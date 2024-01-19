https://sputniknews.com.tr/20240119/erdogan-batili-ulkelerin-artik-hicbir-inandiriciligi-kalmadi-fasist-yuzleri-ortaya-cikti-1079823867.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu günümüzün Führer'i
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu günümüzün Führer'i
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin Batı'yı eleştirerek ''Günümüzün Führer'i Netanyahu'nun gözünü kan ve kin... 19.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-19T16:01+0300
2024-01-19T16:01+0300
2024-01-19T16:08+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
tersane
mavi vatan
cumhurbaşkanı
yalova
israil
benyamin netanyahu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yalova Sefine Tersanesi'nde “Mavi Vatana Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni”nde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20240119/fransiz-siyasetci-melenchon-israil-gazzede-isgalci-mesru-mudafaa-hakki-yok-1079821750.html
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recep tayyip erdoğan, tersane, mavi vatan, cumhurbaşkanı, yalova, israil, benyamin netanyahu
recep tayyip erdoğan, tersane, mavi vatan, cumhurbaşkanı, yalova, israil, benyamin netanyahu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu günümüzün Führer'i
16:01 19.01.2024 (güncellendi: 16:08 19.01.2024)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin Batı'yı eleştirerek ''Günümüzün Führer'i Netanyahu'nun gözünü kan ve kin bürümüş ekibinin Filistin halkına yönelik soykırıma varan barbarlıklarını izlemekle yetindiler.'' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yalova Sefine Tersanesi'nde “Mavi Vatana Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni”nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:
Projelerimizde yüzde 80'e varan yerlilik oranına ulaştık.
İsrail'e göz yumanlar yarın keşke demekten kurtulamayacaklardır.
Batılı ülkelerin artık hiçbir inandırıcılığı kalmadı, faşist yüzleri ortaya çıktı.
Bugün bölgemize uçak gemilerini göndererek İsrail yönetimine sınırsız ve şartsız destek verenleri hepimiz ibretle takip ediyoruz.
İnsan hak ve hürriyetleri konusunda sağa sola karne düzenleyenler, tam 105 gündür vahşice öldürülen çocukları, bebekleri, kadınları görmedi.
Suriye ve Irak'taki terör bataklıkları kurutuluncaya kadar terörle mücadeleye devam edeceğiz.