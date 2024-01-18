https://sputniknews.com.tr/20240118/rus-disisleri-fransiz-buyukelcisini-bakanliga-cagirdi-1079796110.html

Rus Dışişleri, Fransız Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı

Rus Dışişleri, Fransız Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı

Fransa Büyükelçisi, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Harkov'da Fransız paralı askerlerinin bertaraf edilmesiyle ilgili olarak Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. 18.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-18T18:32+0300

2024-01-18T18:32+0300

2024-01-18T18:32+0300

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rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

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Fransa'nın Rusya Büyükelçisi Pierre Levy, aralarında Fransızların da bulunduğu yabancı paralı askerlerin Harkov'daki geçici konuşlanma noktasının Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından imha edilmesiyle ilgili olarak Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova tarafından yapılan açıklamada, "Aralarında birkaç düzine Fransızın da bulunduğu yabancı paralı askerlerin Harkov'daki geçici konuşlanma noktasının Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından imha edilmesiyle ilgili olarak Fransız Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı" cümlelerine yer verildi.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Harkov'da aralarında Fransızların da bulunduğu yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktasına hassas bir saldırı düzenlediğini açıklamıştı. Saldırı sonucunda 60'tan fazla militan öldürüldü ve 20'den fazlası da yaralandı.

https://sputniknews.com.tr/20240118/rusyanin-vurdugu-fransiz-parali-askerler-parisin-vekalet-savasindaki-aktif-rolunu-kanitliyor-1079790790.html

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