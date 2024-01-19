https://sputniknews.com.tr/20240119/ege-denizinde-deprem-1079827314.html
Ege Denizi'nde deprem
Ege Denizi'nde deprem
Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Atina'da da hissedildi. 19.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-19T17:24+0300
2024-01-19T17:24+0300
2024-01-19T17:32+0300
türkiye
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ege
atina
türkiye
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Ege Denizi'nde deprem meydana geldi.4.4 büyüklüğündeki deprem, Eğriboz Adası açıklarında oldu ve Atina'da da hissedildi.
https://sputniknews.com.tr/20240119/prof-dr-naci-gorur-adiyaman-depremini-yorumladi-artci-bir-deprem-1079822904.html
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deprem, ege, atina, türkiye
deprem, ege, atina, türkiye
Ege Denizi'nde deprem
17:24 19.01.2024 (güncellendi: 17:32 19.01.2024)
Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Atina'da da hissedildi.
Ege Denizi'nde deprem meydana geldi.
4.4 büyüklüğündeki deprem, Eğriboz Adası açıklarında oldu ve Atina'da da hissedildi.