çapındaki oluşum, gece Dünya'dan gökyüzüne bakıldığında Ay'ın kabaca 15 katı büyüklüğünde görünüyor. Gökbilimciler tarafından 'Büyük Halka' olarak adlandırılan bu oluşum, galaksilerden ve galaksi kümelerinden oluşuyor.Bilim insanları halkanın büyüklüğünün evreni anlamayı zorlaştırdığını söylüyorlar. Açıklamada, "Eğer dışarı çıkıp onu doğrudan görebilseydik, Büyük Halka'nın çapını kaplamak için yaklaşık 15 dolunay gerekirdi” denildi.2 yıl önce ‘Dev Yay’ adını verdikleri bir başka yapı bulduklarına dikkat çeken bilim insanları, Büyük Halka ve Dev Yay’ın uzayda birbirlerinden yalnızca 12 derece uzaklıkta ve ‘kozmolojik komşular’ oldukları ifade edildi.Central Lancashire Üniversitesi doktora öğrencisi Alexia Lopez tarafından keşfedilen ikinci ultra büyük yapı olan ‘Büyük Halka’ ile ilgili olarak Lopez, “Büyük Halka ve Dev Yay bizden aynı uzaklıkta, Çoban Boötes takımyıldızının yakınındadır, bu da onların evrenin şimdiki yaşının yalnızca yarısı kadar olduğu aynı kozmik zamanda var oldukları anlamına geliyor. Aynı zamanda gökyüzünün aynı bölgesindeler, gece gökyüzünü gözlemlerken birbirlerinden yalnızca 12 derece uzaktalar. Bu kadar yakın konfigürasyonda iki olağanüstü ultra büyük yapının tanımlanması, bunların birlikte daha da olağanüstü bir kozmolojik sistem oluşturma olasılığını artırıyor. Baktığımız bu veriler o kadar uzakta ki bize ulaşması evrenin ömrünün yarısını aldı; yani evrenin şimdikinden yaklaşık 1.8 kat daha küçük olduğu bir dönemden bu yana. Büyük Halka ve Dev Yay, evreni ve onun gelişimini anlamaya çalışırken, hem tek tek hem de birlikte bize büyük bir kozmolojik gizem sunuyor" dedi.'Var olmaması gerekiyordu'Her ne kadar yıldızlar, gezegenler ve galaksiler bize göre devasa madde yığınları olsalar da, evrenin boyutu bağlamında büyüklükleri önemsizdir ve teoriye göre çok daha büyük madde yığınlarının oluşmaması gerekir.Büyük Halka'nın keşfi kozmolojik prensibin ilk kez ihlal edildiği anlamına gelmiyor; bilim insanları keşfedilmesi gereken bir başka faktörün etkili olduğunu düşünüyor.Kraliyet Astronomi Topluluğu'nun Yardımcı Direktörü Dr. Robert Massey'e göre, astronominin temel dayanaklarının yeniden düşünülmesini gerektiren kanıtlar artıyor:

https://sputniknews.com.tr/20240108/bilim-dunyasindan-carpici-kesif-mars-yuzeyinin-altinda-gomulu-16-cokgen-yapi-bulundu-1079418388.html

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