https://sputniknews.com.tr/20240119/endonezyali-uzman-ukraynadaki-yabanci-parali-askerler-nato-ve-ab-tarafindan-finanse-ediliyor-1079804875.html

Endonezyalı uzman: Ukrayna'daki yabancı paralı askerler NATO ve AB tarafından finanse ediliyor

Endonezyalı uzman: Ukrayna'daki yabancı paralı askerler NATO ve AB tarafından finanse ediliyor

Endonezyalı uzman, NATO ve Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna'daki yabancı paralı askerleri finanse eden ve silahlandıranların kendileri olduğu gerçeğini... 19.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-19T00:27+0300

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Adının açıklanmasını istemeyen Endonezyalı jeopolitik uzmanı, Ukrayna'da etkisiz hale getirilen Fransız paralı askerlere ilişkin Sputnik'e değerlendirmede bulundu.“Dünya Bankası'nın 2021 yılı verilerine göre Ukrayna, Moldova, Arnavutluk, Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya, kişi başına düşen GSYİH açısından Avrupa'nın en fakir ülkeleri" diyen uzman, şu ifadeleri kullandı:" Avrupa ülkeleri arasında Ukrayna, kişi başına 3 bin 540 dolar ile en düşük GSYİH'ye sahip ülke. 2020 yılında da Ukrayna, Avrupa'nın en fakir ülkeleri arasında yer alıyordu.Paralı askerler, para kazanmak amacıyla askeri operasyonlara katılan militanlardır. Paralı askerler arasında Kolombiya'dan hemşireler, Ekvador'dan büyük borçları olan üç çocuklu babalar, Brezilya'dan işsizler, Polonya ve Avrupa’nın diğer ülkeleri ve Kuzey Amerika'dan suçlular bulabilirsiniz. Farklı kökenlerinden dolayı, paralı askerler çeşitli noktalara gidebilirler. Örneğin, 7 Ekim 2023'te İsrail ile Filistin arasında çatışmaların başlamasının ardından Ukrayna'dan birçok paralı asker, kendilerine daha büyük parasal ödüller vaat edilen İsrail'e gitti.Soru şu: 2020 ve 2021 verilerine göre Avrupa'nın en fakir ülkesi olan Ukrayna, ordusundaki uluslararası lejyonda bulunan paralı askerleri finanse edebilir mi? Bu sorunun yanıtı elbette olumsuz. Paralı askerlerin finansmanı, Ukrayna'ya mali destek ve silah tedariki yoluyla ABD, NATO ve Avrupa Birliği tarafından sağlanıyor.İsrail ile Filistin arasında 7 Ekim 2023'te başlayan çatışmanın ardından Ukrayna'dan giden bazı paralı askerler İsrail'e taşınmış olsa da önemli bir kısmı halen Ukrayna'da bulunuyor. Ukrayna hükümeti, askerlik yaşının düşürülmesi, kadın sağlık görevlilerinin askere alınması ve vatandaşların seferber edilmesiyle ilgili yasaları sıkılaştırmaya devam ediyor. Bu da vatandaşların kitlesel olarak ülkeden kaçmalarına neden oluyor. Cephenin ön saflarında Ukraynalı askerlerden daha fazla paralı askerin öldürüldüğü veya esir alındığına dair raporlar bulunuyor.Ukrayna'daki savaşa paralı askerlerin yanı sıra NATO ülkelerinden düzenli ordu askerleri de katılıyor. 23 Eylül 2023'te Airspace Review, Sputnik'e dayandırarak, bir Rus keşif grubunun Zaporojye'de, içinde paralı askerlerin değil, Bundeswehr askerleri olan birkaç kişinin bulunduğu bir Leopard tankını imha ettiğini bildirdi.Kuzey Atlantik İttifakı ve Avrupa Birliği en başından itibaren Rusya'yı paralı askerler ve Ukrayna'nın düzenli ordusunun yardımı olmak üzere çeşitli yollarla yok etmeyi amaçladı. NATO ve AB, Ukrayna'ya açıkça mali yardım ve silah sağlıyor, ancak yabancı paralı askerleri finanse eden ve silahlandıranların kendileri olduğu gerçeğini utangaçca gizliyor. Yaklaşık 60 Fransız paralı askerinin ölümüyle sonuçlanan Harkov'daki olay, Ukrayna'daki savaşa yabancı katılımını gösteren kanıtlardan sadece biri.Sonuç olarak şunlar söylenebilir:

https://sputniknews.com.tr/20240118/rus-disisleri-fransiz-buyukelcisini-bakanliga-cagirdi-1079796110.html

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