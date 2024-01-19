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Emre Belözoğlu'ndan fon davası göndermesi: 'Kimsenin sadakasına ihtiyacımız yok'
Emre Belözoğlu'ndan fon davası göndermesi: 'Kimsenin sadakasına ihtiyacımız yok'
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu fon davasına ilişkin 'Bizim kimsenin parasına da sadakasına da ihtiyacımız yok" dedi. 19.01.2024, Sputnik Türkiye
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Ziraat Türkiye Kupası’nda Çaykur Rizespor'u eledikleri maçtan sonra Karadeniz kulübünün sosyal medyasından kendisini hedef alan açıklamalar yaptığını iddia eden Belözoğlu, bu durumun çok yakışıksız olduğunu dile getirdi.Kendisinin de bir ailesi olduğunu vurgulayan Belözoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:Paylaşımı yapan kişiye de seslenen Belözoğlu, "Bunu şahsileştiren kişi hayatında benle yarışamaz. Çocuklarımız, ailemiz var, onlar da bunu hak etmiyor. Biz Rizespor'la ligde 1-1 berabere kaldığımız maçta, tüm ülkenin üzerime gelmesine rağmen açıklama yapmadım. Yanlış bir penaltı ve sonrası bunların bize yapılmasını reva gören zihniyet çok zehirlenmiş ve karakteri bozulmuştur. Bizi böyle üzemezler, daha da sert olmaları lazım. Ancak onlar adına üzülürüz." dedi.'Çok talihsiz, yersiz, yakışıksız bir açıklama oldu'Hakem yönetimlerinden bir kulübün, bir teknik direktörün sorumlu tutulmaması gerektiğini vurgulayan genç teknik adam, "Hakemin hatası kendini bağlar. Onların hatası üzerinden insanların şerefleriyle oynayamazsınız. Bize yapılan bir hakem hatasından sonra hiçbir zaman bir camiayı ya da teknik direktörü hedef almayız. Çok talihsiz, yersiz, yakışıksız bir açıklama oldu. Günün sonunda herkes kendi karakterinin gereğini sergiler." diye konuştu.'Annemi aradığımda bana, 'Faruk Başkanı yalnız bırakmayacaksın' dedi'Sarı-lacivertli takımın teknik adamı Emre Belözoğlu, yaşanan son gelişmeleri Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor’la oynanan maçtan sonra çıkan olayların ardından kulübünü bırakmayı düşünmediğini vurgulayan Belözoğlu, yaşanan süreci şöyle anlattı:
https://sputniknews.com.tr/20240109/faruk-koca-hakem-melerin-darbedilmesine-iliskin-davada-kendini-savundu-ilk-defa-oldu-1079459822.html
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fon, emre belözoğlu, seçil erzan, denizbank, banka

Emre Belözoğlu'ndan fon davası göndermesi: 'Kimsenin sadakasına ihtiyacımız yok'

12:58 19.01.2024 (güncellendi: 13:03 19.01.2024)
© İHAEmre Belözoğlu
Emre Belözoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2024
© İHA
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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu fon davasına ilişkin 'Bizim kimsenin parasına da sadakasına da ihtiyacımız yok" dedi.
Ziraat Türkiye Kupası’nda Çaykur Rizespor'u eledikleri maçtan sonra Karadeniz kulübünün sosyal medyasından kendisini hedef alan açıklamalar yaptığını iddia eden Belözoğlu, bu durumun çok yakışıksız olduğunu dile getirdi.
Kendisinin de bir ailesi olduğunu vurgulayan Belözoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ailem de artık alıştı. Süreçleri güçlü yönetiyoruz ama çocuklarımız var ve bu olaylara şahit oluyorlar. Ülkemizde bazı durumlar değişti. İnsan profilleri değişti. Gençliğimde daha vicdanlı insanlar vardı, şimdi ise bir olay karşısında karşı tarafında insan olduğu unutulur hale geldi. Rizespor bir açıklama yaptı. Yaşamış olduğum dolandırıcılık olayına da dem vurmuşlar. Yakışıksız oldu. Bizim kimsenin parasına da sadakasına da ihtiyacımız yok. Ben Rizespor'la alakalı bir şey diyemem, belki başkanının yönetiminin bile haberi yok. Bu paylaşımı yapan kişinin hayatında ne kadar başarısı var? Ben 13 yaşından beri bu mesleğin içindeyim. Bu konuda kısasa kısasta yaparım, kibir de. Bu paylaşımı yapan kişi hayatında ne yapmış da kendinde benle dalga geçmeye çalışacak kadar ileri gidebilecek hak görüyor. Rizespor'a yakıştıramadım. Taraftarına da asla bağlayamam, Karadeniz'i çok seviyorum."
Paylaşımı yapan kişiye de seslenen Belözoğlu, "Bunu şahsileştiren kişi hayatında benle yarışamaz. Çocuklarımız, ailemiz var, onlar da bunu hak etmiyor. Biz Rizespor'la ligde 1-1 berabere kaldığımız maçta, tüm ülkenin üzerime gelmesine rağmen açıklama yapmadım. Yanlış bir penaltı ve sonrası bunların bize yapılmasını reva gören zihniyet çok zehirlenmiş ve karakteri bozulmuştur. Bizi böyle üzemezler, daha da sert olmaları lazım. Ancak onlar adına üzülürüz." dedi.

'Çok talihsiz, yersiz, yakışıksız bir açıklama oldu'

Hakem yönetimlerinden bir kulübün, bir teknik direktörün sorumlu tutulmaması gerektiğini vurgulayan genç teknik adam, "Hakemin hatası kendini bağlar. Onların hatası üzerinden insanların şerefleriyle oynayamazsınız. Bize yapılan bir hakem hatasından sonra hiçbir zaman bir camiayı ya da teknik direktörü hedef almayız. Çok talihsiz, yersiz, yakışıksız bir açıklama oldu. Günün sonunda herkes kendi karakterinin gereğini sergiler." diye konuştu.

'Annemi aradığımda bana, 'Faruk Başkanı yalnız bırakmayacaksın' dedi'

Sarı-lacivertli takımın teknik adamı Emre Belözoğlu, yaşanan son gelişmeleri
Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor’la oynanan maçtan sonra çıkan olayların ardından kulübünü bırakmayı düşünmediğini vurgulayan Belözoğlu, yaşanan süreci şöyle anlattı:
"Pek çok kez karar alırken kendimi düşünerek almadım. 3 Temmuz'da Fenerbahçe'yle o süreci yaşamak nasıl bir şerefse Ankaragücü'nde de olmak aynı şereftir. Bu süreçte bunu hissettim. Kulüp ne yaşarsa yaşasın, biz bir karar verdik ve teklifi kabul ederken de her şeyi göze alarak kabul ettik. Tabii başkanımızın yaşadığı süreç kimsenin ön görebileceği bir şey değildi. Ben bu süreçlere alışkınım. İnsanların benden beklediğini yapmak zorunda değilim, sadece Allah'a hesap veririm. Ailemle konuşmak yeterliydi. Annemi aradığımda bana, 'Faruk Başkanı yalnız bırakmayacaksın.' dedi. Bu söylediği, bütün ülke tersini de düşünse benim için çok daha değerlidir. Ben doğru olduğuna inandığım şeyi yaptım ve çok mutluyum."
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