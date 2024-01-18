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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240118/kirim-kalkinma-vakfi-baskani-sel-neo-nazi-ideolojisine-inanan-avrupali-gencler-ukraynaya-gitti-1079785491.html
Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Sel: Neo-Nazi ideolojisine inanan Avrupalı gençler Ukrayna’ya gitti
Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Sel: Neo-Nazi ideolojisine inanan Avrupalı gençler Ukrayna’ya gitti
Rusya, Fransız paralı askerlerin oluşturduğu Harkov'daki yabancı militanları etkisiz hale getirdiğini duyurmuştu. Paralı askerlerin Ukrayna’daki varlığını... 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T15:08+0300
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rusya
rusya savunma bakanlığı
rusya özel harekat kuvvetleri
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paralı asker
ünver sel
kırım kalkınma vakfı
ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanlığı, 16 Ocak’ta çekirdeğini Fransız paralı askerlerin oluşturduğu Harkov'daki yabancı militanların geçici olarak konuşlandığı garnizonun yüksek hassasiyetli silahlarla vurulduğunu açıkladı.Açıklamada ayrıca saldırı sonucunda paralı askerlerin bulunduğu binanın tamamen yıkıldığı, 60’ın üzerinde militanın öldürüldüğü, 20’nin üzerinde paralı askerin ise sağlık kurumlarına sevk edildiği ifade edildi.Rus yetkililerin bu açıklamasının ardından, Fransız televizyonu TF1 de, Ukrayna’da 'gerçekten' Fransız paralı askerlerin savaştığını doğruladı. Bu bilgilere göre, Ukrayna’da 60-70 Fransa vatandaşı bulunuyor. 200-300 kişinin de Ukrayna-Fransa çifte vatandaş olduğu belirtiliyor.‘Ukrayna ordusu, artık insan gücünü karşılayamıyor’Konu ile ilgili Sputnik'e değerlendirmelerde bulunan ve Ukrayna’da yabancı paralı askerlerin varlığının dikkat çekici olduğunu belirten Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Ünver Sel şunları söyledi:‘Toplum olarak gençlere sahip çıkmalıyız’Ukrayna’ya gelen bazı gençlerin sosyal medyada ilgi çekmeye çalıştığını belirten Ünver Sel şöyle konuştu:
https://sputniknews.com.tr/20240117/rus-ordusu-harkovdaki-yabanci-militanlarin-konuslandigi-garnizonu-imha-etti--1079756850.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya özel harekat kuvvetleri, fransa, paralı asker, ünver sel, kırım kalkınma vakfı
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya özel harekat kuvvetleri, fransa, paralı asker, ünver sel, kırım kalkınma vakfı

Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Sel: Neo-Nazi ideolojisine inanan Avrupalı gençler Ukrayna’ya gitti

15:08 18.01.2024 (güncellendi: 15:11 18.01.2024)
© Sputnik / Станислав КрасильниковRusya askeri operasyon ordu Ukrayna
Rusya askeri operasyon ordu Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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Rusya, Fransız paralı askerlerin oluşturduğu Harkov'daki yabancı militanları etkisiz hale getirdiğini duyurmuştu. Paralı askerlerin Ukrayna’daki varlığını Sputnik’e değerlendiren Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Ünver Sel, artan Neo-Nazi hareketlerinin Avrupa’daki gençleri kandırdığını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, 16 Ocak’ta çekirdeğini Fransız paralı askerlerin oluşturduğu Harkov'daki yabancı militanların geçici olarak konuşlandığı garnizonun yüksek hassasiyetli silahlarla vurulduğunu açıkladı.
Açıklamada ayrıca saldırı sonucunda paralı askerlerin bulunduğu binanın tamamen yıkıldığı, 60’ın üzerinde militanın öldürüldüğü, 20’nin üzerinde paralı askerin ise sağlık kurumlarına sevk edildiği ifade edildi.
Rus yetkililerin bu açıklamasının ardından, Fransız televizyonu TF1 de, Ukrayna’da 'gerçekten' Fransız paralı askerlerin savaştığını doğruladı. Bu bilgilere göre, Ukrayna’da 60-70 Fransa vatandaşı bulunuyor. 200-300 kişinin de Ukrayna-Fransa çifte vatandaş olduğu belirtiliyor.

‘Ukrayna ordusu, artık insan gücünü karşılayamıyor’

Konu ile ilgili Sputnik'e değerlendirmelerde bulunan ve Ukrayna’da yabancı paralı askerlerin varlığının dikkat çekici olduğunu belirten Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Ünver Sel şunları söyledi:

Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre Fransız paralı askerlerinin başını çektiği Harkov şehrinde bulunan askeri garnizon, yüksek hassasiyetli silahlarla vuruldu. Tabi bu haber, ülkemizde pek ilgi çekmedi. Ama yaşanan gelişmeler, Ukrayna’daki durumu gözler önüne seriyor. Uzun süredir çatışma halinde olan Ukrayna ordusu, artık insan gücünü karşılayamıyor. Çatışmalardan kaçan genç erkek nüfus, vicdani ret hakkını savunanlar, hayatlarını kaybedenler derken Ukrayna’nın ciddi bir asker sorunu olduğunu görüyoruz. Tabi bu gibi çatışma bölgelerine dünyanın birçok yerinden kah ideolojik kah psikolojik sebeplerle katılımlar oluyor. Bunu daha önce DAEŞ’e katılan gönüllülerde de gördük. Fransız lejyonerlerinin katılımını ise Avrupa’da artan neo-Nazi hareketlerine bağlamak mümkün. Neo-Nazi ideolojisine inanan birçok Avrupalı gencin Ukrayna’ya çeşitli dönemlerde gidip orada ön cephelerde savaştığını daha önce Avrupa basınında, özellikle Alman basınında sıkça okuduk.”

‘Toplum olarak gençlere sahip çıkmalıyız’

Ukrayna’ya gelen bazı gençlerin sosyal medyada ilgi çekmeye çalıştığını belirten Ünver Sel şöyle konuştu:

“Öte yandan bu gibi çatışma bölgelerine gidip kendilerini ön plana çıkarmak isteyen, videolar çekip bunu Instagram, Tik-Tok, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformları aracılığıyla paylaşan, ilgi bekleyen gençler de var. Bu durumda insanlığın önünde önemli bir görev var: Toplum olarak gençlere sahip çıkmak ve onların yaşadığı sorunlarla mücadelelerinde destek olmamız lazım. Bu örnek bugün Fransızlar için geçerli olabilir. Ancak ülkemizdeki gençler için de yakın gelecekte böyle bir durum yaşanamaz diyemeyiz. O açıdan herkesin daha sağduyulu davranması gerekiyor.”

Rusya askeri operasyon ordu Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2024
Ukrayna krizi
Rus ordusu Harkov’daki yabancı militanların konuşlandığı garnizonu imha etti
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