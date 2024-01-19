Dr. Mehmet Perinçek: Fransa Ukrayna’daki planlarında çuvalladı

“Bu olay Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmaların iki ülke arasında olmadığını tekrardan göstermiştir. Bu çatışma aslından Rusya ile bütün Atlantik cephesi arasındadır. Ukrayna’nın arkasında daha büyük güçlerin, ABD’nin, Fransa’nın olduğunu bize tekrardan göstermiştir. Aynı Fransa Afrika’da yeni sömürgeci planlarını hayata geçirmeye çalışmaktadır. Aynı Fransa Güney Kafkasya’da emperyalist emellerle hareket etmektedir. Azerbaycan’a karşı düşmanca tavırlar içerisindedir. İki gün önce Azerbaycan Milli Meclisi, Total dahil Fransız şirketlerine yaptırım uygulanması çağrısında bulunmuştur, kendi hükümetine. Aynı Fransa’yı Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı düşmanca tavırlar içinde de görmekteyiz. Yine aynı Fransa Ortadoğu’da, son İsrail- Filistin çatışmasında da İsrail saldırganlığını açık bir şekilde desteklemektedir. Macron Fransası bütün bu tabloya baktığımızda dünyanın başına bela olmuştur. Ancak Macron’un ihtirasları ile gücü arasında da uçurumlar vardır. Fransa bütün dünyaya hükmedecek bir güç olma hedefindeyken, her cephede başarısızlığa uğramaktadır. Afrika’da Fransafrik projesi çökmüştür. Mali’de, Nijer’de, Burkina Faso'da Fransa kovulmuştur. Eski sömürge bölgeleri başta olmak üzere Afrika'da bulunan askeri güçleri birer birer kovulmaktadır. Güney Kafkasya'da Ermenistan’ı destekleyen Fransız planları yerle bir olmuştur. Ukrayna’da da Fransa’nı planları, Rusya’nın Fransız paralı askerlerinin bulunduğu yere yaptığı operasyon ile tabiri caizse çuvallamıştır.”