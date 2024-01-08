https://sputniknews.com.tr/20240108/bilim-dunyasindan-carpici-kesif-mars-yuzeyinin-altinda-gomulu-16-cokgen-yapi-bulundu-1079418388.html
Bilim dünyasından çarpıcı keşif: Mars yüzeyinin altında gömülü 16 çokgen yapı bulundu
Bilim dünyasından çarpıcı keşif: Mars yüzeyinin altında gömülü 16 çokgen yapı bulundu
Mars yüzeyinin altında, uzmanlara gezegenin yapısı hakkında yeni bilgiler veren garip bir çokgen yapı keşfedildi. 08.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-08T10:22+0300
2024-01-08T10:22+0300
2024-01-08T10:22+0300
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Mars yüzeyindeki 2024 yılının yeni keşfi kızıl gezegene inen ilk Çin misyonu olan gezginci Zhurong'dan geldi.Çinli keşif aracı yüzeyin altında, uzmanların donma-çözülme döngüsüyle oluştuğuna inandıkları 16 gömülü çokgen yapı buldu. Nature Astronomy dergisinde yayınlanan bir çalışmada, Zhurong keşif aracındaki radarın çokgen yapıları toprağın 35 metre aşağıda bulduğu ve ilk kez 1.9 kilometre boyunca yatay olarak haritalandırıldıkları ortaya çıktı.Uzmanlar, Mars'ın bir zamanlar şimdikinden daha yüksek bir eğikliğe (eksenel eğim) sahip olabileceğinden, yani mevsimlerinin son derece farklı olabileceğinden şüpheleniyor.Çalışmanın yazarları bu yeni bulguya ilişkin düşüncelerini şöyle açıkladı:Zhurong'un göreviZhurong, Mars'ın en büyük çarpışma havzalarından biri olan Utopia Planitia üzerinde araştırmalar yapıyor ve en son 1976'da Viking 2 tarafından keşfedilen bulgulardan bu yana gelişen yeni teknoloji sayesinde şimdiden yeni bilgileri Dünya'ya iletiyor.
https://sputniknews.com.tr/20240106/neptun-ve-uranusun-gercek-renkleri-ortaya-cikti--1079373898.html
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zhurong, çin, mars, gizem, uzay
zhurong, çin, mars, gizem, uzay
Bilim dünyasından çarpıcı keşif: Mars yüzeyinin altında gömülü 16 çokgen yapı bulundu
Mars yüzeyinin altında, uzmanlara gezegenin yapısı hakkında yeni bilgiler veren garip bir çokgen yapı keşfedildi.
Mars yüzeyindeki 2024 yılının yeni keşfi kızıl gezegene inen ilk Çin misyonu olan gezginci Zhurong'dan geldi.
Çinli keşif aracı yüzeyin altında, uzmanların donma-çözülme döngüsüyle oluştuğuna inandıkları 16 gömülü çokgen yapı buldu. Nature Astronomy dergisinde yayınlanan bir çalışmada, Zhurong keşif aracındaki radarın çokgen yapıları toprağın 35 metre aşağıda bulduğu ve ilk kez 1.9 kilometre boyunca yatay olarak haritalandırıldıkları ortaya çıktı.
Uzmanlar, Mars'ın bir zamanlar şimdikinden daha yüksek bir eğikliğe (eksenel eğim) sahip olabileceğinden, yani mevsimlerinin son derece farklı olabileceğinden şüpheleniyor.
Çalışmanın yazarları bu yeni bulguya ilişkin düşüncelerini şöyle açıkladı:
"Düşük enlemlerde (~25° N) meydana gelen ve büyük olasılıkla termal büzülme çatlamasıyla oluştuğu yorumlanan poligonal arazi, erken Mars'ın yüksek eğikliği için zorlayıcı bir durum oluşturuyor."
Zhurong, Mars'ın en büyük çarpışma havzalarından biri olan Utopia Planitia üzerinde araştırmalar yapıyor ve en son 1976'da Viking 2 tarafından keşfedilen bulgulardan bu yana gelişen yeni teknoloji sayesinde şimdiden yeni bilgileri Dünya'ya iletiyor.