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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240119/dr-mehmet-perincek-fransa-ukraynadaki-planlarinda-cuvalladi-1079837850.html
Dr. Mehmet Perinçek: Fransa Ukrayna’daki planlarında çuvalladı
Dr. Mehmet Perinçek: Fransa Ukrayna’daki planlarında çuvalladı
Rusya’nın Harkov'daki Fransız paralı askerlerinin birliğini vurmasını Sputnik’e değerlendiren Tarihçi Mehmet Perinçek, Fransa’nın Ukrayna başta olmak üzere tüm... 19.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-19T22:44+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, 16 Ocak’ta çekirdeğini Fransız paralı askerlerin oluşturduğu Harkov'daki yabancı militanların geçici olarak konuşlandığı garnizonun yüksek hassasiyetli silahlarla vurulduğunu açıkladı. Bu operasyon Ukrayna’daki Fransız varlığının kanıtı olurken, aynı zamanda Fransa'nın Ukrayna politikalarının sorgulanmasına da neden oldu.‘Fransa her cephede kaybetti’Tarihçi Dr. Mehmet Perinçek Rusya’nın Fransız paralı askerilerine yönelik operasyonunu Sputnik'e şu sözlerle değerlendirdi:‘Fransa’nın planlarına karşı birlik şart’Fransa’nın tüm dünyadaki emperyal saldırılarına karşı atılması gereken adımları da değerlendiren Perinçek şunları söyledi:
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ukrayna, rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya özel harekat kuvvetleri, rusya özel operasyon kuvvetleri, fransa, paralı asker
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Dr. Mehmet Perinçek: Fransa Ukrayna’daki planlarında çuvalladı

22:44 19.01.2024
© Sputnik / Станислав КрасильниковRusya askeri operasyon ordu Ukrayna
Rusya askeri operasyon ordu Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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Özel
Rusya’nın Harkov'daki Fransız paralı askerlerinin birliğini vurmasını Sputnik’e değerlendiren Tarihçi Mehmet Perinçek, Fransa’nın Ukrayna başta olmak üzere tüm dünyadaki emperyalist planlarının başarısızlığa uğradığını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, 16 Ocak’ta çekirdeğini Fransız paralı askerlerin oluşturduğu Harkov'daki yabancı militanların geçici olarak konuşlandığı garnizonun yüksek hassasiyetli silahlarla vurulduğunu açıkladı. Bu operasyon Ukrayna’daki Fransız varlığının kanıtı olurken, aynı zamanda Fransa'nın Ukrayna politikalarının sorgulanmasına da neden oldu.

‘Fransa her cephede kaybetti’

Tarihçi Dr. Mehmet Perinçek Rusya’nın Fransız paralı askerilerine yönelik operasyonunu Sputnik'e şu sözlerle değerlendirdi:

“Bu olay Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmaların iki ülke arasında olmadığını tekrardan göstermiştir. Bu çatışma aslından Rusya ile bütün Atlantik cephesi arasındadır. Ukrayna’nın arkasında daha büyük güçlerin, ABD’nin, Fransa’nın olduğunu bize tekrardan göstermiştir. Aynı Fransa Afrika’da yeni sömürgeci planlarını hayata geçirmeye çalışmaktadır. Aynı Fransa Güney Kafkasya’da emperyalist emellerle hareket etmektedir. Azerbaycan’a karşı düşmanca tavırlar içerisindedir. İki gün önce Azerbaycan Milli Meclisi, Total dahil Fransız şirketlerine yaptırım uygulanması çağrısında bulunmuştur, kendi hükümetine. Aynı Fransa’yı Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı düşmanca tavırlar içinde de görmekteyiz. Yine aynı Fransa Ortadoğu’da, son İsrail- Filistin çatışmasında da İsrail saldırganlığını açık bir şekilde desteklemektedir. Macron Fransası bütün bu tabloya baktığımızda dünyanın başına bela olmuştur. Ancak Macron’un ihtirasları ile gücü arasında da uçurumlar vardır. Fransa bütün dünyaya hükmedecek bir güç olma hedefindeyken, her cephede başarısızlığa uğramaktadır. Afrika’da Fransafrik projesi çökmüştür. Mali’de, Nijer’de, Burkina Faso'da Fransa kovulmuştur. Eski sömürge bölgeleri başta olmak üzere Afrika'da bulunan askeri güçleri birer birer kovulmaktadır. Güney Kafkasya'da Ermenistan’ı destekleyen Fransız planları yerle bir olmuştur. Ukrayna’da da Fransa’nı planları, Rusya’nın Fransız paralı askerlerinin bulunduğu yere yaptığı operasyon ile tabiri caizse çuvallamıştır.”

‘Fransa’nın planlarına karşı birlik şart’

Fransa’nın tüm dünyadaki emperyal saldırılarına karşı atılması gereken adımları da değerlendiren Perinçek şunları söyledi:
“Fransa’nın ve bütün kollektif batının, gelişmekte olan ülkeleri ve ezilen ülkeleri hedef alan bu planlarına karşı bir cephe kurulması gerektiği de ortaya çıkmıştır. Afrika'dan, Güney Kafkasya’ya, Ukrayna'dan, Karadeniz'e, Doğu Akdeniz'e kadar emperyalist batının, Fransız emperyalizminin planlarından, saldırganlığından muzdarip olan ülkeler bir araya gelmeli ve bir savunma cephesi oluşturmalıdır. Bu açıdan Türkiye'nin ve Rusya’nın önemi önümüzdeki süreçte ortaya çıkacaktır. İki ülkenin birlikte hareket etmesi gerektiği açık bir şekilde gözükmektedir. Çünkü bakıldığında Fransa’nın bütün bu politikaları, doğrudan hem Rusya’yı hem Türkiye’yi hedef almaktadır. O nedenle Türk- Rus işbirliği kendini stratejik boyuta taşıması gerektiğini iyice dayatmaktadır.”
Rusya askeri operasyon ordu Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
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