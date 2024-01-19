https://sputniknews.com.tr/20240119/gazzede-bir-bardak-cay-artik-luks-oldu-1079829058.html
Gazze’de bir bardak çay artık lüks oldu
Gazze’de bir bardak çay artık lüks oldu
Gazze Şeridi’nde yaşayan Filistinliler için bir bardak çay artık lüks haline geldi. Yakacak odun, su, çay ve şeker fiyatları çok yükseldi. Bir kilo şeker 80... 19.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-19T19:57+0300
2024-01-19T19:57+0300
2024-01-19T19:57+0300
multimedya
video
gazze
israil-filistin
filistin
çay
gazze şeridi
israil
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/13/1079828609_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3b7b9e295ddb6054d37e1cc1a642fb06.jpg
Samir Mahmud, çayı sokakta hazırlıyor. Sputnik’e konuşan Mahmud, “Yüksek fiyatlar dışında, ürünleri her yerde bulamazsın. Şeker için Refah’a gitmek zorunda kalıyorum. Tüm günümü alıyor. Burada, hastane önünde bir tek biz çay satıyoruz. Fiyatı 1 şekel (0.3 dolar) yaptık. Oysa her yerde artık 2 şekel. İnsanlar daha fazla şeker istiyor, bu yüzden baştan çok şekerli çay hazırlıyoruz” dedi.Açık çay ocağına gelen Filistinliler, 1 şekelin aslında büyük bir rakam olmadığını, ama şu anda bu fiyatın bile cep yaktığını anlatıyor. Her gün çay içmek artık bir lüks olduğunu söyleyen Gazzeliler, sabah çay içmek için bütçelerinden para kesmek zorunda kaldıklarını belirtiyorlar.
https://sputniknews.com.tr/20240114/bm-filistin-raportoru-israil-medyasina-gazze-yasanmasi-imkansiz-bir-yere-geldi-1079629778.html
gazze
filistin
gazze şeridi
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/13/1079828609_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_50f5967ef9da9ad2f8828a0666b61718.jpg
Gazze’de bir bardak çay artık lüks oldu
Gazze’de bir bardak çay artık lüks oldu
2024-01-19T19:57+0300
true
PT2M45S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
video, gazze, israil-filistin, filistin, çay, gazze şeridi, israil
video, gazze, israil-filistin, filistin, çay, gazze şeridi, israil
Gazze’de bir bardak çay artık lüks oldu
Gazze Şeridi’nde yaşayan Filistinliler için bir bardak çay artık lüks haline geldi. Yakacak odun, su, çay ve şeker fiyatları çok yükseldi. Bir kilo şeker 80 şekel yani 22 dolar (664 TL), bir kilo odun fiyatı da 6 kat artarak 6 şekel (48 TL) oldu.
Samir Mahmud, çayı sokakta hazırlıyor. Sputnik’e konuşan Mahmud, “Yüksek fiyatlar dışında, ürünleri her yerde bulamazsın. Şeker için Refah’a gitmek zorunda kalıyorum. Tüm günümü alıyor. Burada, hastane önünde bir tek biz çay satıyoruz. Fiyatı 1 şekel (0.3 dolar) yaptık. Oysa her yerde artık 2 şekel. İnsanlar daha fazla şeker istiyor, bu yüzden baştan çok şekerli çay hazırlıyoruz” dedi.
Açık çay ocağına gelen Filistinliler, 1 şekelin aslında büyük bir rakam olmadığını, ama şu anda bu fiyatın bile cep yaktığını anlatıyor. Her gün çay içmek artık bir lüks olduğunu söyleyen Gazzeliler, sabah çay içmek için bütçelerinden para kesmek zorunda kaldıklarını belirtiyorlar.