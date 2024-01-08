https://sputniknews.com.tr/20240108/bilim-dunyasindan-carpici-kesif-mars-yuzeyinin-altinda-gomulu-16-cokgen-yapi-bulundu-1079418388.html

Bilim dünyasından çarpıcı keşif: Mars yüzeyinin altında gömülü 16 çokgen yapı bulundu

Bilim dünyasından çarpıcı keşif: Mars yüzeyinin altında gömülü 16 çokgen yapı bulundu

Mars yüzeyinin altında, uzmanlara gezegenin yapısı hakkında yeni bilgiler veren garip bir çokgen yapı keşfedildi. 08.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-08T10:22+0300

2024-01-08T10:22+0300

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Mars yüzeyindeki 2024 yılının yeni keşfi kızıl gezegene inen ilk Çin misyonu olan gezginci Zhurong'dan geldi.Çinli keşif aracı yüzeyin altında, uzmanların donma-çözülme döngüsüyle oluştuğuna inandıkları 16 gömülü çokgen yapı buldu. Nature Astronomy dergisinde yayınlanan bir çalışmada, Zhurong keşif aracındaki radarın çokgen yapıları toprağın 35 metre aşağıda bulduğu ve ilk kez 1.9 kilometre boyunca yatay olarak haritalandırıldıkları ortaya çıktı.Uzmanlar, Mars'ın bir zamanlar şimdikinden daha yüksek bir eğikliğe (eksenel eğim) sahip olabileceğinden, yani mevsimlerinin son derece farklı olabileceğinden şüpheleniyor.Çalışmanın yazarları bu yeni bulguya ilişkin düşüncelerini şöyle açıkladı:Zhurong'un göreviZhurong, Mars'ın en büyük çarpışma havzalarından biri olan Utopia Planitia üzerinde araştırmalar yapıyor ve en son 1976'da Viking 2 tarafından keşfedilen bulgulardan bu yana gelişen yeni teknoloji sayesinde şimdiden yeni bilgileri Dünya'ya iletiyor.

https://sputniknews.com.tr/20240106/neptun-ve-uranusun-gercek-renkleri-ortaya-cikti--1079373898.html

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