https://sputniknews.com.tr/20240118/rus-disisleri-fransiz-buyukelcisini-bakanliga-cagirdi-1079796110.html
Rus Dışişleri, Fransız Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı
Rus Dışişleri, Fransız Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı
Fransa Büyükelçisi, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Harkov'da Fransız paralı askerlerinin bertaraf edilmesiyle ilgili olarak Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T18:32+0300
2024-01-18T18:32+0300
2024-01-18T18:32+0300
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Fransa'nın Rusya Büyükelçisi Pierre Levy, aralarında Fransızların da bulunduğu yabancı paralı askerlerin Harkov'daki geçici konuşlanma noktasının Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından imha edilmesiyle ilgili olarak Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova tarafından yapılan açıklamada, "Aralarında birkaç düzine Fransızın da bulunduğu yabancı paralı askerlerin Harkov'daki geçici konuşlanma noktasının Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından imha edilmesiyle ilgili olarak Fransız Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı" cümlelerine yer verildi.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Harkov'da aralarında Fransızların da bulunduğu yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktasına hassas bir saldırı düzenlediğini açıklamıştı. Saldırı sonucunda 60'tan fazla militan öldürüldü ve 20'den fazlası da yaralandı.
https://sputniknews.com.tr/20240118/rusyanin-vurdugu-fransiz-parali-askerler-parisin-vekalet-savasindaki-aktif-rolunu-kanitliyor-1079790790.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, fransa, harkov, paralı asker
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, fransa, harkov, paralı asker
Rus Dışişleri, Fransız Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı
Fransa Büyükelçisi, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Harkov'da Fransız paralı askerlerinin bertaraf edilmesiyle ilgili olarak Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Fransa'nın Rusya Büyükelçisi Pierre Levy, aralarında Fransızların da bulunduğu yabancı paralı askerlerin Harkov'daki geçici konuşlanma noktasının Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından imha edilmesiyle ilgili olarak Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova tarafından yapılan açıklamada, "Aralarında birkaç düzine Fransızın da bulunduğu yabancı paralı askerlerin Harkov'daki geçici konuşlanma noktasının Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından imha edilmesiyle ilgili olarak Fransız Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı" cümlelerine yer verildi.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Harkov'da aralarında Fransızların da bulunduğu yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktasına hassas bir saldırı düzenlediğini açıklamıştı. Saldırı sonucunda 60'tan fazla militan öldürüldü ve 20'den fazlası da yaralandı.