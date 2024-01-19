https://sputniknews.com.tr/20240119/bm-rusya-disisleri-bakanliginin-hamas-heyetiyle-gorusmesini-destekliyoruz-1079838563.html

BM: Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Hamas heyetiyle görüşmesini destekliyoruz

BM: Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Hamas heyetiyle görüşmesini destekliyoruz

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Hamas'la rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin görüşmesine destek verdi. 19.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-19T23:42+0300

2024-01-19T23:42+0300

2024-01-19T23:42+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

hamas

hamas

hamas

hamas

hamas hareketi

rusya dışişleri bakanlığı

stephane dujarric

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Düzenlediği basın toplantısında Rusya Dışişleri Bakanlığı ile Hamas arasında Moskova'da gerçekleşen görüşmeyi değerlendiren BM Sözcüsü Stephane Dujarric, BM'nin Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes sağlanmasına ve rehinelerin serbest bırakılmasına yol açabilecek her türlü girişimi desteklediğini söyledi.BM'nin Moskova'da yapılan görüşmeleri destekleyip desteklemediğine ilişkin soruyu yanıtlayan Dujarric, “Acil insani ateşkese, rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasına yol açacak görüşmeleri destekliyoruz” dedi.Dujarric "Biz (Moskova'da yapılan) bu görüşmelerde yer almıyoruz, ancak diplomatik temasların farklı yerlerde gerçekleştiğini anlıyoruz" diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20240119/birlesmis-milletler-bati-seriadaki-filistinliler-icin-2023-en-olumcul-yil-oldu-1079819557.html

israil

hamas

gazze

gazze şeridi

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