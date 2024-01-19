https://sputniknews.com.tr/20240119/bm-rusya-disisleri-bakanliginin-hamas-heyetiyle-gorusmesini-destekliyoruz-1079838563.html
BM: Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Hamas heyetiyle görüşmesini destekliyoruz
BM: Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Hamas heyetiyle görüşmesini destekliyoruz
Birleşmiş Milletler (BM), Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Hamas'la rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin görüşmesine destek verdi. 19.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-19T23:42+0300
2024-01-19T23:42+0300
2024-01-19T23:42+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
hamas
hamas
hamas
hamas
hamas hareketi
rusya dışişleri bakanlığı
stephane dujarric
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Düzenlediği basın toplantısında Rusya Dışişleri Bakanlığı ile Hamas arasında Moskova'da gerçekleşen görüşmeyi değerlendiren BM Sözcüsü Stephane Dujarric, BM'nin Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes sağlanmasına ve rehinelerin serbest bırakılmasına yol açabilecek her türlü girişimi desteklediğini söyledi.BM'nin Moskova'da yapılan görüşmeleri destekleyip desteklemediğine ilişkin soruyu yanıtlayan Dujarric, “Acil insani ateşkese, rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasına yol açacak görüşmeleri destekliyoruz” dedi.Dujarric "Biz (Moskova'da yapılan) bu görüşmelerde yer almıyoruz, ancak diplomatik temasların farklı yerlerde gerçekleştiğini anlıyoruz" diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240119/birlesmis-milletler-bati-seriadaki-filistinliler-icin-2023-en-olumcul-yil-oldu-1079819557.html
israil
hamas
gazze
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BM: Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Hamas heyetiyle görüşmesini destekliyoruz
Birleşmiş Milletler (BM), Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Hamas'la rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin görüşmesine destek verdi.
Düzenlediği basın toplantısında Rusya Dışişleri Bakanlığı ile Hamas arasında Moskova'da gerçekleşen görüşmeyi değerlendiren BM Sözcüsü Stephane Dujarric, BM'nin Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes sağlanmasına ve rehinelerin serbest bırakılmasına yol açabilecek her türlü girişimi desteklediğini söyledi.
BM'nin Moskova'da yapılan görüşmeleri destekleyip desteklemediğine ilişkin soruyu yanıtlayan Dujarric, “Acil insani ateşkese, rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasına yol açacak görüşmeleri destekliyoruz” dedi.
Dujarric "Biz (Moskova'da yapılan) bu görüşmelerde yer almıyoruz, ancak diplomatik temasların farklı yerlerde gerçekleştiğini anlıyoruz" diye ekledi.