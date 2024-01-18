Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Sel: Neo-Nazi ideolojisine inanan Avrupalı gençler Ukrayna’ya gitti

“Öte yandan bu gibi çatışma bölgelerine gidip kendilerini ön plana çıkarmak isteyen, videolar çekip bunu Instagram, Tik-Tok, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformları aracılığıyla paylaşan, ilgi bekleyen gençler de var. Bu durumda insanlığın önünde önemli bir görev var: Toplum olarak gençlere sahip çıkmak ve onların yaşadığı sorunlarla mücadelelerinde destek olmamız lazım. Bu örnek bugün Fransızlar için geçerli olabilir. Ancak ülkemizdeki gençler için de yakın gelecekte böyle bir durum yaşanamaz diyemeyiz. O açıdan herkesin daha sağduyulu davranması gerekiyor.”