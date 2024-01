https://sputniknews.com.tr/20240119/gazzede-bir-bardak-cay-artik-luks-oldu-1079829058.html

Gazze’de bir bardak çay artık lüks oldu

Gazze Şeridi’nde yaşayan Filistinliler için bir bardak çay artık lüks haline geldi. Yakacak odun, su, çay ve şeker fiyatları çok yükseldi. Bir kilo şeker 80... 19.01.2024, Sputnik Türkiye

Samir Mahmud, çayı sokakta hazırlıyor. Sputnik’e konuşan Mahmud, “Yüksek fiyatlar dışında, ürünleri her yerde bulamazsın. Şeker için Refah’a gitmek zorunda kalıyorum. Tüm günümü alıyor. Burada, hastane önünde bir tek biz çay satıyoruz. Fiyatı 1 şekel (0.3 dolar) yaptık. Oysa her yerde artık 2 şekel. İnsanlar daha fazla şeker istiyor, bu yüzden baştan çok şekerli çay hazırlıyoruz” dedi.Açık çay ocağına gelen Filistinliler, 1 şekelin aslında büyük bir rakam olmadığını, ama şu anda bu fiyatın bile cep yaktığını anlatıyor. Her gün çay içmek artık bir lüks olduğunu söyleyen Gazzeliler, sabah çay içmek için bütçelerinden para kesmek zorunda kaldıklarını belirtiyorlar.

