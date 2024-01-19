https://sputniknews.com.tr/20240119/emre-belozoglundan-fon-davasi-gondermesi-kimsenin-sadakasina-ihtiyacimiz-yok-1079819023.html

Emre Belözoğlu'ndan fon davası göndermesi: 'Kimsenin sadakasına ihtiyacımız yok'

Emre Belözoğlu'ndan fon davası göndermesi: 'Kimsenin sadakasına ihtiyacımız yok'

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu fon davasına ilişkin 'Bizim kimsenin parasına da sadakasına da ihtiyacımız yok" dedi. 19.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-19T12:58+0300

2024-01-19T12:58+0300

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spor

fon

emre belözoğlu

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Ziraat Türkiye Kupası’nda Çaykur Rizespor'u eledikleri maçtan sonra Karadeniz kulübünün sosyal medyasından kendisini hedef alan açıklamalar yaptığını iddia eden Belözoğlu, bu durumun çok yakışıksız olduğunu dile getirdi.Kendisinin de bir ailesi olduğunu vurgulayan Belözoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:Paylaşımı yapan kişiye de seslenen Belözoğlu, "Bunu şahsileştiren kişi hayatında benle yarışamaz. Çocuklarımız, ailemiz var, onlar da bunu hak etmiyor. Biz Rizespor'la ligde 1-1 berabere kaldığımız maçta, tüm ülkenin üzerime gelmesine rağmen açıklama yapmadım. Yanlış bir penaltı ve sonrası bunların bize yapılmasını reva gören zihniyet çok zehirlenmiş ve karakteri bozulmuştur. Bizi böyle üzemezler, daha da sert olmaları lazım. Ancak onlar adına üzülürüz." dedi.'Çok talihsiz, yersiz, yakışıksız bir açıklama oldu'Hakem yönetimlerinden bir kulübün, bir teknik direktörün sorumlu tutulmaması gerektiğini vurgulayan genç teknik adam, "Hakemin hatası kendini bağlar. Onların hatası üzerinden insanların şerefleriyle oynayamazsınız. Bize yapılan bir hakem hatasından sonra hiçbir zaman bir camiayı ya da teknik direktörü hedef almayız. Çok talihsiz, yersiz, yakışıksız bir açıklama oldu. Günün sonunda herkes kendi karakterinin gereğini sergiler." diye konuştu.'Annemi aradığımda bana, 'Faruk Başkanı yalnız bırakmayacaksın' dedi'Sarı-lacivertli takımın teknik adamı Emre Belözoğlu, yaşanan son gelişmeleri Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor’la oynanan maçtan sonra çıkan olayların ardından kulübünü bırakmayı düşünmediğini vurgulayan Belözoğlu, yaşanan süreci şöyle anlattı:

https://sputniknews.com.tr/20240109/faruk-koca-hakem-melerin-darbedilmesine-iliskin-davada-kendini-savundu-ilk-defa-oldu-1079459822.html

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fon, emre belözoğlu, seçil erzan, denizbank, banka