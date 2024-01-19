https://sputniknews.com.tr/20240119/gezeravcinin-uzay-yolculugunda-yaninda-goturdugu-tek-sey-ortaya-cikti-schrenkiella-parvula-1079812602.html

Gezeravcı’nın uzay yolculuğunda yanında götürdüğü tek şey ortaya çıktı: Schrenkiella Parvula

Gezeravcı’nın uzay yolculuğunda yanında götürdüğü tek şey ortaya çıktı: Schrenkiella Parvula

Türkiye’nin ilk astronotu olarak tarihe geçen Alper Gezeravcı’nın, Ax-3 ekibi ile birlikte çıktığı uzay yolculuğunda yanında Tuz Gölü'nde endemik olarak... 19.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-19T11:05+0300

2024-01-19T11:05+0300

2024-01-19T11:05+0300

türkiye

uzay

tuz gölü

tuz gölü

alper gezeravcı

türkiye

deney

nasa

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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzayda gerçekleştirileceği "Extremophyte" adlı deneyde kullanılmak üzere yanında Tuz Gölü'nde endemik olarak yetişen Schrenkiella Parvula bitkisini götürdüğü ortaya çıktı."Extremophyte" adlı deneyde, Tuz Gölü'nde endemik olarak yetişen Schrenkiella Parvula bitkisinin uzay ortamında tuz ve diğer stres etkenlerine verdiği tepkiler araştırılacak.Yaşar Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. İsmail Türkan, Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Rengin Özgür Uzilday ve Doç. Dr. Barış Uzilday'dan oluşan ekibin tasarladığı deneyle yüksek tuzlu ortamlara dirençli bitkinin çok zayıf yerçekiminde yüksek tuzluluğa karşı gösterdiği toleransı sürdürüp sürdüremeyeceği incelenecek.Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. İsmail Türkan, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) gerçekleştirildikten sonra Türkiye'de devam edecek olan deney kapsamında bitkinin yüksek tuzluluğa karşı gösterdiği tolerans ve mikro yerçekimi arasındaki etkileşimin ortaya konmasının hedeflendiğini aktardı.Uzay ortamında bu tür bir etkileşimin ilk kez araştırılacağını bildiren Türkan, şu bilgileri verdi:

https://sputniknews.com.tr/20240119/ilk-turk-astronot-gezeravcinin-uzaydaki-ilk-sozu-istikbal-goklerdedir-oldu-1079807890.html

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