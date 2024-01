https://sputniknews.com.tr/20240109/faruk-koca-hakem-melerin-darbedilmesine-iliskin-davada-kendini-savundu-ilk-defa-oldu-1079459822.html

Hakeme yumruklu saldırı davası: Faruk Koca kendini 'ilk defa oldu' diyerek savundu

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4... 09.01.2024, Sputnik Türkiye

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması tamamlandı.Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müşteki Halil Umut Meler ile tutuksuz sanıklar Faruk Koca, Kenan Çelikkaya, Osman Erkam Can ve Şahin Yunus Şahin ile avukatları katıldı.Kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okunmasının ardından savunması dinlenen Koca, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi, daha önce ayrıntılı savunma yaptığını, önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyledi.'Üzgünüm'Hakem Meler'i tehdit ettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını öne süren Koca, "Tehdit kısmı doğru değil. Hayatımın boyunca ilk defa birine fiziki müdahalede bulundum. Üzgünüm. Kamuoyuna üzüntülerimi ifade ettim. Mahkeme huzurunda bir kez daha üzüntülerimi iletiyorum." dedi.Koca, müşteki avukatının, "Olay öncesinde olayın gelişimiyle ilgili provoke edecek bir beyan oldu mu?" sorusuna "Hayır" karşılığını verdi.Sanık Kenan Çelikkaya da önceki ifadelerinin geçerli olduğunu dile getirdi.Sanık Koca'nın avukatının, "Koca'dan Meler'e yönelik bir tehdit sözü duydunuz mu?" sorusu üzerine Çelikkaya, böyle bir söz işitmediğini söyledi.Sanık Şahin Yunus Şahin de "Önceki savunmalarım geçerlidir. Meler'den özür dilerim." şeklinde savunma yaptı.Osman Erkam Can ise 4 yıldır profesyonel takım sorumlusu olarak görev yaptığını belirterek, şunları söyledi:'Tehdit sözünü duydum'Sanıkların ardından söz alan Halil Umut Meler ise olayın iddianamede anlatıldığı şekilde gerçekleştiğini, tehdit sözünü duyduğunu, şikayetçi olduğunu ve davaya katılmak istediğini bildirdi.Duruşmada tanık olarak dinlenen hakem Kerem Ersoy da "Aynı maçta hakem olarak görev yapmaktaydım. Maç sonu müştekinin yanında dururken Faruk Koca müştekiye yumruk attı. Bize yönelik 'sizi bitireceğim' ve Meler'e de 'seni öldüreceğim' dedi." ifadelerini kullandı.Ersoy, diğer iki sanığın da yere düştükten sonra Meler'e tekme attığını söyledi.Tanık olarak dinlenen Mustafa Emre Eyisoy ise olay sırasında 1 nolu yardımcı hakem olarak görev yaptığını aktardı. Eyisoy, "Müsabaka bittikten sonra koridorlardaki olayları gözlemlemek adına koridora geçmiştim. Olay sırasında müşteki hakemin yanında değildim. Olayları doğrudan görmedim, diğer hakem arkadaşlarım anlattı." şeklinde konuştu.Tanık Ömer Tolga Güldibi ise maçta hakem olarak görev yaptığını belirterek, "Arkamdan gelerek müştekiye vurduklarını gördüm. Koca, yumruk vururken 'Sizi bitireceğim' dedi. Meler'e de 'Seni öldüreceğim' dedi." ifadelerini kullandı.Avukat beyanlarıDaha sonra söz alan Koca'nın avukatı, tanık anlatımlarına karşı yazılı beyanda bulunacaklarını bildirdi. Tanıkların müvekkiliyle ilgili şikayette bulundukları ayrı bir dosya olduğunu dile getiren avukat, olay sırasında aynı yerde bulunan kişileri de tespit ettiklerini, bu kişileri dosyaya bildirerek tanık olarak dinlenilmesini isteyeceklerini söyledi.Halil Umut Meler'in avukatı ise Futbol Federasyonunun talimatlarında sahaya girecek kişilerin belli olduğunu ifade ederek, "Sanık Osman Erkam Can hakem davetiyle sahaya girebilecek kişiler içerisindedir. Olay sırasında herhangi bir hakem daveti söz konusu değildir. Kamera kayıtlarına bakılınca 20 saniye boyunca tekme salladığı, isabet ettirdiği görülmüştür. Bu hususları dikkate alınmasını talep ediyoruz." diye konuştu.Avukatların ardından mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, kati rapor tanzimi için Meler'in Adli Tıp Kurumuna sevk işlemlerinin yapılmasına, Osman Erkam Can'ın avukatının davadan ayrılma talebinin reddedilmesine karar verilmesini talep etti.Daha sonra ara kararı açıklayan mahkeme, yazılı beyanlarını sunmak isteyenlere süre verip duruşmayı 28 Şubat'a erteledi.Kati rapor tanzimi için Meler'i Adli Tıp Kurumuna sevk eden hakim, sanıkların duruşmadan vareste tutulması talebini kabul etti.

